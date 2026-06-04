Estrenos de cine en Rosario: el regreso de Scary Movie, acción y animación extranjera

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.
>> Leer más: Se viene el 31º Festival de Cine Latinoamericano de Rosario, con más de 35 funciones gratuitas
Después de 13 años del estreno de su última entrega, "Scary Movie" regresa con una nueva dosis de humor y sátira. Dirigida por Michael Tiddes y protagonizada por Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall, junto a Damon Wayans Jr., Cheri Oteri y Chris Elliott , "Scary Movie: terroríficamente incorrecta”, reúne nuevamente a sus destacados personajes y elenco.
Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar, Cindy, Brenda, Ray y Shorty vuelven a encontrarse cuando una nueva amenaza los convierte otra vez en el objetivo de un despiadado asesino. Como es habitual, ninguna franquicia del cine de terror estará a salvo de su humor mordaz.
La película se burla de todo: reinicios, remakes, secuelas, precuelas, spin-offs, historias de origen, el llamado “terror elevado”, las producciones de legado y cada supuesto “capítulo final” que termina teniendo una nueva continuación. Con el sello inconfundible de los Wayans, esta nueva Scary Movie promete llevar la sátira al límite, demostrando que nada es sagrado, ningún cliché sobrevive y que la comedia más provocadora está de regreso.
>> Leer más: Histórico: un cineasta argentino ganó una Palma de Oro en Cannes
Para los más chicos, llega una nueva aventura animada llena de acción, humor y amistad. Dirigida por Anders Matthesen y Thorbjørn Christoffersen, "El pequeño ninja: el origen" sigue la historia de Alex, un niño que solo quiere llevar una vida normal entre amigos, escuela y días tranquilos, lejos de cualquier situación peligrosa.
Sin embargo, su inseparable amigo ninja mágico —un muñeco con vida propia, carácter impulsivo y una particular forma de entender la justicia— siente que fue dejado de lado. Todo cambia cuando la aparición de un matón desencadena una serie de problemas inesperados que obligan a Alex a enfrentar sus propios miedos e inseguridades.
Con la ayuda de su peculiar compañero, Alex descubrirá el valor de creer en sí mismo mientras ambos se embarcan en nuevas y divertidas aventuras. Juntos deberán superar desafíos, resolver conflictos y demostrar que la verdadera valentía surge cuando uno se anima a dar el primer paso.
"Amos del Universo" marca el regreso de la icónica franquicia a la pantalla grande en una nueva adaptación live-action dirigida por Travis Knight. La película está protagonizada por Nicholas Galitzine en el papel de He-Man, acompañado por Jared Leto como Skeletor, junto a Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley, Kristen Wiig e Idris Elba.
La historia sigue al príncipe Adam, quien, tras permanecer 15 años alejado de su hogar, es llamado nuevamente por la legendaria Espada del Poder. Al regresar a Eternia, descubre que su mundo ha sido devastado y sometido al dominio de Skeletor, cuya ambición amenaza con destruir todo lo que alguna vez conoció.
Con su familia en peligro y el reino al borde del colapso, Adam deberá unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan, conocido como Man-At-Arms (Idris Elba), para enfrentar a las fuerzas oscuras que se han apoderado de Eternia. En el camino, deberá aceptar su verdadero destino y convertirse en He-Man, el hombre más poderoso del universo, en una batalla decisiva por el futuro de su mundo.
>> Leer más: El Festival de Jazz vuelve a encender la ciudad con cinco días de música en vivo
A la par de los estrenos que desembarcaron el 27 de mayo, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
>> Leer más: Ricardo Darín habló sobre la crisis del cine argentino: "Está por extinguirse"
A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.
Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:
Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.
Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.
El joven nadador de Echesortu realiza una innovadora rehabilitación. Los médicos recomiendan no interrumpir el tratamiento y la familia necesita fondos para sostenerlo