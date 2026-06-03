Tenis: en Macabi también se reflejó el crecimiento sostenido de los menores en la región

Jugadores de la FST tuvieron destacadas actuaciones en la etapa del circuito Cosat G3 y en el torneo ITF J30 Sub 18

Los chicos posan para la foto con la usina como testigo.

Hubo mucho tenis . Y del bueno. Una etapa del circuito Cosat G3 para las categorías Sub 14 y Sub 16, junto con un torneo ITF J30 para Sub 18, se disputaron de manera simultánea durante el fin de semana en la Organización Hebrea Argentina Macabi, en San Miguel, provincia de Buenos Aires, donde la Federación Santafesina de Tenis (FST) participó con una nutrida delegación.

Las c ompetencias reunieron a los jugadores mejor ubicados en el ranking nacional de menores, convirtiéndose en una cita de gran nivel competitivo. En ella, los representantes de la FST cumplieron con destacadas actuaciones y lograron importantes resultados en las distintas categorías.

La actuación de los tenistas de la FST dejó un balance altamente positivo . Más allá de la amplia presencia de jugadores santafesinos en los cuadros principales, varios de ellos lograron destacarse entre los mejores del certamen y alcanzar posiciones de privilegio en sus respectivas categorías.

Fueron protagonistas

Entre los varones, los grandes protagonistas fueron Tomás Herrera y Branko Fleitas. Herrera completó una sobresaliente actuación en Sub 14 al conquistar tanto el título de singles como el de dobles, modalidad en la que compartió la consagración con Fleitas. Este último también tuvo un destacado desempeño en individuales, alcanzando los cuartos de final.

Otra dupla que sobresalió en la categoría fue la integrada por Tomás Calvo Enseñat y Darian Silva, quienes llegaron hasta la final del cuadro de dobles. Además, Manuel Paniagua se metió entre los ocho mejores del torneo al acceder a los cuartos de final de singles.

En la rama femenina, Nayla Paulochenka se quedó con el máximo trofeo de singles en Sub 14, confirmando su gran presente competitivo. En la misma categoría, Sara Schwank alcanzó los cuartos de final en individuales, mientras que Delfina Marshall se destacó al llegar a la final de dobles.

Por su parte, en Sub 16, Zaira Martínez tuvo una destacada participación al alcanzar las finales tanto de singles como de dobles, mientras que Ana Vallejos avanzó hasta los cuartos de final en individuales.

>>Leer más: Después de casi 4 años, Serena Williams vuelve al tenis profesional

Un nuevo título

En el torneo ITF J30, Pilar Da Silva se consagró campeona de dobles, sumando un nuevo título para la delegación de la FST, mientras que Josefina López completó una buena semana de competencia al llegar a los cuartos de final de singles.

De esta manera, los representantes de FST cerraron otra intensa semana de competencia con resultados que reflejan el crecimiento sostenido del tenis de menores en la región. Los logros obtenidos, sumados a la experiencia acumulada en torneos de alto nivel, continúan fortaleciendo el desarrollo de estos jugadores y consolidando su protagonismo en el ámbito nacional e internacional.

Leer más: Buscan a dueños de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y más

TEN 111 82362652 Los chicos posan para la foto con la usina como testigo.

Los más pequeños

Los más pequeños que comienzan a dominar los golpes y empiezan a participar de los torneos de tenis por los puntos disfrutaron de una nueva cita en el Sorrento Open. El Tercer encuentro JTI Tour Etapa Verde -que se disputa con pelotas de baja compresión- reunió a varones y mujeres en un ambiente ideal para sumar experiencia, aprendizaje y diversión dentro de la cancha.

En la categoría Sub 10, el número de participantes continúa creciendo y cada vez son más los niños que se suman a estas experiencias competitivas. En esta oportunidad, un importante número de jugadores, distribuidos en ambas categorías, participaron de una jornada que dejó los siguientes resultados:

Varones: 1: Santiago Ibarra, 2: Laureano Ale, 3: Felipe Sturla y 4: Benicio Villegas.

Mujeres: 1ª: Indira Vázquez Milesi, 2ª: Olivia Doin y 3ª: Juana Bresso.