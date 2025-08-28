La Capital | Policiales | Barra

El día que la barra de Newell's extorsionó a la productora de un show del Cirque du Soleil

Milton Larrosa fue condenado por una extorsión como parte de una banda vinculada a la barra de Newell's y liderada por el jefe de Los Monos, Guille Cantero

28 de agosto 2025 · 17:29hs
La barra brava de Newells desplegó el polémico trapo que sacó a la luz a los referentes criminales en junio de 2023.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La barra brava de Newell's desplegó el polémico trapo que sacó a la luz a los referentes criminales en junio de 2023.

Un hombre de 31 años fue condenado este miércoles por un intento de extorsión y por ser parte del sector de la barra brava de Newell's acusado de formar una asociación ilícita bajo el mando de Máximo Ariel "Guille" Cantero, líder de Los Monos. Milton Larrosa aceptó la pena de 5 años de prisión efectiva al reconocer su participación en una maniobra extorsiva a la productora responsable de un show del Cirque du Soleil en Rosario.

Larrosa, preso desde agosto de 2023, había sido imputado por conformar una asociación ilícita liderada por Guille Cantero y además organizada por otros reclusos también ligados a la barra brava de Newell's. En ese marco el fiscal Schiappa Pietra consideró que la banda administraba una serie de negocios ilícitos a los que accedían como referentes del paravalanchas: la venta ambulante alrededor del estadio, el cobro de espacios en el estacionamiento público, la seguridad en eventos del club y el manejo de entradas a partidos.

LaBarra

>> Leer más: Extorsiones millonarias e intimidaciones a la dirigencia de Newell's: imputan a cuatro barras

En este caso Larrosa fue señalado como uno de los encargados de recaudar el dinero de entradas para espectáculos públicos que se realizaban en Rosario. Schiappa Pietra lo identificó como quien se encargaba de recopilar información sobre los eventos, identificar a los productores y comunicarse con ellos para exigirles dinero, entradas u otros beneficios.

Contra el Cirque Du Soleil

El caso que expuso esta causa y sirvió para acusar a Larrosa trata de una extorsión a los responsables de la productora que había organizado el espectáculo "Messi 10 by Cirque du Soleil". Procedió el 9 de agosto de 2023, poniéndose en contacto con las víctimas por medio de mensajes y llamadas en los que les exigió dinero y entradas.

>> Leer más: Barra brava de Newell's: los vínculos por los que la Justicia puso la lupa sobre la dirigencia

Los encargados de la productora no respondieron, por lo cual a la advertencia le continuó un ataque. Fue el 19 de agosto de 2023, contra la sede del Club Provincial de 27 de Febrero al 2600, donde se realizaría el espectáculo.

En un teléfono secuestrado a Larrosa los investigadores hallaron una captura de pantalla con una serie de eventos que ocurrirían desde agosto hasta diciembre de aquel año. Además del Cirque Du Soleil estaban los shows de Bersuit, Las Pelotas, Babasónicos, Jorge Drexler, Eruca Sativa, Divididos y Fito Páez.

Desde la barra de Newell's

Un pasaje de la investigación contra Larrosa expone su vínculo con Gerardo "Dibu" Gómez, miembro de la barra detenido este martes tras ser blanqueado por el gobierno provincial como uno de los prófugos más buscados. Gómez fue aprehendido en Dock Sud, Buenos Aires, y era requerido por una causa de homicidio y por otra que lo ubica como miembro de la asociación ilícita vinculada a la barra de Newell's.

A su vez distintos productores de eventos que declararon dieron cuenta que fueron contactados en varias oportunidades tanto por Dibu Gómez como por Larrosa. Ocurrió con el Festival Bandera en el Hipódromo y con espectáculos en los teatros Vorterix y El Círculo, en el Anfiteatro Municipal y en el salón Metropolitano.

>> Leer más: Más allá de todos: por qué imputaron a Guille Cantero como jefe de la barra brava de Newell's

Entre las evidencias presentadas para atribuirle a Larrosa formar parte de la asociación ilícita la Fiscalía contó con conversaciones registradas en teléfonos celulares secuestrados. En una de ellas Larrosa aseguraba que pretendía no llamar la atención públicamente. "No tengo necesidad de subirme al caballo", decía.

