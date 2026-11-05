Estrenos de cine en Rosario: drama argentino, acción y animación

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 5 de noviembre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

La actriz de raíces argentinas Anya Taylor-Joy protagoniza una de las películas de la cartelera de cine de Rosario

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.

"El Gato con Sombrero" llega a los cines en una película animada inspirada libremente en el clásico libro infantil de Dr. Seuss , publicado en 1957. Con la voz de Bill Hader, el personaje se embarca en una nueva épica, con un toque rebelde, donde la travesura, la magia y el caos gobiernan por completo.

En esta historia, deberá cumplir una misión para el Instituto para la Institución de Imaginación e Inspiración (I.I.I.I.): animar a Gabby y Sebastian, dos hermanos que atraviesan las dificultades de mudarse a un nuevo pueblo. Pero su particular manera de hacer las cosas podría poner en juego hasta su propio sombrero mágico.

-“Entrega al límite”. Estados Unidos, 98 minutos

La cartelera de Rosario suma una nueva película llena de acción y adrenalina, dirigida por Scott Waugh y protagonizada por Alan Ritchson y Owen Wilson.

La historia sigue a Frank, un mensajero que tiene una misión crucial: transportar un órgano que puede salvarle la vida a una niña. Pero lo que parece un traslado urgente se convierte en una carrera contra el tiempo cuando un despiadado jefe del crimen intenta apoderarse del órgano y está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo.

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-“Sacrificio: los elegidos”. Gran Bretaña, 100 minutos

La actriz de raíces argentinas Anya Taylor-Joy comparte protagonismo con Chris Evans en esta película dirigida por Romain Gavras, que combina comedia, acción y suspenso.

La historia transcurre durante una exclusiva gala benéfica que se convierte en una pesadilla cuando un grupo radical irrumpe en el evento en busca de un misterioso artefacto vinculado a una antigua profecía. Entre los rehenes está Mike Tyler, una estrella de cine en horas bajas que ve en la inesperada situación una oportunidad para recuperar el protagonismo perdido. Sin embargo, a medida que avanza la noche y el caos se apodera del lugar, descubrirá que hay mucho más en juego que su propia redención.

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-“Godzilla Minus Zero”. Japón, 135 minutos

La guerra dejó a Japón en la ruina, y Godzilla lo sumió en una situación aún peor. Han pasado dos años desde entonces, y el país ha librado una lucha ardua por recuperarse y finalmente retomar su vida cotidiana. Justo cuando la humanidad lograba aferrarse a una paz duramente conquistada, una nueva amenaza irrumpe, aplastando la esperanza en un instante.

-“4 historias increíbles”. Argentina, 81 minutos

Un drama argentino llega a la cartelera de Rosario. “4 historias increíbles” es una película escrita y dirigida por el cineasta Enrique Rottenberg y protagonizada por Héctor Díaz, Carlos Portaluppi, Roly Serrano y Lola Berthet, entre otros.

La trama sigue a un hombre que está por cumplir cincuenta años y busca encontrar el amor, aunque empieza a dudar de su capacidad para reconocerlo. A lo largo de cuatro historias, atraviesa citas desastrosas, matrimonios tambaleantes, secretos inoportunos y enredos sentimentales que convierten cada conquista en una pequeña catástrofe. Con ternura y mucho absurdo, la película explora las contradicciones del amor, las antiguas heridas que resurgen, las nuevas mentiras y esa alarmante capacidad de elegir siempre a la persona equivocada. Porque enamorarse puede ser fácil; lo verdaderamente difícil es entender qué hacer después.

-"Babystar". Alemania, 98 minutos

Luca tiene 16 años y desde que nació es la estrella del imperio de influencers de sus padres: cada momento de su vida se graba y se comparte con millones de seguidores. Cuando empieza a querer una vida propia, descubre que también es la víctima de ese negocio familiar.

