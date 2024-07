Se viene el Rocksariazo Fest, donde brillan las bandas emergentes sub 21

“Todo se desprende del Sub21, que es una propuesta que dio mucho resultado y que cada vez tiene más aval entre los chicos, sobre todo, que es lo que más importa, aunque también está teniendo repercusiones en otros ámbitos”, contó en diálogo con La Capital el músico Hernán Altamirano, organizador de todas estas instancias.

Llegaron las finales del Sub 21, el certamen local para difundir bandas de rock de jóvenes

“Me pasaba que después del certamen, quedaban todas las bandas, y nosotros también, con ganas de más. El año pasado hicimos la primera edición del Rocksariazo con la mayoría de las bandas que habían participado del Sub12, y por supuesto las que habían ganado. Y fue un éxito. Por insistencia de los chicos, hicimos también otro más chiquito en marzo, que también fue un éxito”, sumó.

Con estos antecedentes, esta vez se animaron a un lugar más grande y se mudaron a la sede social del club Central Córdoba, que además de espacio propicia el ambiente familiar que caracterizará al primer Rocksariazo ATP (con cierre previsto para la medianoche). “En general, para que chicos de catorce años escuchen rock o tengan esta formación musical, es porque tienen familias que bancan o promueven eso desde la casa. Tíos, abuelas, primos, que después quieren estar presentes en los shows”, apuntó Hernán.

Un festival diverso y cuidado

Un punto fuerte de la propuesta del festival es que si bien su nombre anticipa rock, dentro de ese gran abanico aparecen una multiplicidad de géneros diversos. “Desde el primer día que me crucé con ellos, me sorprendió la variedad de música que tocan. Hay bandas influenciadas por cosas más mainstream, aunque no mainstream para ellos, como Kiss o Metallica, o cosas más progresivas o experimentales que yo todavía no me explico cómo llegaron a oídos de chicos de catorce años, como Crucis, que es una banda argentina legendaria y de culto que muchísimas gente ni conoce”, relató Altamirano.

En la grilla del sábado está K.I.A. (Killer In Action), una banda de Nu Metal y Hip Hop Hardcore oriunda de la Zona Sur de Rosario, que ganó el Sub21 de 2023. Apenas un año antes, arrancaron a tocar en bares, festivales y centros culturales locales. Después de algunos cambios en la formación, hoy el grupo está integrado por Thiago Chaparro en voz, Polly Cue en guitarra, Emma Peralta Olivero en batería, Maxi Ramos en bajo y Dante Alasia en sampler, todos de entre 15 y 18 años. Cuentan con un EP disponible en plataformas digitales titulado "Cruz del Sur", que incluye un cover de The Boys Have Penis y la canción propia "Mother Fucker".

“Con sentido de pertenencia y honestidad ante una realidad actual, tomamos influencia de bandas tanto nacionales como internacionales y componemos nuestras propias canciones para dar lugar a nuestro siguiente trabajo, saltando de género en género para finalmente abandonar el caretaje y definir un estilo propio”, detallaron desde K.I.A, en diálogo con La Capital.

“Para nosotros ganar el Rocksariazo fue un orgullo y un logro que consideramos todos los miembros de la banda. Logramos mucha difusión y sumamos más público a nuestras fechas. El jurado fue muy justo y la organización fue muy buena”, agregó Polly, guitarrista del grupo.

Para Hernán, el vínculo con los jóvenes músico, que en su mayoría tienen entre catorce y dieciocho años, es fuente de sorpresa y gratificación constante. “Los chicos están ensayando un montón, también armaron algunas sorpresas para el sábado de las que me contaron. Tengo la suerte de que me hacen parte también de todo ese proceso”, compartió el organizador.

“A mí me emociona mucho porque, además de que gracias al Sub21 pudieron grabar sus primeros materiales discográficos en un estudio profesional o tocar en escenarios importantes, también están dando notas con medios. Y es muy hermoso ver cómo lo disfrutan”, agregó Altamirano.

Otra característica a destacar del Rocksariazo y del Sub21 es el abordaje sumamente cuidado que tienen del trabajo con los jóvenes. Por eso, para Hernán es fundamental que el equipo de unas quince personas que hará posible el gran evento del sábado, comprenda el espíritu de la movida. “Cualquier palabra o gesto que uno pueda tener con un pibe que está recién comenzando una carrera musical, puede ser determinante para bien o para mal”, detalló.

Por eso, la búsqueda del Sub21 no es generar competencia sino crear comunidad. “Estoy viendo algo que me pone muy contento y es que a veces a uno le falta un músico por algo y entre ellos se van suplantando. El sábado una banda va a tocar con un baterista de otra banda y no se conocían antes del Sub21. Ese compañerismo y esa camaradería me pone muy contento”, contó el músico.

“Ellos ya tenían una comunidad en sus colegios y sus salas de ensayo. Este movimiento lo que hizo es que se vaya agrandado y se vayan dando otros cruces. Los que no se conocían ahora se conocen, y los que se conocían ahora son amigos. Entonces en un evento como el sábado el disfrute realmente es mucho y es muy compartido entre todos”, cerró Altamirano.