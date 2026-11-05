Central y Newell's se miran de reojo: las combinaciones para que haya clásico y los rivales actuales

Este fin de semana se juega la última fecha del Clausura y se conocerán los choques en los playoffs. ¿Se viene un Central-Newell's?

El último enfrentamiento en el Gigante entre Central y Newell's terminó 1 a 1.

La gran pregunta se impone antes de jugarse la última fecha de la fase regular: ¿Puede haber clásico rosarino en los octavos de final del torneo Clausura? La respuesta es categórica: claro que sí. Pero deben darse una combinación de resultados para que ello ocurra y la ciudad pueda disfrutar del partido más emotivo de todos, recargado más todavía por lo decisivo de la serie que afrontarían. ¿Se viene un Central y Newell's ?

Lo más probable es que Central (31 puntos + 12 de diferencia de gol) termine como líder del grupo B. Para ello deberá ganarle el próximo sábado, a las 17.30, a Estudiantes de Río Cuarto, donde además todavía conserva chances de ser campeón de la tabla anual aunque no depende de sí mismo. Si el Canalla derrota a los cordobeses que ya están descendidos, salvo una goleada notable de Argentinos (31 + 8) ante Huracán también el sábado, los de Arroyito terminarán en la pole position del grupo B.

Hay que decir que el tercero de esta zona es Gimnasia de La Plata (28 puntos + 4), que recibe a Belgrano este jueves a las 19.15, pero el Lobo está tres puntos debajo de Central y debe descontarle además 8 goles.

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Central y el cruce con Newell's

Pasando en limpio, en la zona B si Central derrota a Estudiantes de Río Cuarto terminará como líder del grupo casi con seguridad. Y para que haya clásico rosarino Newell’s debería finalizar octavo en la zona A.

Mirando específicamente el grupo A, hoy el rojinegro está sexto con 22 puntos y + 3 de diferencia de gol. Es decir, que si Newell’s le gana a Instituto en Córdoba este sábado, a las 22, de mínima conservaría su posición actual y quedaría casi descartada la chance del choque con Central. En este caso con la Lepra terminado sexto para que haya derby el canalla debería perder y ser superado por Argentinos y Gimnasia de La Plata.

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Pero hay más opciones de clásico

Si el rojinegro empata o pierde allí podrían superarlo Gimnasia de Mendoza (21 puntos + 1) y hasta Independiente (20 y -2). Entonces si uno o ambos rivales lo sobrepasan el equipo de Kudelka quedaría séptimo u octavo y allí podría darse el clásico si el Canalla es primero o segundo de su zona.

En tanto, es casi utópico que también lo sobrepase San Lorenzo (19 puntos - 5) por los goles a favor que benefician a Newell’s.

A los resultados que debe prestarle más atención Newell’s son los siguientes. El viernes, a las 19.15, Independiente recibirá a Riestra y San Lorenzo a Platense.

En tanto, Gimnasia de Mendoza jugará el clásico el sábado, a las 15, ante Independiente Rivadavia. Por lo que Newell’s ante Instituto jugará esa noche de sábado con todos los resultados puestos.

Así para que haya clásico rosarino Newell’s debería terminar octavo o séptimo y Central primero o segundo. Más remoto es que se crucen por ser sexto y tercero, pero la opción matemática está. En todos los casos se enfrentarían a partido único en el Gigante de Arroyito por los octavos de final. Claro que si ambos avanzan también podría darse el clásico en las etapas siguientes de la competición por el título del Clausura.

Los rivales de hoy de leprosos y canallas

Cuando resta una fecha por jugar del torneo Clausura, hay rivales tentativos de Central y Newell’s, aunque seguramente sufrirán corrimientos hasta que quede diagramado el cuadro definitivo.

De terminar así, Central ocupa el primer puesto del grupo B y chocaría con el octavo del A, que ahora es Independiente.

El partido sería en el Gigante de Arroyito, tal como fue en el último Apertura donde avanzaron los canallas a los cuartos de final.

Mientras que Newell’s, que todavía debe cerrar su pasaje desde las matemáticas, aunque es casi imposible que se le escape, jugaría los playoffs por primera vez desde que está este formato de torneo.

Los leprosos por ahora están sextos del grupo A y chocarían con el tercero de la zona B, que es Gimnasia y Esgrima de La Plata, en un mata-mata que se jugaría en el bosque platense a partido único.

Además se confirmarse esta llave leprosos y canallas recién se verían las caras en una eventual semifinal que sería en el Gigante de Arroyito. El fin de semana estará la llave definitiva.