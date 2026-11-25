El tipo de cambio mayorista perforó el techo ce $1.600. Los bonos de deuda mejoraron sobre el cierre. Economía recalcula el programa financiero

El gobierno trata de administrar la suba del dólar. El Banco Central no compra divisas en el mercado.

El dólar mayorista perforó el techo de $1.600 pesos y el riesgo país cerró a 1.067 puntos tras tocar el pico de 1.131. En un clima agitado, apenas amortiguado por un mejor clima internacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que pidió activar el swap con China para obtener u$s 5 mil millones para reencauzar el programa financiero, que es la estrategia para conseguir los dólares para pagar los vencimientos de deuda.

Tras varios meses de relativa estabilidad, el dólar volvió a dominar el escenario político y económico. El tipo de cambio mayorista perforó el techo de $1.600 y se ubicó en un nuevo máximo nominal histórico. La aceleración de las cotizaciones y la ampliación de la brecha cambiaria reflejan la mayor demanda de cobertura por parte de los inversores.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio escaló por séptima jornada consecutiva y escaló $11 a $1.604 para la venta. Se operaron unos u$s 695,8 millones de contado. En lo que va del año, este segmento acumula un incremento del 10,2%. Los contratos de futuros presentaron variaciones mixtas en los tramos de 2026. La city estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.597 para fines de noviembre y en torno a $1.631 en diciembre. En total se operaron unos u$s 2.917 millones. En el Banco Nación (BNA), el minorista subió $15 a $1.630 para la venta. El dólar blue cerró a $1.728 en Rosario.

El dólar oficial comenzó la rueda “tomador”, al contrario de los financieros, que arrancaron en caída. En tanto, el gobierno se corrió de intervenir en el spot. El Banco Central (BCRA) completó su tercera rueda consecutiva sin comprar dólares en el mercado oficial de cambios.

En paralelo, las tasas de interés en pesos bajaron. La Tamar pasó de 23,75% a 23,44% nominal anual, mientras que la Badlar retrocedió de 22,50% a 22,19%. La reducción de los rendimientos atizó la suba del dólar.

Tregua en el riesgo país

En cambio, un mejor clima financiero global permitió, sobre el final de la rueda, dar una tregua a los bonos soberanos argentinos. Los títulos de deuda pública se dieron vuelta sobre el cierre y avanzaron hasta 1,3% en el mercado local. En ese contexto, el riesgo país cayó 2,5% hasta los 1.067 puntos básicos, después de alcanzar los 1.131 puntos durante la rueda. Los ADRs rebotaron hasta 5,8%, aunque BBVA e YPF anotaron bajas. Además, El MSCI Merval cerró con un alza de 0,5% a 81.643 unidades, aunque medido en dólares mejoró 1,4%.

Cuando el dólar escalaba y el riesgo país estaba en su máximo, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que el gobierno pidió a China utilizar una parte del swap de monedas. Se trata de u$s 5.000 millones de los u$s 20.000 millones del acuerdo vigente, con los que busca reforzar el programa financiero de 2027.

Caputo intentó llevar certidumbre al mercado señalarndo como cubrirán los vencimientos de deuda por cerca de u$s 4.400 millones. “Van a estar entrando del Fondo Monetario y de los organismos multilaterales aproximadamente u$s 1.200 millones, después van a estar entrando u$s 1.000 millones que faltaban de los financiamientos ya garantizados con CAF y Fonplata y u$s 300 millones de la venta de Aysa”, precisó, al mismo tiempo que señaló que el Tesoro comprará al BCRA u$s 1.800 millones con pesos obtenidos a partir del superávit primario.

Aunque se mostró confiado en que la Argentina podrá refinanciar parte de sus obligaciones durante el próximo año, confirmó que el equipo económico trabaja en alternativas para reducir la incertidumbre que rodea al programa financiero. La posibilidad de recurrir al swap chino había sido anticipada a mediados de octubre, durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Bangkok.

El dato más relevante en materia de reservas fue la confirmación de que alrededor del 40% del vencimiento de enero se cubrirá con dólares que el Tesoro adquirirá directamente al Banco Central, con los pesos provenientes del superávit fiscal primario.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en la tercera revisión del acuerdo con el FMI, que ya cuenta con el aval del personal técnico del organismo. Su aprobación por parte del Directorio Ejecutivo, prevista para principios de diciembre, permitiría destrabar un desembolso de aproximadamente u$s 900 millones.

Cuentas de almacén

La estrategia financiera que presentó Economía en julio contemplaba compromisos de deuda por unos u$s 24.900 millones para 2027. Entre las fuentes de recursos previstas figuraban la colocación de Bonares por u$s 5.000 millones y la adquisición de divisas al Banco Central por otros u$s 4.900 millones. Sin embargo, las condiciones de mercado cambiaron sustancialmente desde entonces. La escalada del riesgo país, la interrupción de las emisiones de deuda en dólares en el mercado doméstico desde agosto y la desaceleración del ritmo de acumulación de reservas volvieron a instalar interrogantes sobre la instrumentación del programa original.

Con el riesgo soberano por encima de los 1.000 puntos básicos, el costo de emitir deuda en dólares representa un obstáculo para el equipo económico.