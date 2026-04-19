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"Memoria de una madre", la película con sello rosarino que recorre el mundo

Llegó al cine el film de terror rodado en la localidad santafesina de Alvear. "Todo lo que vean les va a parecer familiar", contó su productor

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

19 de abril 2026 · 07:00hs
La premiada película de horror rosarino que conquistó Canadá llegó a los cines de todo el país

La premiada película de horror rosarino que conquistó Canadá llegó a los cines de todo el país

Genaro es un niño que, tras ser adoptado, llega a un nuevo hogar donde conoce a sus hermanos, Nuria y Samuel. Junto a ellos comienza a percibir que algo no está bien: una presencia paranormal parece envolver a la familia en un clima de angustia y hechos inquietantes. Ese es el argumento de “Memoria de una madre”, la película de terror con sello rosarino y santafesino que ya se encuentra en las carteleras de cine de todo el país.

Se trata del segundo largometraje del director argentino Mauro Iván Ojeda, luego del éxito de su primera película, “La funeraria”. Ahora bien, en esta oportunidad, “Memoria de una madre” se presenta como una producción con fuerte impronta regional: realizada con producción, talento y equipo técnico rosarino, la película fue grabada íntegramente en la localidad de Alvear y, luego de tres años desde el inicio de su rodaje, llegó a las salas de todo el país. Pero antes tuvo un recorrido internacional que la llevó a consagrarse como ganadora a Mejor Largometraje en el Horror Film Festival de Canadá (diciembre de 2025) y a formar parte de la selección oficial de prestigiosos certámenes como el Curtas Festival do Imaxinario (España), el Dead Northern (Reino Unido) y el Horror-on-Sea (Reino Unido).

Con un fuerte orgullo santafesino y rosarino, “Memoria de una madre” es el resultado de la asociación entre dos productoras de la ciudad, Reina de Pike e Inspiria, que se unieron a la porteña Doménica Films con la condición de que el rodaje se realizará en la región. En este sentido, el equipo técnico estuvo integrado mayormente por profesionales locales, con algunas excepciones como asistentes de producción, el director Mauro Iván Ojeda, el director de fotografía Mariano Suárez, el director de arte Brujo Conti y el encargado de efectos especiales Marcos Berta. Los tres últimos llegan con experiencia en el género tras haber participado en “Cuando acecha la maldad”, el exitoso film de terror argentino estrenado en 2023.

El elenco, por su parte, está integrado por Edgardo Molinelli, Vilma Echeverría, Mateo Berti Tallarico, Julieta Palermo, Santino Resta, Mayra Sánchez, Guadalupe Aldaz Gallo, Lorenzo Crespo, Miguel Ángel Bosco y Virginia Garófalo.

Una casa en Alvear, el set

“La peli se rodó íntegramente en una casa de Alvear durante cuatro semanas, y más de dos años después la tenemos terminada y ahora está estrenándose en salas comerciales”, contó Gabriel Palermo, productor e integrante de Inspiria.

>> Leer más: "Memorias de una madre", una película sobre una experiencia sobrenatural con Rosario como telón de fondo

En diálogo con La Capital, Palermo dio detalles del proceso de rodaje del film, los desafíos del género de terror y de la industria cinematográfica en Argentina y las expectativas sobre el estreno de "Memoria de una madre".

Según comentó, Inspiria viene desarrollando una fuerte actividad audiovisual que combina televisión, contenidos de marca, documentales y, en los últimos años, una apuesta por el cine. Dentro de ese universo, “Memoria de una madre” tuvo un atractivo particular: fue la puerta de entrada al género de terror. “No habíamos incursionado nunca en el terror, que es un género súper interesante desde lo artístico y también desde lo comercial. Tiene un nicho y un público muy fiel. En todo el mundo es uno de los géneros más consumidos”, explicó el productor. En ese sentido, el desafío no era menor: “Es un público que sabe lo que quiere ver, entonces tenés que sorprender a gente que ya conoce mucho del género”.

