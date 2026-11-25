El gobierno de Santa Fe estima que las medidas tendrán un impacto fiscal de casi $175.000 millones en 2027. Los préstamos para cancelar deudas de personas en mora quedarían exentos de Ingresos Brutos y Sellos

El gobierno de Santa Fe presentó este miércoles el proyecto de Ley Tributaria 2027, con el que prevé un alivio fiscal de casi $175.000 millones. La iniciativa, que será enviada a la Legislatura, amplía los beneficios en Ingresos Brutos para el sector productivo, mantiene la estabilidad fiscal para las pymes y suma una exención para los préstamos que permitan refinanciar deudas de personas en mora.

Según los datos difundidos por el Ejecutivo provincial, las medidas vigentes permitieron a las empresas santafesinas ahorrar más de $70.000 millones en los primeros nueve meses de 2026. La proyección oficial para el cierre del año ronda los $110.000 millones, por encima de los $70.000 millones a $80.000 millones que la provincia había estimado inicialmente.

La propuesta fue presentada en la Casa de Gobierno por los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto al subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, y la directora de la Administración Provincial de Impuestos (API), Daniela Bosco. “ Este es un momento para seguir demostrando y confirmando que en Santa Fe producir, invertir y dar trabajo cuesta menos”, afirmó Puccini. Presentación oficial del Gobierno de Santa Fe.

El proyecto mantiene la posibilidad de descontar de Ingresos Brutos el sueldo de los trabajadores que se incorporen durante 2027, siempre que la contratación aumente la dotación de la empresa. “Ya para 2026 tenemos números concretos”, dijo Olivares y precisó que las empresas aplicaron el beneficio por 10.488 nuevos puestos de trabajo y dedujeron $38.714 millones del impuesto.

Para el sector logístico, la propuesta contempla una reducción de la alícuota de Ingresos Brutos del 4,5% al 2%, en función del personal ocupado en la provincia. Además, las micro, pequeñas y medianas empresas podrán computar hasta el 50% de sus nuevas inversiones como pago a cuenta del tributo.

La provincia también propone mantener la deducción por el pago de la energía eléctrica, con un tope del 30% de Ingresos Brutos, y extenderla a los servicios vinculados con la industria y a los prestadores que brindan atención con alojamiento a personas mayores, menores de edad o mujeres. Olivares señaló que unos 5.000 comercios e industrias ya utilizaron este beneficio en 2026, con un impacto fiscal de $27.000 millones. Para los prestadores de servicios para personas con discapacidad, el proyecto eleva el tope al 50%.

Qué cambia para el comercio y el transporte

En el comercio, la iniciativa eleva a $400 millones anuales el límite de facturación para acceder a la alícuota reducida del 2,5% en Ingresos Brutos. Los comercios, hoteles y otros servicios de alojamiento podrán seguir descontando del tributo el 100% de lo que pagan por el Inmobiliario. Para las concesionarias, se amplían los créditos fiscales por la venta de vehículos que se radiquen y paguen patente en Santa Fe.

El transporte también tendrá deducciones. Los taxis, remises, servicios de transporte por aplicaciones y el transporte de leche fluida podrán computar el 100% de lo abonado en Patente a cuenta de Ingresos Brutos.

Para el resto del transporte de carga y el comercio mayorista, la deducción será del 70%. El proyecto también contempla una exención del Inmobiliario para mipymes, cooperativas y asociaciones dedicadas a actividades editoriales y de librería.

Alivio para refinanciar deudas

Uno de los cambios dirigidos a las familias es la exención de Ingresos Brutos y Sellos para los préstamos que otorguen las entidades financieras con el fin de cancelar anticipadamente deudas de personas en mora. El proyecto prevé el mismo tratamiento para los créditos hipotecarios, los préstamos enmarcados en programas productivos y los prendarios destinados a comprar nuevas unidades para el transporte de pasajeros.

Puccini explicó que el alivio fiscal proyectado para este año se traducirá en recursos que “terminan quedando en el sector productivo o en las mismas familias”. Para 2027, agregó, “la idea es lograr un impacto de casi 175.000 millones de pesos”.