Qué es el "pez pene", el extraño gusano marino que apareció en las playas de Chubut

El fenómeno sorprendió en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn tras un fuerte temporal. La especie vive bajo la arena y puede medir hasta 25 centímetros

Los vecinos de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn se encontraron con miles de ejemplares de pez pene

Las playas de Chubut quedaron esta semana atravesadas por una escena tan extraña como viral: cientos de organismos rosados, cilíndricos y brillantes aparecieron sobre la arena tras el temporal que afectó la costa atlántica. Las imágenes tomadas en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn rápidamente explotaron en redes sociales por el aspecto de los animales, conocidos popularmente como “pez pene”.

Aunque el nombre llamó la atención y multiplicó memes y comentarios, en realidad no se trata de un pez sino de un gusano marino llamado Urechis unicinctus, una especie que vive enterrada bajo el lecho oceánico y que rara vez queda expuesta a simple vista.

El fenómeno ocurrió después de fuertes marejadas y cambios bruscos en las corrientes marinas del Atlántico Sur. Según especialistas y medios patagónicos, el temporal removió grandes cantidades de sedimento del fondo marino y dejó a estos organismos expuestos, arrastrándolos hasta la orilla.

Los ejemplares aparecieron especialmente en la Costanera de Kilómetro 3, en Comodoro Rivadavia, aunque también hubo reportes en Puerto Madryn.

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Fue una vecina que paseaba con sus perros quien detectó primero los animales sobre la arena y compartió imágenes en redes sociales.

Qué es el “pez pene”

A pesar del apodo viral, el Urechis unicinctus no pertenece al grupo de los peces. Es un gusano marino de cuerpo blando, cilíndrico y rosado que habita aguas poco profundas y construye madrigueras en forma de “U” debajo de la arena.

Puede alcanzar hasta 25 centímetros de longitud y se alimenta filtrando partículas presentes en el agua. Su nombre popular surgió exclusivamente por su aspecto físico, muy parecido al órgano sexual masculino.

¿Es peligroso?

La especie es completamente inofensiva para los seres humanos. De hecho, muchos vecinos que encontraron los ejemplares intentaron devolverlos al agua para evitar que murieran expuestos al aire y al sol.

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El “pez pene” suele vivir enterrado y pasa prácticamente toda su vida oculto bajo el fondo marino, por eso su aparición masiva sobre la costa generó tanta sorpresa.

Un animal más común en Asia

Aunque en Argentina el hallazgo resultó llamativo, el Urechis unicinctus es mucho más conocido en países asiáticos.

La especie habita principalmente en el océano Pacífico y forma parte de la gastronomía tradicional en China, Corea y otros países del Lejano Oriente. En mercados callejeros asiáticos incluso se comercializa vivo. Según quienes lo consumen, tiene una textura similar a la almeja y un sabor suave.

El otro animal extraño que apareció

Junto a los gusanos rosados también apareció otra criatura marina poco habitual: el llamado “ratón de mar”. Se trata de un poliqueto, otro tipo de gusano marino cubierto de filamentos y cerdas brillantes que reflejan la luz.

Al igual que el “pez pene”, vive normalmente en fondos arenosos o fangosos y sólo suele emerger después de tormentas fuertes o alteraciones importantes del lecho marino.

Aunque para muchos argentinos fue la primera vez que vieron estos organismos, existen antecedentes similares en otros lugares del mundo.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2019 en Drakes Beach, California, cuando miles de ejemplares cubrieron la costa del Pacífico tras una tormenta.