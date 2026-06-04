Estrenos de cine en Rosario: el regreso de Scary Movie, acción y animación extranjera

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

La sexta película de "Scary Movie" es uno de los estrenos de cine en Rosario

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Estrenos del jueves 4 de junio

-"Scary Movie: terroríficamente incorrecta”- Estados Unidos. 95 minutos.

Después de 13 años del estreno de su última entrega, "Scary Movie" regresa con una nueva dosis de humor y sátira. Dirigida por Michael Tiddes y protagonizada por Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall, junto a Damon Wayans Jr., Cheri Oteri y Chris Elliott , "Scary Movie: terroríficamente incorrecta”, reúne nuevamente a sus destacados personajes y elenco.

Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar, Cindy, Brenda, Ray y Shorty vuelven a encontrarse cuando una nueva amenaza los convierte otra vez en el objetivo de un despiadado asesino. Como es habitual, ninguna franquicia del cine de terror estará a salvo de su humor mordaz.

La película se burla de todo: reinicios, remakes, secuelas, precuelas, spin-offs, historias de origen, el llamado “terror elevado”, las producciones de legado y cada supuesto “capítulo final” que termina teniendo una nueva continuación. Con el sello inconfundible de los Wayans, esta nueva Scary Movie promete llevar la sátira al límite, demostrando que nada es sagrado, ningún cliché sobrevive y que la comedia más provocadora está de regreso.

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-”El pequeño ninja: el origen”- Dinamarca. 87 minutos.

Para los más chicos, llega una nueva aventura animada llena de acción, humor y amistad. Dirigida por Anders Matthesen y Thorbjørn Christoffersen, "El pequeño ninja: el origen" sigue la historia de Alex, un niño que solo quiere llevar una vida normal entre amigos, escuela y días tranquilos, lejos de cualquier situación peligrosa.

Sin embargo, su inseparable amigo ninja mágico —un muñeco con vida propia, carácter impulsivo y una particular forma de entender la justicia— siente que fue dejado de lado. Todo cambia cuando la aparición de un matón desencadena una serie de problemas inesperados que obligan a Alex a enfrentar sus propios miedos e inseguridades.

Con la ayuda de su peculiar compañero, Alex descubrirá el valor de creer en sí mismo mientras ambos se embarcan en nuevas y divertidas aventuras. Juntos deberán superar desafíos, resolver conflictos y demostrar que la verdadera valentía surge cuando uno se anima a dar el primer paso.

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-”Amos del universo”- Estados Unidos (Título original: “Masters of Universe”) . 140 minutos

"Amos del Universo" marca el regreso de la icónica franquicia a la pantalla grande en una nueva adaptación live-action dirigida por Travis Knight. La película está protagonizada por Nicholas Galitzine en el papel de He-Man, acompañado por Jared Leto como Skeletor, junto a Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley, Kristen Wiig e Idris Elba.

La historia sigue al príncipe Adam, quien, tras permanecer 15 años alejado de su hogar, es llamado nuevamente por la legendaria Espada del Poder. Al regresar a Eternia, descubre que su mundo ha sido devastado y sometido al dominio de Skeletor, cuya ambición amenaza con destruir todo lo que alguna vez conoció.

Con su familia en peligro y el reino al borde del colapso, Adam deberá unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan, conocido como Man-At-Arms (Idris Elba), para enfrentar a las fuerzas oscuras que se han apoderado de Eternia. En el camino, deberá aceptar su verdadero destino y convertirse en He-Man, el hombre más poderoso del universo, en una batalla decisiva por el futuro de su mundo.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 27 de mayo, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

"Amarga Navidad": (Drama) Amarga Navidad narra la alternancia de dos historias, una protagonizada por Elsa (Bárbara Lennie), directora de publicidad, en 2004, durante el largo puente de la Constitución de diciembre. La segunda ocurre en 2025, la protagoniza Raúl (Leonardo Sbaraglia), un guionista y director que está escribiendo un guion que pronto descubriremos que es la historia de Elsa, su novio Bonifacio (Patrick Criado) y sus amigas Patricia (Victoria Luengo) y Natalia (Milena Smit).

