Este miércoles, a partir de las 19.30, habrá obras teatrales, música, danza y gastronomía. La iniciativa busca visibilizar la producción artística local y acercar nuevos públicos

Las salas de teatro independiente de la ciudad abren sus puertas con diferentes propuestas para conocerlas

Los teatros independientes de Rosario vuelven a abrir sus puertas para celebrar la creatividad, el encuentro y la riqueza cultural de la escena local. Este miércoles, a partir de las 19.30 , en el marco del Festival Fontanarrosa, se realizará la 4ª edición de la Noche de los Teatros Independientes , una iniciativa con entrada libre y gratuita que invita a recorrer 13 salas de la ciudad para disfrutar de diversas propuestas artísticas.

Organizada por la Municipalidad de Rosario, el Concejo Municipal y la Asociación de Teatros Independientes de Rosario (Atir), la iniciativa busca acercar a la ciudadanía al teatral local, visibilizar la potencia creativa de sus artistas y poner en valor el aporte de los grupos y espacios que sostienen la escena independiente de la ciudad.

En esta edición, abrirán sus puertas: Teatro Caras y Caretas, La Morada Teatro, Teatro de La Manzana, La Escalera, Tandava Sala, Espacio Bravo Teatro, Cultural de Abajo, La Sonrisa de Beckett, La Grieta, La Orilla Infinita, Teatro del Rayo, La Tornería, y Club Fosse.

Durante la jornada habrá obras teatrales, intervenciones en vivo, música, gastronomía y distintas sorpresas pensadas para compartir una experiencia cultural abierta, plural y participativa. "La iniciativa surgió con la idea de visibilizar los espacios, abrir los espacios a lo que es la cartelera habitual para que la gente que no frecuenta estos espacios pueda conocernos de la de otro lado y acercarse", dijo en diálogo con La Capital Nahuel Costa, coordinador de Sala Tandava y miembro de Atir.

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Una noche para descubrir y acompañar al teatro independiente

Con teatros distribuidos en el centro, Pichincha, zona sur y otros barrios de la ciudad, a lo largo de la jornada, cada sala ofrecerá una programación con obras teatrales, pequeñas escenas, monólogos, números de danza, ciclos de lectura e intervenciones de música y poesía. Algunos espacios también brindarán clases abiertas y talleres para que quienes se acerquen puedan participar activamente de las propuestas.

Uno de los atractivos distintivos de esta celebración será la posibilidad de disfrutar de diferentes opciones gastronómicas. “Eso no es habitual porque no todas las salas de teatro están preparadas o tienen un bar, pero para la noche se incluye y se arma”, señaló Nahuel Costa.

Cabe remarcar que esta cuarta edición se desarrolla en un contexto complejo para los teatros independientes, que vienen atravesando dificultades económicas. Costa advirtió que los recortes presupuestarios en el ámbito de la cultura y la pérdida de poder adquisitivo del público impactan directamente en el funcionamiento de las salas. “Las salas de teatro, como toda la economía, vienen resistiendo. Por eso, propuestas como estas, al tener un acceso gratuito, hacen que la gente pueda venir sin tener que gastar demasiado dinero y que se pueda consumir y promover la cultura rosarina”, sostuvo.

La Noche de los Teatros Independientes constituye una oportunidad para dar a conocer los espacios y acercar nuevos públicos. En ese sentido, Costa destacó la importancia del acompañamiento estatal para potenciar la difusión de las producciones artísticas locales: “ Al enmarcarla y contar con el apoyo del Estado, se amplía muchísimo la difusión de los espacios y les da visibilidad a las salas de teatro independiente. Uno está acostumbrado en las redes, a ver todas las producciones que vienen de Buenos Aires y no suele ver por esos medios lo que está sucediendo de artistas rosarinos. Desde Atir consideramos que le sirve un montón en base justamente a poder difundir más los espacios, a poder difundir más qué es lo que sucede, lo que pueden consumir, lo que pueden encontrar en las salas”, expresó.

Por último, Costa recomendó al público armar su propio circuito y recorrer distintas salas durante la jornada. "Recomiendo que la gente pueda hacer un circuito y recorrer varias salas durante la noche", dijo.

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Las propuestas, sala por sala

-La Sonrisa de Beckett (Entre Ríos 1051). Intervenciones artísticas, actividades en la vereda y en la Plaza Sarmiento, clase abierta de rock, social de rock, propuesta gastronómica, Vermut La Sonrisa y fotografía.

-Teatro de La Manzana (San Juan 1950). Ensayo abierto del taller actoral, coordinado por Mariana Pevi, brindis y propuesta gastronómica.

-La Morada (San Martín 771, planta alta). Intervenciones actorales, muestra audiovisual de Intercambio Cine y live set a cargo de Feli Núñez.

-Teatro del Rayo (Salta 2991). Ensayo de escenas de la Escuela Experimental del Rayo, tragos, picadas y pizzas.

-La Escalera (9 de Julio 324). Espectáculo de danzas folclóricas, monólogos, proyección del recorrido histórico de las obras de la sala, bar y feria.

-Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518). Actuaciones, varieté clownesca, música, barra de tragos y propuesta gastronómica.

-La Grieta (Centeno 1738). Intervenciones escénicas fugaces, muestra del taller de tela y teatro.

-Sala Tandava (9 de Julio 754). Dúo acústico en vivo con Meli Ferra y Nano Ferra, intervenciones escénicas teatrales a cargo de Musa Teatro Rosario, fusión de poesía, teatro y música con Euge Ledesma, Ani Martín y Mato González, barra de bebidas, snacks y opciones para picar.

-Cultural de Abajo (Entre Ríos 579). A las 21, improvisación del taller de entrenamiento actoral, a cargo de Miranda Postiglione. A las 22:30, función de la obra breve 'Sin Escape', dirigida por Mario Vidoletti, con actuaciones de Juanchi Vidoletti y Juan Pablo Cabral. Como actividades permanentes, habrá un rincón social donde el público podrá probarse vestuarios y sacarse fotografías, coordinado por Marco Settour. Además, habrá barra de tragos, pizzas y empanadas.

-La Orilla Infinita (Colón 2148). Presentación de Los Mocosos, banda infanto juvenil de rock y acrobacias en aro a cargo de Clara Galindo, y 'Cosas que nadie dice', escenas cómicas inspiradas en el universo dramatúrgico de Daniel Dalmaroni, como adelanto de la producción final del taller de teatro coordinado por Juan Nemirovsky y Simonel Piancatelli. El Cardenal será el maestro de ceremonias y estará a cargo de conducir la noche. Además, habrá DJ Simo, barra de La Orilla Infinita, bufé del Bar El Negro y brindis de cierre.

-Espacio Bravo (Catamarca 3624). A las 20:30, función especial de 'Las escenas secundarias'. Desde las 21:30, proyección de un video retrospectivo sobre los 20 años de trayectoria de Hijxs de Roche haciendo teatro en Rosario. Además, habrá patio con música, plantas y opciones para picar y tomar algo.

-La Tornería (Ámsterdam 1113). Noche de humor, música, pizza libre y bingo, con un cierre a puro baile.

-Club Fosse (Salta 2829). En celebración de la distinción como Espacio de Interés otorgada por el Concejo Municipal de Rosario, se realizará la muestra 'Del escenario a camarines', una propuesta que invita a descubrir el detrás de escena teatral a través de los vestuarios y sus cambios, los tiempos de preparación, la fabricación de elementos escenográficos y sus distintas formas. Además, habrá barra, música y un recorrido por el espacio y la muestra.