Washington: echaron a un sacerdote exorcista que dijo que "los ovnis son en realidad demonios"

La Iglesia argumentó que los comentarios de monseñor Stephen Rossetti "socavan gravemente la enseñanza de la Iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo”

El arzobispo católico de Washington D.C., el cardenal Robert McElroy, destituyó como exorcista de la arquidiócesis a monseñor Stephen Rossetti, un conocido sacerdote que aseguró públicamente que los avistamientos de ovnis eran obra del demonio.

McElroy afirmó que la arquidiócesis también rompía cualquier vínculo con el Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, la organización sin fines de lucro con sede en Washington que encabeza monseñor Rossetti.

El arzobispo señaló que las declaraciones de Rossetti “que vinculan a los ovnis con la presencia demoníaca y el reciente uso de redes sociales por parte del Centro socavan gravemente la enseñanza de la Iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo”.

Hace algunos días, Rosetti publicó un video en Facebook en el que indicaba que "a los demonios les gusta esconderse" y subrayaba que "son más eficaces cuando no nos damos cuenta”.

“En cierto modo, lo que hacen es meterse en tu cabeza y manipular cosas en el mundo para influirnos a hacer el mal. En lo personal, creo que la mayoría de estos avistamientos de ovnis son en realidad demonios”, sostuvo.

Rossetti dijo que no cree que haya vida en otros planetas, pero admitió que quien opine lo contrario igualmente puede ser un buen católico.

Tras su destitución, el religioso difundió un comunicado en el que pidió perdón "por cualquier forma en que no haya sido fiel a las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, particularmente en el video citado sobre 'los extraterrestres y lo demoníaco'”, subrayó, para añadir: “Creo que es de suma importancia ser obediente a la Iglesia y seguiré esforzándome por someter todo lo que hago y al Centro a esa obediencia”.

Rossetti, quien tiene más de 148.000 seguidores en Instagram, es un destacado psicólogo además de exorcista. Su centro se especializa en sanación espiritual a sacerdotes afectados por diversas dificultades.