Más allá del componente sobrenatural, lo que terminó de consolidar la apuesta fue la complejidad del guion. “Si le sacás el monstruo y los sustos, la película es un drama familiar muy complejo, con una cuestión psicológica muy interesante y bien tratada”, señaló.

La apuesta terminó dando resultados: el film tuvo un destacado recorrido internacional y logró imponerse en un festival clave del género. En ese sentido, Palermo remarcó la importancia del reconocimiento y sostuvo: “Con toda la oferta que hay de peli de terror que una peli argentina gane en un festival tan prestigioso como el de Canadá es genial”.

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Terror con identidad santafesina

Ahora bien, más allá del recorrido internacional y los reconocimientos, “Memoria de una madre” es, ante todo, una película que buscó construirse desde lo local. No solo por su equipo técnico y artístico, mayoritariamente rosarino y santafesino, sino también por una decisión clave: situar la historia y el rodaje en territorio santafesino.

Sobre la elección de la locación, Palermo contó que, durante el proceso de scouting, “uno de los productores de Reina de Pike encontró esa casa en Alvear, que se alquilaba, y que de por sí ya era bastante aterradora”. Y detalló que con el correr de los días de rodaje se encontraron con una sorpresa extra: “Nos enteramos por la gente de ahí que ellos la llaman "la casa embrujada de Alvear", porque a la noche hay ruidos, ven sombras, ven luces”.

Más allá de lo anecdótico, el paso del equipo generó un fuerte movimiento en la localidad durante las semanas de filmación. “Revolucionamos por cuatro semanas la comunidad de Alvear porque imagínate que todo el mundo pasaba, veía luces, gente de noche, 150 personas consumiendo catering, comida, movilidad”. En ese sentido, también destacó el acompañamiento de la localidad en el apoyo con permisos, cortes de calles, y aseguró: “fue muy lindo trabajar ahí”.

En esa misma línea, el productor remarcó el carácter identitario de la película y su vínculo con el territorio. “Es una peli que debe identificar 100% a los argentinos, a los santafesinos, a los rosarinos, no es que debe, lo hace de manera intrínseca. Acá son conflictos y locaciones reales nuestras. Todo lo que vean les va a parecer familiar, no te queda ajeno”.

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El desafío de hacer cine

“Somos rosarinos trabajando en nuestro medio, hiper profesionalmente. Es una peli con producción compleja, de nivel internacional, con equipamiento e iluminación de industria, con un departamento de arte increíble, con un trabajo de postproducción enorme”, sostuvo Palermo. En un contexto complejo para la industria cinematográfica argentina, el productor explicó que "Memoria de una madre" fue una de las últimas películas en acceder a apoyos del Incaa y a partir de ahí, remarcó: “nosotros mismos como productores conseguimos productores asociados que creyeron en el proyecto y apoyaron desde el punto de vista económico, y la verdad que eso permitió finalmente filmar la película”.

Sin embargo, advirtió que ese escenario cambió “pero lo cierto es que hoy por hoy, si vos querés filmar algo de nivel comercial, tenés que caer sí o sí en que te produzca una plataforma internacional”, y agregó: “Ya no hay más financiamiento al cine. Hay cero financiamiento al cine ”.

En ese sentido, destacó la importancia de producir cine teniendo en cuenta su valor cultural. “Un valor que tiene el cine es la distribución de la cultura, para que llegue a otros que no tienen nada que ver con nosotros y un poco mostrar eso. Eso está absolutamente perdido en este momento y creo que va a llevar bastante tiempo recomponerlo”, remarcó.

Pese a ese escenario, las expectativas con el estreno son altas. “Queremos que la mayor cantidad de gente posible vaya esta semana para poder sostenerla en cartel y después ir semana a semana”. Y sumó un deseo clave para el género: “que la gente la vea en el cine… la peli de terror está buenísima verla con toda la luz apagada, con otro que se asuste al lado”.

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