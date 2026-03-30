El Pity Alvarez dará un show en Rosario: salen a la venta las entradas

El excantante de Viejas Locas e Intoxicados vuelve a la ciudad para dar un show en el autódromo. Las entradas están a punto de salir a la venta

Salen a la venta las entradas para el Pity Álvarez en Rosario

Tal como se rumoreaba desde hace varios meses, después de casi una década, Pity Álvarez volverá a tocar en Rosario. El líder de Intoxicados programó un show solista para el sábado 9 de mayo en el autódromo y las entradas están a punto de salir a la venta.

El proyecto estaba en la agenda del artista desde fines de 2025, aunque finalmente eligió Córdoba para reaparecer en los escenarios mientras se dilata su convocatoria como imputado en un juicio por homicidio. Luego de su comentado show el 20 de diciembre en el Estadio Kempes, el excantante de Viejas Locas confirmó su retorno a la ciudad a través de redes sociales. De esta manera sumó un nuevo punto de encuentro con los seguidores que cosechó a lo largo de 30 años en todo el país.

Las entradas para el show en el Autódromo de Rosario estarán disponibles con descuento desde hoy, lunes 30 de marzo, a partir de las 12 horas. La venta será únicamente a través de Enigmatickets.

El mensaje de Pity Álvarez sobre el show en Rosario

Sentado frente al Cementerio de la Chacarita, Cristian Álvarez grabó un video breve que encendió el entusiasmo del público rolinga rosarino. "Vení que tengo un mensaje para darles", dijo mientras se acercaban a filmarlo con un teléfono móvil.

Mientras sostenía un bastón negro y la correa de un perro del mismo color, Pity afirmó que se presentará en Rosario en poco más de un mes. Todo indica que las entradas saldrán a la venta en breve y los productores eligieron uno de los lugares con mayor capacidad en la ciudad.

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El músico de 53 años no dio demasiadas vueltas a la hora del anuncio que compartió en su cuenta oficial de Instagram. Ni bien dio a conocer la fecha, exclamó: "Creo que ya dije todo lo que tenía decir. Tocá, tocá".

La última presentación del creador de Intoxicados en Rosario fue en octubre de 2016. A más de nueve años de aquella visita, el retorno tiene un antecedente reciente muy positivo por el espectáculo que organizó el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde reunió a unas 35.000 personas.

Por otra parte, el autódromo cuenta con una capacidad similar para el evento. La semana anterior al regreso de Pity en la capital mediterránea, La Renga convocó a 30.000 espectadores para despedir el año gracias a una serie de reformas en el predio.