-“Memoria de una madre”. Argentina, 85 minutos

En algunos cines de la ciudad se reestrena la película de terror santafesina “Memoria de una madre”. Un matrimonio adopta a Genaro, quien al llegar a su nuevo hogar sospecha que su familia sufre un asedio paranormal que los mantiene en un estado de angustia y pesadumbre. Junto a su hermana Nuria, Genaro deberá enfrentar una presencia maligna que habita en las paredes de la casa y trae consigo sucesos siniestros. Es un relato de horror anclado en un drama áspero sobre personajes portadores de un profundo dolor.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 5 de noviembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

"Sensatez y sentimiento" (drama): De Focus Features y Working Title viene una nueva visión de la icónica novela de Jane Austen, Sensatez y sentimiento: Una historia encantadora, ingeniosa y profundamente cercana sobre el amor y el vínculo entre hermanas, protagónizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles.

De Focus Features y Working Title viene una nueva visión de la icónica novela de Jane Austen, Sensatez y sentimiento: Una historia encantadora, ingeniosa y profundamente cercana sobre el amor y el vínculo entre hermanas, protagónizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles. "El bosque salvaje: Wildwood" (animación): Cuando el hermanito de Prue McKeel es raptado por una bandada de cuervos, se verá obligada a emprender una desesperada misión de rescate. Acompañada por su torpe pero leal compañero de clase Curtis Mehlberg, Prue se adentra en un mundo de animales parlantes, bandidos y poderosos personajes movidos por el dolor y la ambición. A medida que ambos se ven arrastrados a un conflicto que amenaza el equilibrio del bosque, Prue deberá descubrir una fortaleza y una determinación que nunca supo que poseía. Si quiere salvar a su hermano y proteger el frágil futuro de Wildwood, tendrá que arriesgarlo todo.

"¿Querés ser mi hijo?" (comedia): Lucía es una mujer conformista de 42 años que descubre que su novio, con quien lleva 15 años de relación, le es infiel. Decidida a conseguir el trabajo que siempre quiso, Lucía miente en su entrevista laboral y asegura ser una mujer de familia, con un hijo de 22 años. Pero la última prueba para ser contratada es participar de un family day junto a los directivos de la empresa y sus familias. Desesperada, Lucía le propone un trato a Javier, su vecino: él se hará pasar por su hijo y, a cambio, ella le permitirá organizar todas las fiestas que quiera. Lo que ninguno imagina es que, entre tantas mentiras y durante ese family day, surgirá un inesperado romance entre ellos, a pesar de los 20 años que los separan.

Lucía es una mujer conformista de 42 años que descubre que su novio, con quien lleva 15 años de relación, le es infiel. Decidida a conseguir el trabajo que siempre quiso, Lucía miente en su entrevista laboral y asegura ser una mujer de familia, con un hijo de 22 años. Pero la última prueba para ser contratada es participar de un family day junto a los directivos de la empresa y sus familias. Desesperada, Lucía le propone un trato a Javier, su vecino: él se hará pasar por su hijo y, a cambio, ella le permitirá organizar todas las fiestas que quiera. Lo que ninguno imagina es que, entre tantas mentiras y durante ese family day, surgirá un inesperado romance entre ellos, a pesar de los 20 años que los separan. "Clayface" (suspenso): La historia sigue el meteórico ascenso de Matt Hagen, de chico callejero de Gotham a estrella de Hollywood, hasta que las acciones de un jefe criminal local lo dejan trágicamente desfigurado. Abandonado por su equipo y sin nada que perder, Matt recurre a un tratamiento de vanguardia que, de manera milagrosa, le devuelve su aspecto original. Sin embargo, el procedimiento también altera inesperadamente su percepción de la realidad y lo precipita por un camino destructivo de venganza obsesiva.

La historia sigue el meteórico ascenso de Matt Hagen, de chico callejero de Gotham a estrella de Hollywood, hasta que las acciones de un jefe criminal local lo dejan trágicamente desfigurado. Abandonado por su equipo y sin nada que perder, Matt recurre a un tratamiento de vanguardia que, de manera milagrosa, le devuelve su aspecto original. Sin embargo, el procedimiento también altera inesperadamente su percepción de la realidad y lo precipita por un camino destructivo de venganza obsesiva. "La caída de la ballena" (suspenso): T ras la muerte de su padre (Josh Brolin), Jay Gardiner (Austin Abrams) se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una enorme ballena. Mientras está atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre le enseñó con tanto esfuerzo pueden ser la clave para escapar.

ras la muerte de su padre (Josh Brolin), Jay Gardiner (Austin Abrams) se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una enorme ballena. Mientras está atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre le enseñó con tanto esfuerzo pueden ser la clave para escapar. “La casa” (suspenso, drama): La producción argentina dice presente en la cartelera de este jueves con “La casa”, un film de suspenso dirigido por Gustavo Triviño y protagonizado por Diego Peretti y Cesar Troncoso (“El Eternauta”). Fabian Arenillas, Mariano Argento y La Joaqui completan el reparto.

