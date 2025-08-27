La Capital | Policiales | balacera

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Cinco jóvenes fueron heridos a balazos en una cancha de fútbol que se asoma como terreno de disputa de organizaciones relacionadas a la venta de drogas

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

27 de agosto 2025 · 14:42hs
Un partido de fútbol interrumpido a los tiros puso en alerta a un sector del barrio Empalme Graneros. La balacera, ocurrida este martes a la noche, fue en el medio de una cancha de Barra al 1300 bis y dejó al menos cinco heridos. El terreno está rodeado de viviendas en las que impactaron algunos de los disparos. Los vecinos temen que continúe con más violencia lo que consideran que es un conflicto entre bandas barriales ligadas al comercio de drogas.

A escasas horas de producida la balacera, mientras las autoridades investigan, en el barrio se barajan distintas hipótesis alrededor de lo ocurrido. Todas conducen a la preocupación de los vecinos, que no esperan a que una pesquisa avance para coincidir que hace semanas observan que la tensión en el barrio ha crecido. En ese contexto ubican un conflicto entre bandas históricas del barrio y grupos emergentes que buscan copar nuevos territorios en los que hace meses intentan afirmarse.

Este martes la balacera comenzó en medio de un partido de fútbol. La persona que disparó, al parecer, ya estaba presente en el lugar. En el vecindario se habló de que en la previa del ataque llamó la atención la presencia de un grupo del barrio Ludueña y por ese motivo alertan sobre la posibilidad de una bronca entre bandas barriales. Todo en el marco de la utilización de la cancha como punto de venta de drogas.

La balacera

"Estaba lleno de gente. No solo en la cancha sino alrededor. Había vecinos y pibes chicos. Pudo ser un desastre", describió una vecina del barrio a La Capital. Los tiros se desencadenaron cerca de las 21 del martes, de acuerdo a información policial recabada de testigos. Mientras se disputaba un partido una persona sacó un arma de fuego y comenzó a disparar. Una versión distinta indica que previo a los disparos hubo una discusión entre los dos grupos que jugaban al fútbol.

Para entender la magnitud del hecho es necesario describir el lugar en el que ocurrió. La cancha de fútbol es un terreno utilizado por vecinos desde hace décadas, pero en el último tiempo fue mejorado como parte de un proyecto del Centro Barrial Empalme Norte, ubicado detrás de uno de los arcos de la cancha. En ese espacio, al momento de la balacera, se realizaba un taller de cumbia cruzada.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 10.26.44

Los demás lados de la cancha están rodeados por viviendas. En ese contexto fue que varios balazos impactaron también en las casas ubicadas sobre calle Schweitzer. Los vecinos contaron que comenzaron a escucharse disparos y luego gritos, que la mayoría prefirió salir recién cuando llegó la policía.

Bandas en disputa

Solo uno de los jóvenes heridos tiene domicilio en Empalme Graneros, cerca de la cancha. Tiene 20 años, es de nacionalidad paraguaya, recibió un disparo en la pierna y fue atendido en el Hospital Alberdi. Los otros cuatro, dos de 19, uno de 16 y otro de 23, viven en el barrio Ludueña. Fueron trasladados al Hospital Clemente Álvarez, donde les diagnosticaron heridas en piernas y brazos sin riesgos de consideración.

Quienes hablaron con La Capital consideraron un detalle no menor la presencia de un grupo de otro barrio, algo poco habitual en una cancha a la que suelen ir personas conocidas. En ese marco mencionaron que desde hace un tiempo alertan que un grupo había comenzado a vender drogas en los alrededores de la cancha, aun ante el aviso de la comunidad a las autoridades.

"Acá nunca se dejó de vender drogas y todos conocemos quiénes son y cómo se manejan", comentó una referente barrial a La Capital. Lo que temen es que un nuevo grupo, tal vez de otro barrio, tenga la intención de avanzar sobre los demás. Y en ese contexto podría explicarse esta balacera reciente mientras se investiga si fue dirigida a alguien en particular o bien contra quienes estaban ocupando el espacio.

