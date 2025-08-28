La Capital | Ovación | Ibarra

Franco Ibarra, el motorcito del mediocampo a partir del cual Holan piensa el armado del equipo

En el clásico el mediocampista se bancó el anillo central y cumplió con creces. El DT canalla analiza si deja todo como está o introduce alguna variante

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

28 de agosto 2025 · 17:22hs
Franco Ibarra fue uno de los jugadores de Central con mayor en el clásico. Fue amo y señor del mediocampo.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Un día de entrenamiento le queda a Ariel Holan antes de decidir qué equipo pondrá en cancha el sábado ante Sarmiento de Junín y una de las dudas a develar es si mantendrá el esquema, con un solo de marca. La labor que cumplió Franco Ibarra en el clásico le da la derecha al entrenado para no cambiar.

Hasta aquí Holan probó con distintos esquemas en lo que va del torneo Clausura, con intérpretes distintos. En el clásico del pasado sábado volvió al 4-2-3-1 tradicional, pero con la salvedad de que uno de esos volantes centrales fue nada menos que Ignacio Malcorra.

En lo que respecta a Ibarra, el volante central fue uno de los puntos altos del equipo, cumpliendo al pie de la letra su función y dándole la derecha al técnico en esa apuesta fuerte que hizo, la de poner sólo un jugador de marca en la mitad de la cancha.

Ibarra arrancó el clásico con algunas imprecisiones, pero no tardó mucho en asentarse y una vez que lo logró se hizo amo y señor del mediocampo. Es que ganó prácticamente todos los duelos individuales en los que intervino. Y eso lo puso, inexorablemente, entre los destacados en el triunfo canalla.

Holan entiende que Central viene de hacer un buen partido, pero ahora piensa en lo mejor de cara a Sarmiento.

Holan tiene todo para hacer la misma apuesta

Con este antecedente, Holan tiene todo para realizar una apuesta similar a la del último partido. Sólo podría hacerlo cambiar de opinión el hecho de que el choque contra Sarmiento sea en condición de visitante. Si la idea es reforzar el anillo central se podría dar el ingreso de Federico Navarro, lo que provocaría que Malcorra vuelva a su posición natural, a zona de tres cuartos.

Ahora, si esto ocurre, alguien deberá salir y uno de los candidatos es Enzo Copetti, pero está el dato también que desde hace ya dos partidos el DT canalla viene apostando por la presencia de dos centrodelanteros, aunque Copetti juega un poco más retrasado, con algo más de obligación en el retroceso.

Son varias las alternativas que tiene Holan para armar el equipo, pero, se insiste, no está mal poner el foco en el rendimiento que viene de mostrar Ibarra en el clásico, donde mostró credenciales para garantizar el equilibrio.

KomarLV
Komar ingresó por el lesionado Giménez ante Riestra, pero en el clásico fue titular. El central cumplió las expectativas.

Los méritos de Komar

Otro de los jugadores que viene de hacer un buen partido es Juan Cruz Komar, lo que lo pone con muchas chances de mantener la titularidad, haciendo que Facundo Mallo siga como alternativa en el banco.

Nadie desconoce lo importante que es Mallo para este equipo, por presencia y voz de mando, pero su último partido desde el arranque fue en Tucumán, ante Atlético. En el clásico ingresó en los últimos minutos para sumar un defensor más frente a la desesperación de Newell's.

A nadie sorprendería que Mallo vuelva a meterse en el equipo, pero Holan sabe que Komar está en buen momento y que su rendimiento en el último encuentro le abre la chance de seguir.

La AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

La AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

