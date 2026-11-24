La conductora a través de sus redes sociales comunicó el alta de su marido y agradeció a los médicos del Instituto Fleni

Mariana Fabbiani y su esposo Mariano Chihade. Se conocieron hace más de 20 años y tienen dos hijos

Mariano Chihade , fundador de Mandarina Contenidos y esposo de la conductora Mariana Fabbiani, fue dado de alta este domingo, a a una semana de haber sido sometido a una intervención quirúrgica. La conductora a través de sus redes sociales comunicó el alta de su marido y agradeció a los médicos del Instituto Fleni.

Cabe recordar que Chihade el miércoles 18 de noviembre fue sometido a una operación cerebral, en el Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano. El parte médico firmado por el director de la institución, el doctor Hernán Cohen Arazi , confirmó que "la cirugía se desarrolló sin complicaciones" y que el paciente se encontraba en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia.

El domingo, tras el alta de su marido, Mariana Fabbiani se expresó en redes sociales. “¡Ya en casa! Paso por acá porque necesito agradecer profundamente las infinitas muestras de amor que en estos días estamos recibiendo. Nos sentimos muy conmovidos y acompañados", escribió en una historia de Instagram.

Luego detalló que su marido se encuentra evolucionando muy bien y con “mucha fuerza”.

La conductora aprovechó para dedicarle un mensaje al equipo médico: “Quiero dar las gracias al Fleni por su excelente y cariñosa atención. Con profesionalismo y humanidad nos ayudaron a atravesar este momento tan difícil. Empezando por su director el Dr. Hernán Cohen Arazi hasta cada uno de los enfermeros y enfermeras que con amor y vocación hicieron lo suyo”, expresó Fabbiani. Luego, agradeció especialmente al neurocirujano Dr. Andrés Cervio y al Dr. Ignacio Previgliano.

“Y cada uno de ustedes por rezar, por cada estampita que me acercaron, por los abrazos espontáneos que recibí cada vez que salí a tomar aire y por los miles de mensajes que intento responder de a poco. Ahora a sanar, descansar y mirar hacia adelante”, cerró Mariana Fabbiani en Instagram.