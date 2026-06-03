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Clint Eastwood se retira de los cines: cinco películas imperdibles del artista

El hijo del actor y realizador confirmó su retiro a los 95 años. De la trilogía de Sergio Leone a "Jurado N.º 2", un recorrido por las obras que marcaron una era

3 de junio 2026 · 13:47hs
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Clint Eastwood cierra una carrera llena de éxitos y múltiples distinciones que marcó Hollywood

Clint Eastwood cierra una carrera llena de éxitos y múltiples distinciones que marcó Hollywood

Clint Eastwood, una de las figuras más influyentes de la historia del cine, se retiró de la industria tras más de seis décadas de carrera. La noticia no llegó mediante un comunicado formal ni por declaraciones del propio artista, sino a través de su hijo, Kyle Eastwood, durante una presentación en Francia.

El músico y compositor realizó el anuncio en el Festival Internacional de Cine de Amiens, donde ofreció un espectáculo dedicado a las bandas sonoras de las películas más emblemáticas de su padre.

"Tengo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está retirado, tiene 95 años. Tuve mucha suerte de poder colaborar con él en varias películas. Fue una experiencia maravillosa para mí", expresó Kyle Eastwood en diálogo con FranceInfo.

Las declaraciones fueron interpretadas como la confirmación definitiva del final de la carrera de una de las últimas grandes leyendas vivas de Hollywood.

Su último trabajo como director fue "Jurado Nº 2" (Juror #2), estrenado en 2024, mientras que su despedida frente a las cámaras ocurrió con "Cry Macho" (2021).

Una carrera que transformó Hollywood

Eastwood comenzó su trayectoria en los años 50, pero alcanzó fama mundial durante la década del 60. La llamada Trilogía del Dólar, integrada por "Por un puñado de dólares", "La muerte tenía un precio" y "El bueno, el malo y el feo", lo convirtió en un ícono global y redefinió el género western.

Más tarde amplió su registro como actor y director con dramas, policiales, películas bélicas y biografías que le permitieron construir una de las filmografías más respetadas de la industria.

Entre sus obras más reconocidas figuran "Los imperdonables", "Million Dollar Baby", "Mystic River", "Gran Torino", "Cartas desde Iwo Jima", "Sully", "Francotirador" e "Invictus".

Ganador de múltiples premios Oscar, actor, director, productor y compositor, Eastwood dejó una huella indeleble en el cine estadounidense. Desde los westerns que revolucionaron el género hasta dramas que conquistaron a la crítica y al público, construyó un legado que seguirá vigente mucho después de su despedida.

>> Leer más: Clint Eastwood, el pistolero de Hollywood que fue alcalde de su pueblo

Las 5 mejores películas de Clint Eastwood para ver tras su retiro

1. El bueno, el malo y el feo (1966)

Embed - EL BUENO, EL MALO Y EL FEO (Trailer)

La obra maestra de Sergio Leone y el cierre perfecto de la Trilogía del Dólar. Ambientada durante la Guerra Civil estadounidense, la película sigue a tres pistoleros que buscan un tesoro oculto de 200.000 dólares. Aunque desconfían entre sí, deben colaborar para encontrar el botín.

Protagonizada por Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach, también se convirtió en un clásico gracias a la inolvidable banda sonora de Ennio Morre.

Más de medio siglo después de su estreno, sigue siendo considerada una de las mejores películas del género western y una de las más influyentes de la historia del cine. Se puede ver por Amazon Prime Video.

2. Mystic River (2003)

Embed - Mystic River (2003) Trailer español HD

Uno de los grandes dramas criminales del siglo XXI y una de las obras más aclamadas de Eastwood como director. La historia sigue a tres amigos de la infancia —interpretados por Sean Penn, Tim Robbins y Kevin Bacon— cuyas vidas vuelven a cruzarse tras el asesinato de la hija adolescente de uno de ellos.

La película recibió seis nominaciones al Oscar y le permitió a Sean Penn y Tim Robbins quedarse con las estatuillas a Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto.

Con una trama cargada de tensión, culpa y tragedia, Mystic River se consolidó como un clásico moderno. Está disponible en HBO Max.

3. Gran Torino (2008)

Embed - Gran Torino - Trailer español

Considerada por muchos críticos y fanáticos como una de las mejores interpretaciones de Clint Eastwood. El actor encarna a Walt Kowalski, un veterano de la Guerra de Corea, viudo y de carácter difícil, que vive aferrado a sus viejas costumbres y a su posesión más preciada: un Ford Gran Torino 1972.

La llegada de nuevas familias inmigrantes a su barrio cambia por completo su visión del mundo y lo obliga a replantear sus prejuicios.

La película aborda temas como el racismo, la vejez, la redención y la amistad, y logró convertirse en uno de los mayores éxitos comerciales de la carrera del cineasta. Se encuentra dentro del catálogo de Netflix y Amazon Prime Video.

4. Million Dollar Baby (2004)

Embed - Million Dollar Baby Tráiler español

"Million Dollar Baby" es un largometraje dramático dirigido, musicalizado y co-protagonizado por Clint Eastwood. El guión, de Paul Haggis, está basado en la colección de relatos cortos "Rope Burns: Stories from the Corner "de F.X. Toole.

El film narra la historia de Maggie Fitzgerald (interpretada por Hilary Swank), una moza treintañera decidida a convertirse en boxeadora profesional. A pesar de su rechazo inicial a entrenar mujeres, el veterano y solitario entrenador Frankie Dunn (rol de Clint Eastwood) acepta prepararla con la ayuda de su único amigo, el exboxeador Eddie "Scrap-Iron" Dupris (encarnado por Morgan Freeman).

La película se llevó cuatro de sus siete nominaciones a los premios Óscar: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto. La inversión en la producción rondó los 30 millones, mientras que en la taquilla mundial obtuvo 216.8 millones de dólares. Se puede ver en Netflix y Prime Amazon.

5. Jurado N.º 2 (2024)

Embed - Jurado Nº 2 | Tráiler Oficial

Su última película como director está protagonizada por Nicholas Hoult y presenta un dilema moral tan inquietante como atrapante.

La trama sigue a Justin Kemp, un hombre convocado para integrar un jurado popular en un juicio por homicidio. Durante el proceso descubre que podría tener información decisiva sobre el caso y comienza a sospechar que él mismo podría estar relacionado con la muerte que se investiga.

Con una puesta en escena sobria y un guion centrado en los conflictos éticos, Jurado N.º 2 fue recibida por la crítica como una muestra de que Eastwood mantuvo intacta su capacidad narrativa hasta el final. Está disponible para ver en HBO Max.

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