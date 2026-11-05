Estrenos de cine en Rosario: drama argentino, acción y animación

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 5 de noviembre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.
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"El Gato con Sombrero" llega a los cines en una película animada inspirada libremente en el clásico libro infantil de Dr. Seuss, publicado en 1957. Con la voz de Bill Hader, el personaje se embarca en una nueva épica, con un toque rebelde, donde la travesura, la magia y el caos gobiernan por completo.
En esta historia, deberá cumplir una misión para el Instituto para la Institución de Imaginación e Inspiración (I.I.I.I.): animar a Gabby y Sebastian, dos hermanos que atraviesan las dificultades de mudarse a un nuevo pueblo. Pero su particular manera de hacer las cosas podría poner en juego hasta su propio sombrero mágico.
La cartelera de Rosario suma una nueva película llena de acción y adrenalina, dirigida por Scott Waugh y protagonizada por Alan Ritchson y Owen Wilson.
La historia sigue a Frank, un mensajero que tiene una misión crucial: transportar un órgano que puede salvarle la vida a una niña. Pero lo que parece un traslado urgente se convierte en una carrera contra el tiempo cuando un despiadado jefe del crimen intenta apoderarse del órgano y está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo.
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La actriz de raíces argentinas Anya Taylor-Joy comparte protagonismo con Chris Evans en esta película dirigida por Romain Gavras, que combina comedia, acción y suspenso.
La historia transcurre durante una exclusiva gala benéfica que se convierte en una pesadilla cuando un grupo radical irrumpe en el evento en busca de un misterioso artefacto vinculado a una antigua profecía. Entre los rehenes está Mike Tyler, una estrella de cine en horas bajas que ve en la inesperada situación una oportunidad para recuperar el protagonismo perdido. Sin embargo, a medida que avanza la noche y el caos se apodera del lugar, descubrirá que hay mucho más en juego que su propia redención.
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La guerra dejó a Japón en la ruina, y Godzilla lo sumió en una situación aún peor. Han pasado dos años desde entonces, y el país ha librado una lucha ardua por recuperarse y finalmente retomar su vida cotidiana. Justo cuando la humanidad lograba aferrarse a una paz duramente conquistada, una nueva amenaza irrumpe, aplastando la esperanza en un instante.
Un drama argentino llega a la cartelera de Rosario. “4 historias increíbles” es una película escrita y dirigida por el cineasta Enrique Rottenberg y protagonizada por Héctor Díaz, Carlos Portaluppi, Roly Serrano y Lola Berthet, entre otros.
La trama sigue a un hombre que está por cumplir cincuenta años y busca encontrar el amor, aunque empieza a dudar de su capacidad para reconocerlo. A lo largo de cuatro historias, atraviesa citas desastrosas, matrimonios tambaleantes, secretos inoportunos y enredos sentimentales que convierten cada conquista en una pequeña catástrofe. Con ternura y mucho absurdo, la película explora las contradicciones del amor, las antiguas heridas que resurgen, las nuevas mentiras y esa alarmante capacidad de elegir siempre a la persona equivocada. Porque enamorarse puede ser fácil; lo verdaderamente difícil es entender qué hacer después.
Luca tiene 16 años y desde que nació es la estrella del imperio de influencers de sus padres: cada momento de su vida se graba y se comparte con millones de seguidores. Cuando empieza a querer una vida propia, descubre que también es la víctima de ese negocio familiar.
En algunos cines de la ciudad se reestrena la película de terror santafesina “Memoria de una madre”. Un matrimonio adopta a Genaro, quien al llegar a su nuevo hogar sospecha que su familia sufre un asedio paranormal que los mantiene en un estado de angustia y pesadumbre. Junto a su hermana Nuria, Genaro deberá enfrentar una presencia maligna que habita en las paredes de la casa y trae consigo sucesos siniestros. Es un relato de horror anclado en un drama áspero sobre personajes portadores de un profundo dolor.
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A la par de los estrenos que desembarcaron el 5 de noviembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
"El bosque salvaje: Wildwood" (animación): Cuando el hermanito de Prue McKeel es raptado por una bandada de cuervos, se verá obligada a emprender una desesperada misión de rescate. Acompañada por su torpe pero leal compañero de clase Curtis Mehlberg, Prue se adentra en un mundo de animales parlantes, bandidos y poderosos personajes movidos por el dolor y la ambición. A medida que ambos se ven arrastrados a un conflicto que amenaza el equilibrio del bosque, Prue deberá descubrir una fortaleza y una determinación que nunca supo que poseía. Si quiere salvar a su hermano y proteger el frágil futuro de Wildwood, tendrá que arriesgarlo todo.
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"Resident evil: noche cero" (Suspenso): De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante —y aterradora— reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.
"Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.
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