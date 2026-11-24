Este martes 24 de noviembre, la noche estará iluminada de una forma especial: la luna llena se acercará al punto más cercano a la Tierra y se consagrará como la superluna más grande y brillante del año . La llamada “Luna del Castor” será imposible de pasar desapercibida por su indescriptible brillo e imponencia en el cielo.

El fenómeno tendrá, además, un atractivo especial: la Luna pasará muy cerca de Pléyades , un famoso cúmulo estelar conocido popularmente como las Siete Hermanas. Según explican desde la Nasa, la Luna llena parecerá aproximadamente un 17 % más grande y un 30 % más brillante que la Luna llena más pequeña del año.

En Rosario y en general en toda Argentina, aunque la Luna alcanzó su fase llena a las 11.53 de la mañana se puede apreciar también a la noche.

Por qué se llama Luna del Castor

El nombre de esta luna proviene de una antigua tradición de los pueblos del hemisferio norte. Estos grupos observaron que en esta temporada del año los castores se tornaban destacablemente activos ya que se preparaban exhaustivamente para hibernar durante los meses fríos y por ende se encargaban de construir sus refugios y cazar a sus presas.

Por esto, este fenómeno lunar que tiene lugar en noviembre, adopta su nombre de este animal y sus períodos y organización. Asimismo, los nombres de diversas lunas están relacionadas con el devenir de las estaciones y sus cambios, así como los comportamientos animales en cada período. Esto evidencia la conexión entre el ser humano y la naturaleza, entre lo que ocurre en el cielo y lo que ocurre en la Tierra.

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Cuál es el significado espiritual de la Luna del Castor

Por su vínculo con la hibernación animal, muchas culturas han asociado a la Luna del Castor con la supervivencia. Para algunos grupos representa el trabajo arduo y el enfrentamiento a las dificultades, para otros se vincula con espíritus y la comunicación con ellos.

Espiritualmente, se dice que la Luna del Castor influye fuertemente en nuestro estado emocional y físico. Astrológicamente, se relaciona con el cierre de un ciclo y el pico máximo de las emociones. Por esto, se vincula con la ruptura de viejos hábitos y el comienzo de algo nuevo. Por su simbolismo histórico y su relación con el mundo animal, contribuye a la adaptación y preparación para nuevos ciclos y etapas.

Y como en su origen anticipaba una serie de meses fríos, se dice que es un período en el que es conveniente analizar y evaluar los recursos físicos y emocionales de los que se dispone, para ajustarlos debidamente. Invita a la reflexión de la importancia de cuidar del propio ser y de los seres cercanos.