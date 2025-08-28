La Capital | Ovación | Los Pumas

Los Pumas visitan a Australia en una serie clave pensando en el Mundial 2027

Los Pumas inician una gira de cinco semanas donde jugarán en Australia, Sudáfrica y Europa. Con los Wallabies jugarán en Townsville y Sídney

Pablo Mihal

Pablo Mihal

28 de agosto 2025 · 17:20hs
El ex Duendes Santiago Chocobares integra la lista en el plantel argentino que viajará a Australia en la continuidad del Rugby Championship.

El ex Duendes Santiago Chocobares integra la lista en el plantel argentino que viajará a Australia en la continuidad del Rugby Championship.

El calendario no da treguas. La histórica victoria ante los All Blacks en la cancha de Vélez ya es historia y Los Pumas continúan con su derrotero. Este viernes, el seleccionado argentino viajará a Australia para medirse con los Wallabies por la tercera y cuarta fecha del Rugby Championship, en una serie clave, sobre todo pensando en el ránking de World Rugby en el que Argentina buscará mantenerse en el top 6 para asegurarse un lugar como cabeza de serie en el próximo sorteo de la Copa del Mundo 2027, a realizarse en el mes de diciembre.

Australia marcará el inicio de un periplo de cinco semanas en las cuales el plantel conducido por Felipe Contepomi visitará además Sudáfrica y Europa.

La duración se debe al calendario. Después de la pandemia, y con el fin de acotar los movimientos de logística de los equipos, Australia y Nueva Zelanda juegan con Argentina dos partidos en un mismo país (puede ser de local o visitante), invirtiéndose la condición según el año y así como los Wallabies fueron visitantes el año pasado, este año serán locales. Con Sudáfrica es distinto. En este caso juegan partido y revancha siendo local uno y otro. La salvedad de este año es que el partido que debía disputarse en Argentina se jugará en Londres ya que la UAR decidió vender el evento para poder recaudar.

Dos partidos en Australia

La gira por suelo aussie contempla dos partidos con los Wallabies, el primero de ellos el sábado 6 de septiembre en Townsville, y el segundo el 13 de septiembre en Sídney.

Los últimos compromisos entre Los Pumas y Australia fueron el año pasado en nuestro país. En el primero los Wallabies se quedaron con la victoria en La Plata por un ajustado 20-19, mientras que en la revancha, disputada en Santa Fe, Los Pumas triunfaron con un contundente 67-27.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió a la próxima gira: “Cerramos el año en casa con un gran triunfo ante los All Blacks en Vélez, que nos da mucha energía para la desafiante gira que tenemos por delante. Es importante que en las próximas cinco semanas fuera de casa podamos seguir construyendo como equipo y creciendo día a día. Agradecemos mucho el apoyo recibido durante estas semanas en Argentina y estamos seguros de que vamos a encontrarnos con muchos hinchas alentando en Australia”.

Por el lado de Australia, Joe Schmidt confirmó sus jugadores para los encuentros ante Argentina. El grupo es prácticamente el mismo que jugó con los Springboks, a excepción de unos pocos cambios por regresos o lesiones. Uno de ellos es Pete Samu en reemplazo de Langi Gleeson. Otra de las novedades es la vuelta del pilar Allan Alaalatoa y el apertura Tom Lynagh. El DT también podrá contar con Harry Potter, recuperado de su lesión.

Plantel de Los Pumas que viajan

Forwards: Ignacio Calles, Francisco Coria Marchetti, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger.

