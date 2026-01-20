"Masterchef Celebrity": las dos nuevas figuras que se incorporan tras el repechaje

En una gala de segundas oportunidades, una antigua y una nueva participante se aseguraron un lugar en la competencia. Cómo fue el duelo

El certamen de cocina más visto en la televisión presentó este lunes un capítulo lleno de tensiones y festejos. Es que dos participantes que habían quedado eliminadas lograron reincorporarse a “Masterchef Celebrity” tras triunfar en el repechaje . Se trata de Esther Goris y Emilia Attias, quienes se vuelven a poner el delantal en esta cuarta temporada del programa.

La gala de repechaje se disputó con la presencia de los tres jurados del programa: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. El desafío para los concursantes era preparar un plato de pescado y, tras la evaluación del jurado, los ganadores se llevarían la entrada oficial al programa.

En este marco, los enfrentamientos cruzaron a Esther Goris y Julia Calvo por un lado, y a Emilia Attias y Sofi Martínez por el otro. En cuanto a Walas y Ariel Puchetta, ya en primera instancia se había anunciado que no iban a lograr el reingreso por decisión unánime.La definición del jurado era compleja y se tornó más difícil cuando, al probar los platos, reconocieron las fortalezas de cada uno de ellos.

La decisión, una caída y los festejos

El primer duelo en resolverse fue el de Esther Goris y Julia Calvo. El jurado se había encontrado frente a “dos platazos espectaculares”, en palabras de Betular, pero debía quedarse con uno solo.

Cuando anunciaron la victoria de Esther Goris, ambas actrices se abrazaron y festejaron el veredicto. Entre saltos de alegría, las compañeras terminaron cayendo al piso. Ya pasado el momento de euforia, Goris agradeció al jurado por darle una segunda oportunidad y manifestó su entusiasmo por seguir en la competencia.

El último lugar se disputó entre Emilia Attias y Sofi Martínez, en un momento de tensión que dejó al estudio en silencio. El encargado de anunciar a la ganadora fue Martitegui: “Quien se lleva el delantal blanco y vuelve a las cocinas de MasterChef Celebrity es… ¡Emilia!”. También en este caso las participantes demostraron su compañerismo abrazándose sentidamente y felicitándose por el esfuerzo.

Wanda Nara le dio el cierre a la gala destacando el gran nivel demostrado por todos los participantes, tanto los que se llevaron los laureles como los que quedaron eliminados. Por su parte Esther y Emilia se reincorporarán al certamen junto a Rusherking, el ganador del repechaje anterior.

Rusherking: el primer ganador del repechaje

Durante la gala anterior ya se habían vivido los nervios por el repechaje, que se disputó entre Julia Calvo y Rusherking. La actriz se jugaba su continuidad mientras que el cantante buscaba hacerse un lugar por primera vez en la competencia.

Por decisión de los comensales, Rusherking fue el ganador del duelo y por ende, quien se quedó con el primer boleto para continuar en el reality. Damián Betular le entregó el delantal blanco al concursante e inmediatamente subió al balcón para festejar con sus compañeros.

El músico no pudo contener la emoción y mostró su entusiasmo por seguir en carrera: "Voy a tratar de mostrar una versión mía que la gente no conoce, mi versión más humana, y una versión de cocinero que me gusta y me motiva".