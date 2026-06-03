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Llega "Sonckoy Carabajal, la peña" a Rosario y tendrá a Juan Carlos Baglietto como invitado de lujo

Cuti y Roberto Carabajal encabezarán una celebración única de la música popular argentina el próximo 12 de junio en La Segunda Seguros Arena

3 de junio 2026 · 17:49hs
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Cuti y Roberto Carabajal llegan a Rosario con un encuentro que busca recuperar el espíritu de las peñas tradicionales.

Cuti y Roberto Carabajal llegan a Rosario con un encuentro que busca recuperar el espíritu de las peñas tradicionales.

El próximo 12 de junio, Rosario será escenario de una celebración única de la música popular argentina con la llegada de "Sonckoy Carabajal, la peña", un encuentro que reunirá a referentes históricos del folklore junto a artistas de distintas generaciones en La Segunda Seguros Arena (Córdoba y Cafferata).

Encabezada por las leyendas santiagueñas Cuti y Roberto Carabajal, la propuesta busca recuperar el espíritu de las peñas tradicionales: un espacio de encuentro, celebración y transmisión cultural donde la música, las historias y la identidad popular se viven de manera colectiva.

La noche contará además con la participación de destacados artistas invitados que interpretarán canciones junto a los anfitriones. Entre ellos, se suma como invitado de lujo Juan Carlos Baglietto, una de las voces más emblemáticas de la música rosarina y argentina. También serán parte de la programación Los Tabaleros, reconocidos por su particular fusión entre tradición folklórica y estética contemporánea; Los Peñaloza, referentes de la cumbia tropical en la ciudad; y RyA, el dúo integrado por los jóvenes músicos Ramiro Cabral y Áxel Sanagua, representantes de una nueva generación de artistas folklóricos que viene renovando el género con identidad propia.

>> Leer más: Cuti y Roberto Carabajal traen su histórica peña a Rosario de la mano de BrindisTv

Más que un recital, Sonckoy Carabajal, la peña propone una experiencia cultural donde conviven el canto colectivo, la danza, las historias compartidas y el encuentro entre distintas expresiones de la música popular argentina. Una celebración que une generaciones y reafirma la vigencia de nuestras raíces.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Entradaplay.com, a través de este enlace.

El renacer del folklore

Cuti Carabajal tiene 79 años y es uno de los compositores de chacarera más prolíficos de la historia, autor de clásicos como “Dejame que me vaya” (con letra de Roberto Ternan) y “La pucha con el hombre” (con letra de Pablo Raúl Trullenque). Creó el grupo Las Voces de Salavina, integró Los Carabajal, y fue parte de Los Manseros Santiagueños antes de formar un dúo con su sobrino Roberto. Juntos, estuvieron de gira por el mundo, hasta por Japón. En 2025, fue nominado a los Premios Goya como actor revelación por interpretar a su hermano Carlos en la película española “La estrella azul”.

Aún con este recorrido, recientemente experimentó una nueva forma de popularidad, de la mano de Milo J, que lo mencionó a Cuti como referente en cuanta entrevista tuvo oportunidad. También lo invitó a cantar al Movistar Arena y a Vélez.

“Ahí se abrió un portón enorme. Cantamos ‘La pucha con el hombre’ y todos los chicos la cantaban como locos. A la salida me pedían fotos, autógrafos. En el Festival de la Chacarera los chicos también amontonados pidiendo autógrafos”, contó el músico en diálogo con La Capital.

“Milo fue uno de los causantes de eso, porque empezó a cantar estas canciones y declarar que le gustaba el folklore. Cuando estaba grabando su disco, me llamó y me consultó si tenía alguna chacarera para pasarle. Yo tenía un álbum de cien chacareras más o menos. Todo eso fue el comienzo de algo, como lo que estamos gestando ahora, encendiendo el fuego y el canto en Rosario”, agregó.

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