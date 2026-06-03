Virginia Gallardo se disfrazó de Messi, bailó con chicos y volvió a despertar críticas: el video de la diputada

Virginia Gallardo participó de una actividad en Corrientes con la camiseta argentina. Las imágenes desataron cuestionamientos de los usuarios

La diputada nacional por Corrientes, Virginia Gallardo , suele captar la atención y generar repercusión en redes sociales a partir de sus publicaciones. En esta ocasión, la ex vedette compartió un video de una jornada deportiva realizada en su provincia natal que no pasó desapercibida entre los usuarios.

A pocos días del inicio del Mundial, la legisladora de La Libertad Avanza se mostró caracterizada como Lionel Messi. En el video que difundió en sus redes sociales, se la puede ver con la camiseta de la Selección argentina y una máscara del rosarino participando de distintas actividades junto a niños de una escuela de fútbol de Corrientes. Además de entregar pelotas, Gallardo bailó una coreografía en la costanera correntina.

Rápidamente, la publicación generó cuestionamientos en redes sociales. Algunos usuarios criticaron la puesta en escena y el tono de la actividad, al considerar que la diputada prioriza este tipo de contenidos para sus redes antes que la difusión de iniciativas legislativas o proyectos vinculados a su función.

Cabe remarcar que no es la primera vez que Gallardo provoca este tipo de reacciones. Meses atrás había sido cuestionada por una acción solidaria que compartió en Instagram, en la que construyo cuchas para perros callejeros utilizando carteles de campaña que habían quedado en distintos puntos de la ciudad de Corrientes.

>> Leer más: Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros

El posteo de Virginia Gallardo

“Palpitando el clima mundialista y adentrándonos en una etapa cargada de emociones, expectativas y mucha ilusión”, escribió en sus redes sociales junto al video donde se la ve con una pelota, bailando una coreografía n a costanera de su provincia.

Luego, detalló: “Este fin de semana fuimos a acompañar a los chicos en Rubio Fútbol 5, un espacio de Corrientes capital que reúne a equipos infantiles de distintos barrios de la ciudad a través del fútbol”. En las imágenes registró a los integrantes de la Asociación Civil de Inclusión (A.C.D.I.) Volando Juntos, una escuela de fútbol de Corrientes.

“Quisimos hacer algo simple, pero que para nosotros significa mucho: acompañar, compartir tiempo, reírnos y vivir una tarde distinta. Por eso llegamos disfrazados de Messi, con algunos regalos. Porque a veces no se trata de grandes gestos, sino de hacerse presente ”, cerró la diputada.

>> Leer más: Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata