La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

"Masterchef Celebrity": las dos nuevas figuras que se incorporan tras el repechaje

En una gala de segundas oportunidades, una antigua y una nueva participante se aseguraron un lugar en la competencia. Cómo fue el duelo

20 de enero 2026 · 09:51hs
Esther Goris y Emilia Attias se reincorporarán al Masterchef Celebrity junto a Rusherking

Esther Goris y Emilia Attias se reincorporarán al "Masterchef Celebrity" junto a Rusherking

El certamen de cocina más visto en la televisión presentó este lunes un capítulo lleno de tensiones y festejos. Es que dos participantes que habían quedado eliminadas lograron reincorporarse a “Masterchef Celebrity” tras triunfar en el repechaje. Se trata de Esther Goris y Emilia Attias, quienes se vuelven a poner el delantal en esta cuarta temporada del programa.

La gala de repechaje se disputó con la presencia de los tres jurados del programa: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. El desafío para los concursantes era preparar un plato de pescado y, tras la evaluación del jurado, los ganadores se llevarían la entrada oficial al programa.

En este marco, los enfrentamientos cruzaron a Esther Goris y Julia Calvo por un lado, y a Emilia Attias y Sofi Martínez por el otro. En cuanto a Walas y Ariel Puchetta, ya en primera instancia se había anunciado que no iban a lograr el reingreso por decisión unánime.La definición del jurado era compleja y se tornó más difícil cuando, al probar los platos, reconocieron las fortalezas de cada uno de ellos.

>>Leer más: Picante estreno de Esther Goris en "MasterChef Celebrity": el inesperado cruce con Damián Betular

La decisión, una caída y los festejos

El primer duelo en resolverse fue el de Esther Goris y Julia Calvo. El jurado se había encontrado frente a “dos platazos espectaculares”, en palabras de Betular, pero debía quedarse con uno solo.

Cuando anunciaron la victoria de Esther Goris, ambas actrices se abrazaron y festejaron el veredicto. Entre saltos de alegría, las compañeras terminaron cayendo al piso. Ya pasado el momento de euforia, Goris agradeció al jurado por darle una segunda oportunidad y manifestó su entusiasmo por seguir en la competencia.

El último lugar se disputó entre Emilia Attias y Sofi Martínez, en un momento de tensión que dejó al estudio en silencio. El encargado de anunciar a la ganadora fue Martitegui: “Quien se lleva el delantal blanco y vuelve a las cocinas de MasterChef Celebrity es… ¡Emilia!”. También en este caso las participantes demostraron su compañerismo abrazándose sentidamente y felicitándose por el esfuerzo.

Wanda Nara le dio el cierre a la gala destacando el gran nivel demostrado por todos los participantes, tanto los que se llevaron los laureles como los que quedaron eliminados. Por su parte Esther y Emilia se reincorporarán al certamen junto a Rusherking, el ganador del repechaje anterior.

Embed

>>Leer más: Repechaje en "Masterchef Celebrity": quién es el nuevo participante que entra en competencia

Rusherking: el primer ganador del repechaje

Durante la gala anterior ya se habían vivido los nervios por el repechaje, que se disputó entre Julia Calvo y Rusherking. La actriz se jugaba su continuidad mientras que el cantante buscaba hacerse un lugar por primera vez en la competencia.

Por decisión de los comensales, Rusherking fue el ganador del duelo y por ende, quien se quedó con el primer boleto para continuar en el reality. Damián Betular le entregó el delantal blanco al concursante e inmediatamente subió al balcón para festejar con sus compañeros.

El músico no pudo contener la emoción y mostró su entusiasmo por seguir en carrera: "Voy a tratar de mostrar una versión mía que la gente no conoce, mi versión más humana, y una versión de cocinero que me gusta y me motiva".

Noticias relacionadas
El Festival Faro, un clásico de los veranos rosarinos, reunirá a más de 160 artistas en dos escenarios. 

Festival Faro 2026: se confirmó la grilla de artistas del evento

Mick Jagger y Keith Richards en el lanzamiento de su último disco de estudio, Hackney Diamonds.

Rolling Stones: los rumores de una vuelta a la Argentina y la esperanza de eternidad

Abel Pintos se vuelve a subir al escenario del Festival de Cosquín este año

El Festival de Cosquín 2026 arranca este fin de semana

La modelo Bella Hadid participa en Belleza perfecta, la nueva serie de Disney+ que cuestiona la obsesión por la hegemonía.

"Belleza perfecta": la nueva serie de ciencia ficción inspirada en el boom del Ozempic

Ver comentarios

Las más leídas

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newells ni en Central

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Lo último

Newells y Central, atentos: la aclaración de la AFA con respecto a este mercado de pases

Newell's y Central, atentos: la aclaración de la AFA con respecto a este mercado de pases

Avanza la construcción de 165 viviendas en localidades de sur santafesino

Avanza la construcción de 165 viviendas en localidades de sur santafesino

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se contagia la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se contagia la enfermedad

Alberdi, La Florida y Costa alta: los empresarios salen a jugar fuerte esta temporada

En pleno verano, tanto los concesionados de espacios públicos como los privados buscan brindar más servicios para hacer una buena temporada. Todos coinciden en que la estrategia es hacerlo rentable todo el año

Alberdi, La Florida y Costa alta: los empresarios salen a jugar fuerte esta temporada

Por Azul Martínez Lo Re
Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años
LA CIUDAD

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas
La Región

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Economía

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
POLICIALES

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Información General

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newells ni en Central

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

Ovación
Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Por Hernán Cabrera
Ovación

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Newells tiene una estadística muy pareja en sus debuts en torneos de Liga contra Talleres

Newell's tiene una estadística muy pareja en sus debuts en torneos de Liga contra Talleres

Policiales
Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
POLICIALES

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

La Ciudad
Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se contagia la enfermedad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se contagia la enfermedad

Enganchados a la luz: en dos años, la EPE detectó unas 50 mil conexiones ilegales

Enganchados a la luz: en dos años, la EPE detectó unas 50 mil conexiones ilegales

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre
Economía

La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre

Los casos de sífilis crecieron hasta 71% en 2025 y alcanzaron un récord en Argentina
Información General

Los casos de sífilis crecieron hasta 71% en 2025 y alcanzaron un récord en Argentina

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz
LA CIUDAD

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica
Información General

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo
LA CIUDAD

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Al menos 40 muertos en España tras el descarrilamiento de trenes
El Mundo

Al menos 40 muertos en España tras el descarrilamiento de trenes

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
LA CIUDAD

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea
La Región

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas
POLICIALES

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad
Política

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump
POLITICA

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones
Información General

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario
La Ciudad

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario