Escándalo en "MasterChef Celebrity": dos ex participantes denunciaron maltratos y favoritismos

Roña Castro y Esteban Mirol cuestionaron el trato de la producción, el rol de los jurados y la influencia de Wanda Nara sobre los eliminados

El reality show de desafíos culinarios que enfrenta a celebridades argentinas continúa liderando el ranking de los programas más vistos de la televisión. Entre eliminaciones, repechajes y salidas voluntarias , desde sus comienzos "MasterChef Celebrity" estuvo rodeado de polémicas y rumores sobre supuestos conflictos entre participantes, jurados e incluso con la conductora, Wanda Nara.

En esta oportunidad, un ex participante del reality habló en el programa Intrusos y aseguró que existieron maltratos por parte del jurado hacia los concursantes. Además, dio a entender que el programa ya tendría definido a su ganador . Se trata de Jorge “Roña” Castro, el primer eliminado del ciclo.

No es la primera vez que un ex participante denuncia este tipo de situaciones. Hace pocos días, Esteban Mirol, otro ex concursante del show , había expresado su malestar y aseguró haber sufrido destratos durante su participación, apuntando contra la producción, el jurado y la conductora del programa.

Qué dijo Roña Castro

"En todo el reality hay favoritismos”, comenzó diciendo Roña. Luego apuntó directamente contra los jurados: “Una cara de orto… ni una sonrisa, nada. Algunos tienen más favoritismo que otros”.

En ese sentido, el boxeador agregó un reclamo a los jurados y a al conductora del show: “A mí me prometieron que iban a venir a cocinar a mis comedores, tanto Wanda como los jurados. Todavía estoy esperando”.

Además, aseguró que no volvería a ingresar al programa. Reveló que fue convocado para el repechaje, pero declinó la invitación. “Era terrible estar ocho horas. El primer día estuvimos 11. Hay muchos que no tienen nada que hacer; yo tengo muchos compromisos”, justificó.

Fue así como dio detalles de los presuntos maltratos que habrían sufrido algunos participantes: “Ventura y después Mirol. Fueron duros con ellos”. El boxeador dio a entender que el programa era fraudulento: “Yo creo que ya está el sobre adentro”.

En ese contexto, el entrevistador le preguntó si creía que Wanda Nara definía quién sería el ganador, a lo que Roña respondió: “Sí. Yo veo que tiene más feeling con Maxi”.

"No quería seguir en el programa"

"Wanda elige quién se queda y quién se va"

Qué dijo Esteban Mirol

Esteban Mirol fue otro de los concursantes que apuntó contra la producción, los jurados y la conductora del reality show de cocina.

“Yo sentí que me maltrataron y vi que maltrataron”, expresó el periodista, intentando cuidar el contrato que aún no finalizó con el programa. En esa línea, aclaró que los malos tratos no habrían sido únicamente hacia él, sino que también los presenció en otros participantes.

“Momi (Giardina) se fue el primer día, se dijo públicamente, no estoy contando nada que no se haya visto. Momi se fue al psiquiatra”, sostuvo. También se refirió a los rumores que circularon sobre una discusión entre Valentina Cervantes y la conductora Wanda Nara. “Eugenia Tobal también se fue insultando, les dijo de todo. La Joaqui. Y lo que pasó con Valentina , ¿qué pasó con Valen? Una piba divina. Pregúntenle a Yanina Latorre, que lo explicó: que hubo una pelea, que Wanda Nara…”, deslizó.