Noticias relacionadas
Uno de los departamentos allanados en Parque Casas a acusados de integrar una banda de narcomenudeo. 

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

Desde la cárcel de Coronda: un condenado a prisión perpetua continuó delinquiendo en prisión.

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel

La PDI detuvo en Dock Sud a Gerardo Dibu Sebastián Gómez, acusado de homicidio y de integrar una asociación ilícita vinculada a Los Monos

Atraparon a "Dibu": perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

cayo dibu gomez, uno de los diez delincuentes mas buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Ver comentarios

Las más leídas

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: cuál será su próximo equipo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

Lo último

Tras los incidentes en Independiente-U de Chile, denuncian amenazas a argentinos que cruzan la frontera

Tras los incidentes en Independiente-U de Chile, denuncian amenazas a argentinos que cruzan la frontera

Newells ya vende las entradas para el partido contra Barracas en el Coloso

Newell's ya vende las entradas para el partido contra Barracas en el Coloso

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

Preocupación en V. Constitución: Acindar vuelve a paralizar su planta y hay nuevas suspensiones

La UOM señaló que hay más de 200 trabajadores suspendidos. La caída de la demanda, el avance de las importaciones y la parálisis de la construcción agravan la crisis del acero argentino
Preocupación en V. Constitución: Acindar vuelve a paralizar su planta y hay nuevas suspensiones
El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue en Rosario

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55%
Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55%

Dos detenidas en Villa Gobernador Gálvez tras nueve allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera
Policiales

Dos detenidas en Villa Gobernador Gálvez tras nueve allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Diego Spagnuolo, tras los audios: tiene miedo de vida y evalúa convertirse en arrepentido
Política

Diego Spagnuolo, tras los audios: "tiene miedo de vida" y evalúa convertirse en arrepentido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: cuál será su próximo equipo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

La AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

La AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

Ovación
Franco Ibarra, el motorcito del mediocampo a partir del cual Holan arma el equipo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Franco Ibarra, el motorcito del mediocampo a partir del cual Holan arma el equipo

Franco Ibarra, el motorcito del mediocampo a partir del cual Holan arma el equipo

Franco Ibarra, el motorcito del mediocampo a partir del cual Holan arma el equipo

Los Pumas visitan a Australia en una serie clave pensando en el Mundial 2027

Los Pumas visitan a Australia en una serie clave pensando en el Mundial 2027

Vuelve la F1 con el GP de Países Bajos donde Colapinto tendrá un nuevo examen

Vuelve la F1 con el GP de Países Bajos donde Colapinto tendrá un nuevo examen

Policiales
El día que la barra de Newells extorsionó a la productora de un show del Cirque du Soleil
Policiales

El día que la barra de Newell's extorsionó a la productora de un show del Cirque du Soleil

Dos detenidas en Villa Gobernador Gálvez tras nueve allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera

Dos detenidas en Villa Gobernador Gálvez tras nueve allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de una banda narco

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal desde la cárcel

La Ciudad
La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985
La Ciudad

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia en la ciudad

XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia en la ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan que llegue una ola de calor extremo

Germán Martínez dice que mientras la gente hace un gran esfuerzo en el gobierno de Milei están choreando
Política

Germán Martínez dice que mientras la gente hace "un gran esfuerzo" en el gobierno de Milei "están choreando"

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a "Dibu": perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha
LA CIUDAD

Una mujer sufrió principio de asfixia al incendiarse su casa en Pichincha

Tres heridos al chocar un camión cargado con ganado en la ruta a Victoria
LA REGION

Tres heridos al chocar un camión cargado con ganado en la ruta a Victoria

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
La Ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Por Tomás Barrandeguy

la region

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo
Información General

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución
Información General

Detienen a la mamá de la vedete Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

El tiempo en Rosario: sigue la miniprimavera antes de un finde pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue la "miniprimavera" antes de un finde pasado por agua

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle
Policiales

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones
Información general

Cuatro ganadores del Tradicional del Quini 6 se repartieron $500 millones

Milei sobre las coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Política

Milei sobre las coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Final caliente: Newells, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado
Ovación

Final caliente: Newell's, eliminado de Copa Santa Fe, con Bernardi expulsado

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas
POLICIALES

Prisión preventiva para el financista Arcamone: cómo armó las estafas