La producción argentina dice presente en la cartelera de este jueves con “La casa”, un film de suspenso dirigido por Gustavo Triviño y protagonizado por Diego Peretti y Cesar Troncoso (“El Eternauta”). Fabian Arenillas, Mariano Argento y La Joaqui completan el reparto. “Madre siniestra”: Rob Savage dirige este thriller de suspenso del productor James Wan (“El conjuro”, “La noche del demonio”) y Blumhouse Atomic (“Backrooms”, “Obsession”). Cuenta con el protagonismo de Jessica Chastain, Jay Duplass y Arabella Olivia Clark.

Rob Savage dirige este thriller de suspenso del productor James Wan (“El conjuro”, “La noche del demonio”) y Blumhouse Atomic (“Backrooms”, “Obsession”). Cuenta con el protagonismo de Jessica Chastain, Jay Duplass y Arabella Olivia Clark. "Verity: la sombra de un engaño" (Suspenso): Anne Hathaway y Dakota Johnson protagonizan esta adaptación de la novela best-seller de Colleen Hoover. Narra la historia de la reconocida autora Verity Crawford y de Lowen Ashleigh, una escritora en apuros que se traslada a la remota finca de los Crawford para trabajar como escritora fantasma de Verity. Cuando Lowen encuentra las escalofriantes notas autobiográficas de Verity, se debate entre las inquietantes y retorcidas confesiones sobre su vida y su esposo.

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“Digger” (Comedia): Protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro G. Iñárritu, la película sigue a Digger Rockwell, un excéntrico, millonario y poderoso magnate petrolero de Texas. Siendo el hombre más poderoso del mundo, Digger emprende una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado destruya todo.

Protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro G. Iñárritu, la película sigue a Digger Rockwell, un excéntrico, millonario y poderoso magnate petrolero de Texas. Siendo el hombre más poderoso del mundo, Digger emprende una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado destruya todo. "El corazón de la bestia" (Drama): Tras un terrible accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y su perro de combate, Odin, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos, se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos. Del aclamado cineasta David Ayer, El corazón de la bestia es un intenso thriller de aventuras que explora el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo mientras se enfrentan a su mayor batalla hasta el momento.

Tras un terrible accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y su perro de combate, Odin, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos, se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos. Del aclamado cineasta David Ayer, El corazón de la bestia es un intenso thriller de aventuras que explora el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo mientras se enfrentan a su mayor batalla hasta el momento. "La isla olvidada" (Aventuras) : La isla olvidada sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados. Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas. Algunas de estas figuras se convertirán en amigas, otras en enemigas. Acompañadas por el bienintencionado pero desventurado hombre-perro Raww y una pequeña pero poderosa manada de amigos, Jo y Raissa deben enfrentarse a la temible Manananggal, la criatura más temida de la isla. Cuando descubren que los recuerdos de toda su amistad son el precio a pagar por volver a casa, Jo y Raissa se verán obligadas a encontrar una forma de abandonar la isla antes de olvidarse la una de la otra para siempre.

: La isla olvidada sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados. Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas. Algunas de estas figuras se convertirán en amigas, otras en enemigas. Acompañadas por el bienintencionado pero desventurado hombre-perro Raww y una pequeña pero poderosa manada de amigos, Jo y Raissa deben enfrentarse a la temible Manananggal, la criatura más temida de la isla. Cuando descubren que los recuerdos de toda su amistad son el precio a pagar por volver a casa, Jo y Raissa se verán obligadas a encontrar una forma de abandonar la isla antes de olvidarse la una de la otra para siempre. "Resident evil: noche cero" (Suspenso): De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante —y aterradora— reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.

"Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.

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"La Odisea" (Acción): Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron.

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Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Cinépolis

2x1 en Cinemark Hoyts

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.