(Drama) Amarga Navidad narra la alternancia de dos historias, una protagonizada por Elsa (Bárbara Lennie), directora de publicidad, en 2004, durante el largo puente de la Constitución de diciembre. La segunda ocurre en 2025, la protagoniza Raúl (Leonardo Sbaraglia), un guionista y director que está escribiendo un guion que pronto descubriremos que es la historia de Elsa, su novio Bonifacio (Patrick Criado) y sus amigas Patricia (Victoria Luengo) y Natalia (Milena Smit). "Zona de riesgo": (Acción) Los obreros de una construcción en Londres desentierran una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar, lo que obliga a la población a evacuar la ciudad. Unos ladrones oportunistas, aprovechan el caos para llevar a cabo un elaborado atraco.

(Acción) Los obreros de una construcción en Londres desentierran una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar, lo que obliga a la población a evacuar la ciudad. Unos ladrones oportunistas, aprovechan el caos para llevar a cabo un elaborado atraco. "Backrooms: sin salida": (Supenso) Después de que un paciente desaparece en una dimensión extraña más allá de la realidad, una terapeuta se adentra en los Backrooms, un interminable laberinto de pasillos amarillos donde el tiempo y la lógica comienzan a desmoronarse.

(Supenso) Después de que un paciente desaparece en una dimensión extraña más allá de la realidad, una terapeuta se adentra en los Backrooms, un interminable laberinto de pasillos amarillos donde el tiempo y la lógica comienzan a desmoronarse. "Star Wars: The Mandalorian and Grogu": (Ciencia Ficción) El cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu.

(Ciencia Ficción) El cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu. "El Partido": (Documental) Con una duración de 91 minutos - igual que el partido de 1986 - el largometraje reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino los sucesos históricos que se pusieron en marcha siglos antes. Junto a testimonios de sus protagonistas y archivos nunca vistos de entrenadores, árbitros, hinchas, músicos, y políticos, la película logra capturar la belleza del juego y lo absurdo de la guerra.

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“Obsesión”: (Suspenso) El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

(Suspenso) El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos. "Mortal Kombat II": (Acción) Los campeones favoritos de los fans —ahora acompañados por el mismísimo Johnny Cage— se enfrentan entre sí en la batalla definitiva, sangrienta y sin reglas, para derrotar el oscuro dominio de Shao Kahn, que amenaza con destruir el Reino de la Tierra y a sus defensores.

(Acción) Los campeones favoritos de los fans —ahora acompañados por el mismísimo Johnny Cage— se enfrentan entre sí en la batalla definitiva, sangrienta y sin reglas, para derrotar el oscuro dominio de Shao Kahn, que amenaza con destruir el Reino de la Tierra y a sus defensores. "Las ovejas detectives": (Aventuras) En esta nueva y divertida historia de misterio, George (Hugh Jackman) es un pastor que cada noche les lee novelas detectivescas a sus queridas ovejas, convencido de que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en las detectives. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes.

(Aventuras) En esta nueva y divertida historia de misterio, George (Hugh Jackman) es un pastor que cada noche les lee novelas detectivescas a sus queridas ovejas, convencido de que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en las detectives. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes. "El diablo viste a al moda 2": (Comedia) Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación.

(Comedia) Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación. “Michael: la historia de Michael Jackson”: (Drama) La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia.

(Drama) La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia. “Super Mario Galaxy: la película": (Aventuras) En esta nueva aventura, luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, Mario y sus amigos se enfrentan a una nueva amenaza: Wario, quien junto a Bowser Jr. conspira para dominar el mundo. Para detenerlos, deberán unir fuerzas con Yoshi en una misión llena de acción y diversión.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Hoyts

2x1 en Cinépolis

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Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.