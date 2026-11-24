El presidente De la Espriella atribuyó el ataque a la disidencia de las Farc

Un atentado con un coche bomba dejó al menos 25 heridos frente a la sede de la Gobernación del departamento del Meta, en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella atribuyó el ataque a la disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

“El bandido Antonio Medina, de las disidencias, es el culpable. Vamos a ir tras él y lo vamos hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror”, aseguró el mandatario al llegar a Villavicencio, la ciudad donde se produjo el atentado.

El mandatario se refirió a Ómar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, presunto integrante de las disidencias comandadas por Néstor Gregorio Vera, apodado Iván Mordisco, la facción más numerosa de quienes no adhirieron hace una década al acuerdo de paz entre el Estado y las Farc.

El vehículo con explosivos detonó en inmediaciones de la Gobernación de Meta, en Villavicencio, afectando también la infraestructura aledaña. El alcalde Alexander Baquero calculó que fueron afectados 85 predios.

“Después de la explosión esto era zona de guerra, literal, era salir y todas las fachadas caídas”, relató Joan Pérez, uno de los comerciantes de la zona.

#Video Así amanece Villavicencio tras explosión de carro bomba en la Gobernación: las primeras imágenes muestran fachadas arrancadas por la deflagración, techos levantados, ventanas rotas y un gran número de escombros por el suelo https://t.co/LA7s91XVB2 pic.twitter.com/2OnR1cGNjH — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 24, 2026

La explosión del coche bomba en Villavicencio se produjo en medio de una ola de actos violentos en zonas urbanas y sucedió justo después de dos ataques con drones acondicionados con explosivos contra estaciones de Policía que dejaron tres civiles heridos en Cúcuta, fronteriza con Venezuela, y en el municipio de Curumaní, en el noreste del país.

“Repudio el acto terrorista que dejó 23 personas heridas en Villavicencio. Desde anoche desplegamos todas las capacidades para capturar y poner tras las rejas a los responsables”, aseguró el director de la Policía, mayor general Jesús Alejandro Barrera, en la red social X (ex-Twitter).

Seguridad en jaque

La defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo que la situación de seguridad se está “agravando en el país” al alcanzar a las grandes ciudades como Villavicencio y Cúcuta.

“La seguridad se tiene que medir no solo en cuántos golpes se le dan a los grupos armados, que entendemos que es parte del trabajo de la fuerza pública, sino en cuánto se protege efectivamente a la población”, indicó.