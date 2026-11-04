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La Federación LGBT alertó por el aumento de los crímenes de odio tras el ataque en Palermo

Las trabajadoras fueron perseguidas y golpeadas con palos, piedras y otros objetos a día de la Marcha del Orgullo. Alerta por la violencia transfóbica

4 de noviembre 2026 · 08:33hs
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Mientras investigan una agresión grupal contra trabajadoras trans

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Mientras investigan una agresión grupal contra trabajadoras trans, las redes sociales advierten sobre el crecimiento de los discursos de odio

La Federación Argentina LGBT (FALGBT) alertó sobre el aumento de los crímenes de odio en el país tras el ataque de un grupo de jóvenes contra trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La agresión ocurrió durante la noche del lunes y quedó registrada en videos que los propios participantes difundieron en redes sociales con mensajes e insultos transfóbicos.

María Rachid, presidenta de la organización, calificó el episodio como un ataque organizado y sostuvo que participaron más de 100 personas. Según explicó, los agresores llegaron con palos, botellas y otros objetos contundentes para perseguir, golpear e intimidar a las mujeres.

“Señalamos el aumento de los crímenes de odio desde hace tiempo, pero con esta magnitud”, afirmó Rachid en declaraciones a Radio Rivadavia. También consideró que no se trató de una agresión espontánea: “Fue organizado porque llevaban palos, botellas, elementos para golpearlas y tirarles. No era gente que iba en bicicleta y, de repente, se les ocurrió hacer esto”.

El episodio ocurrió en inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca de Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas, donde las trabajadoras trans se encontraban ejerciendo su actividad. De acuerdo con los testimonios recogidos, el ataque comenzó con provocaciones y burlas de un grupo de jóvenes que circulaba por la zona, algunos en bicicleta y otros a pie. Después de un primer cruce verbal, los agresores regresaron en mayor número y avanzaron contra las mujeres con palos, ramas, piedras, conos de tránsito y una cubierta.

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Videos del ataque y agresores identificados en redes sociales

Las imágenes difundidas en Instagram y TikTok muestran a los jóvenes mientras persiguen y golpean a las trabajadoras, además de insultarlas y alentarse entre sí. Algunos videos fueron publicados con frases transfóbicas como “A correr los trabas”. En otra publicación, uno de los involucrados se jactó de la agresión: “Me dicen el matatrabas”.

Rachid aseguró que varios de los participantes pudieron ser identificados a partir de sus propias publicaciones. “Muchos de ellos están identificados porque se jactaban de esto en redes sociales”, señaló.

La politóloga y activista trans Gabriela Ivy estimó que el grupo agresor estuvo integrado por entre 50 y 60 jóvenes, algunos de ellos vinculados con la práctica del stunt, una disciplina que consiste en realizar maniobras y acrobacias en bicicleta. La cifra difiere de la estimación de Rachid, que habló de más de 100 participantes.

Durante el episodio también resultó herido un adolescente de 14 años, oriundo de Berazategui, que recibió un golpe con una linga de bicicleta en la cabeza. Fue trasladado por el SAME al Hospital Fernández, donde recibió atención por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico leve.

Qué se sabe de las víctimas y de la investigación judicial

Según Rachid, entre seis y siete personas sufrieron lesiones físicas. La dirigente también advirtió sobre las consecuencias emocionales de la agresión para quienes estuvieron presentes: algunas tuvieron que escapar, esconderse detrás de los árboles o arrojarse al piso para protegerse.

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La presidenta de la FALGBT señaló, además, que las trabajadoras sexuales trans no tienen la posibilidad de dejar de concurrir a ese sector de Palermo, ya que constituye su medio de subsistencia. “No les queda otra que volver ahí porque es su único medio de subsistencia”, explicó.

La dirigente mantuvo contacto con la fiscal especializada en discriminación Andrea Scanga, quien interviene en las actuaciones. Según indicó, la organización prepara una presentación con testimonios de personas que trabajaban en los parques y también fueron víctimas o presenciaron las agresiones.

La Defensoría del Pueblo también tiene previsto concurrir al lugar para formalizar la denuncia y aportar el material reunido, con asesoramiento de abogados.

Por su parte, la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires inició de oficio una investigación a partir de las lesiones sufridas por el adolescente de 14 años. La posible imputación contempla el agravante por odio de género.

El repudio de organizaciones y del gobierno porteño

El ataque generó el rechazo de organizaciones vinculadas con la diversidad sexual. Pedro Paradiso Sottile, presidente de la Fundación Igualdad, cuestionó que los agresores hayan filmado y difundido las imágenes mientras se burlaban de las víctimas.

“Esto no es una broma ni chiste o un exceso de una noche. Es violencia y delito de odio por identidad de género”, sostuvo. También advirtió sobre la circulación de discursos de odio y su impacto en la violencia contra la comunidad LGBTIQ+.

>> Leer más: "Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también se pronunció sobre el episodio y aseguró que los responsables serán investigados. “Les vamos a caer con todo”, afirmó.

La agresión ocurrió a pocos días de la Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

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El ataque fue filmado y compartido en redes. 

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