A través de de un comunicado, la comisión electoral proclamó a la agrupación Raza Canalla, la única que presentó lista

Rosario Central tiene un nuevo gobierno, aunque sigue siendo de la agrupación Raza Canalla , la única lista que se presentó formalmente a las elecciones que debían realizarse en diciembre, cosa que finalmente no sucederán. La nueva gestión fue proclamada por parte de la comisión electoral a través de un comunicado.

No hay nada que sorprenda porque estaba muy claro lo que iba a suceder después de la presentación de una sola lista, la del oficialismo. De todas formas, había algunos pasos legales por cumplir, que finalmente se dieron en estos últimos días.

"La comisión electoral del C.A.R.C. informa que en el día martes 24/11/2026 la agrupación Raza Canalla cumplimentó cumplimentó con la presentación del número de avales necesarios para la oficialización de su lista de candidatos para los próximos comicios, cumpliendo los mismos con los requisitos que marca el estatuto de la institución. En consecuencia, al resultar -la misma- la única lista oficializada en el presente proceso electoral, se procede a su proclamación automática de conformidad con lo establecido en el artículo 191 inc. L) del estatuto del Club Atlético Rosario Central", reza el comunicado por la comisión electoral en el que deja por sentado la continuidad de Raza Canalla al frente del club.

Raza Canalla ya había presentado la lista de los candidatos a ocupar los distintos puestos en la nueva comisión directiva y también de los asambleístas. Le restaba la presentación de avales correspondientes para que la comisión electoral pudiera chequear absolutamente todo y que no hubiera irregularidades. Después de todos esos pasos es que se llegó a esta proclamación del nuevo gobierno en Central.

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Belloso en el centro de la escena

Fue mucho lo que se habló sobre este proceso eleccionario en Central, pero básicamente después del posteo del presidente Gonzalo Belloso en el que informó que problemas personales y por el desgaste lógico de estos últimos cuatro años no iba a ocupar ningún cargo en la nueva comisión directiva.

Después de eso se tejieron un sinfín de especulaciones, una de ellas referida a que el presidente podía llegar a cambiar de opinión, algo que finalmente sucedió.

Sin que hubiera ningún tipo de indicio sobre el tema, hubo que esperar hasta el día de la presentación de listas para ver qué decisión iba a tomar finalmente Belloso. Sobre el cierre del plazo legal, la misma agrupación Raza Canalla emitió un comunicado con los integrantes de la nueva lista y, como se especulaba, Belloso estaba nuevamente al frente de la misma, como candidato a presidente.

De esta forma, Belloso y su agrupación irán por el segundo mandato consecutivo en Arroyito, después de cuatro años en los que el club logró cosas importantes. Se vio una mejora notable desde lo institucional, aunque, claro está, lo más saliente fue en lo deportivo, terreno en el que el club logró tres títulos bajo esta gestión.

Gonzalo Belloso irá de nuevo con Carolina Cristinziano como vicepresidente de Central. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

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El Canalla obtuvo la Copa de la Liga 2023 de la mano de Miguel Ángel Russo, el título de Liga 2025 con Ariel Holan al frente del plantel y este año llegó la consagración en la Supercopa Internacional, con el actual técnico Jorge Almirón.

Los cargos en el nuevo gobierno

Presidente: Gonzalo Belloso.

Vicepresidente primero: Carolina Cristinziano.

Vicepresidente segundo: Adrián Maglia.

Vicepresidente tercero: Ramiro Colabianchi.

Secretario general: Leonardo Arriaga.

Prosecretario: Diego Martín.

Tesorero: Walter Buhler.

Protesorero: Leonardo Romano.

Secretario de finanzas: Mauro López.

Vocales titulares: Eduardo Lioi, Román Di Doménica, Ezequiel Gómez, Néstor Bandoni, Federico Peralta, Maximiliano Fe, Nora Basso y Fabiana Collar.

Vocales suplentes: Lisandro Rodríguez Araya, Maximiliano Puig, Hernán Milici, Alejandro Pérez, Bruno Zorzoli y Leonardo Mónaco.

Comisión revisora de cuentas: Natalia Vila, Aylén López, Juan Manuel Tsernotopulos, Fernando Ramírez, Francisco Burrone y Walter Lhuillier.