Andrea Benítez, la contadora que sobrevivió a dos disparos en 2015: Hoy soy una mujer reinventada
La Ciudad

Andrea Benítez, la contadora que sobrevivió a dos disparos en 2015: "Hoy soy una mujer reinventada"

La Capital | La Ciudad | andrea benitez

En el ciclo Más Cerca, la rosarina relató cómo sobrevivió a un violento asalto en el parque Scalabrini Ortiz, nueve meses de internación y un largo camino de reconstrucción

15 de mayo 2026 · 19:00hs

Andrea Benítez sonríe varias veces durante la charla. Entiende que tuvo otra oportunidad, y entonces agradece. Que vivió para contarla, como decía García Márquez. Su historia de dolor y estupor se remonta al 2015, un día frío de mayo en el que salió a correr, como lo hacía habitualmente con sus compañeros de running, en el parque Scalabrini Ortiz, frente al Alto Rosario. En un instante, todo cambió. Dos delincuentes que iban en moto se detuvieron para robarle el celular a una compañera. Ella instintivamente se levantó del suelo donde elongaba. Y ese movimiento fue suficiente para que le dispararan dos veces, en la zona del abdomen.

Andrea cuenta los detalles de un caso que conmovió a la ciudad en una charla en el ciclo Más Cerca, que conduce la periodista Florencia O´Keeffe y que puede verse desde este viernes en el canal de youtube de La Capital. La mujer reconoce que su padecimiento fue extremo pero que muchos otros _que también han sido víctimas de la inseguridad_ no superaron el momento del horror.

A partir de junio se podrá viajar con mascotas en el tren Rosario-Retiro

El tramo en tren entre Rosario y Retiro tendrá tarifas diferentes dependiendo el día

El Aura es visitado por un gran público desde su inauguración en marzo de 2026

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Embed - Volver a vivir tras una balacera: El milagro de Andrea Benitez | +Cerca | La Capital+

"Me aferré a mis dos hijos, mis padres, a mi red de amigas, que fueron incondicionales. Hubo momentos en los que no entendía ni en que día estábamos. El primer mes lo pasé en coma, pero estuve 9 meses estuve internada: pasaba de terapia a la sala y otra vez al quirófano. Perdí la cuenta de la cantidad de operaciones. Hubo cientos de dadores de sangre...Y cuando al fin puede regresar a casa fue con internación domiciliaria", recuerda.

Andrea Benítez casi lo pierde todo. Es contadora, y trabajaba como monotributista. El hecho dramático que la dejó al borde de la muerte le quitó también sus ingresos. Con las marcas en el cuerpo y en el alma tuvo que recomenzar, dar pasos firmes, recuperarse físicamente, muy de a poco volver a lo suyo, y reencontrarse con más fuerza con su parte espiritual para poder avanzar sin odio.

Volvió a correr una maratón un largo tiempo después del alta. Y aunque ya no entrena como lo hacía sabe que todo lo que había aprendido en el deporte: la resistencia, la constancia, el apoyo de los otros, le permitieron no detenerse.

El presente de una rosarina que pasó por un infierno, inesperado e injusto. Los días interminables cuando estuvo internada, el momento de entender que todo había cambiado. Una entrevista llena de esperanza y resiliencia, en el medio del dolor. un verdadero antes y después.

andrea benitez disparos Más Cerca

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
El domingo desde las 17 se realizará el acto por el 212º aniversario de la Armada Argentina

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina

Las jugueterías de Rosario, una de las grandes afectadas por la caída de ventas

Jugueterías, librerías y locales de ropa en crisis: "Los abuelos ya no pueden comprar regalos"

La secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario, repasó el acuerdo de paritarias.

La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?

Las temperaturas mínimas volverán a ser bajas y el tiempo será más invernal que otoñal

Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

Edición impresa

viernes 15 de mayo de 2026

Tapa

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden "alivio urgente"

El presidente de la Federación Gremial del Comercio e Industria de la ciudad advirtió que la agencia estatal contestó duplicando y hasta triplicando algunas ejecuciones fiscales y otras medidas
Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden alivio urgente
Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas
Policiales

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

El tramo en tren entre Rosario y Retiro tendrá tarifas diferentes dependiendo el día
La Ciudad

El tramo en tren entre Rosario y Retiro tendrá tarifas diferentes dependiendo el día

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería
Policiales

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región
La Ciudad

Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras
Policiales

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven

Encontraron un cuerpo en el monte de Celulosa y buscan confirmar si se trata de Benjamín

Encontraron un cuerpo en el monte de Celulosa y buscan confirmar si se trata de Benjamín

Lo más importante
Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden alivio urgente
Economía

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden "alivio urgente"

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

El tramo en tren entre Rosario y Retiro tendrá tarifas diferentes dependiendo el día

El tramo en tren entre Rosario y Retiro tendrá tarifas diferentes dependiendo el día

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Ovación
El historial de Almirón ante River: la racha negativa que intentará cortar con Central
Ovación

El historial de Almirón ante River: la racha negativa que intentará cortar con Central

Regional del Litoral: Jockey Club-Gimnasia y otros partidos que sobresalen

Regional del Litoral: Jockey Club-Gimnasia y otros partidos que sobresalen

Top 14 de la Urba: buena chance de Atlético del Rosario para afirmarse

Top 14 de la Urba: buena chance de Atlético del Rosario para afirmarse

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newells por el alquiler del estadio

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newell's por el alquiler del estadio

Policiales
Michelin llevó a Expoagro su gama de neumáticos, con foco en movilidad sustentable
Agroclave

Michelin llevó a Expoagro su gama de neumáticos, con foco en movilidad sustentable

Un exjugador de Racing cruzó a Di María por el descargo que hizo y dijo: Estamos al horno
Ovación

Un exjugador de Racing cruzó a Di María por el descargo que hizo y dijo: "Estamos al horno"

Caputo viajó a Washington y EEUU le pidió frenar el avance de China en Argentina
Política

Caputo viajó a Washington y EEUU le pidió frenar el avance de China en Argentina

Odontología hoy: cuando la estética se quiere imponer a la salud dental
Salud

Odontología hoy: cuando la estética se quiere imponer a la salud dental

Cartelera económica: rondas de negocios en La Fluvial
Economía

Cartelera económica: rondas de negocios en La Fluvial

Enriquecimiento ilícito: decomisaron una casa a un exjefe policial condenado
Policiales

Enriquecimiento ilícito: decomisaron una casa a un exjefe policial condenado

El tiempo en Rosario: viernes con nubes pero con la temperatura en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con nubes pero con la temperatura en aumento

Terror: por primera vez proyectarán cine en el cementerio El Salvador
La Ciudad

Terror: por primera vez proyectarán cine en el cementerio El Salvador

Pesadilla en Funes City: denuncia que sus vecinos la acosan con líquidos tóxicos

Por Claudio Berón
Policiales

Pesadilla en Funes City: denuncia que sus vecinos la acosan con líquidos tóxicos

Rosario lanza un mapa de costureras y modistas mientras crecen los arreglos de ropa por la crisis
La Ciudad

Rosario lanza un mapa de costureras y modistas mientras crecen los arreglos de ropa por la crisis

Siete de cada diez comercios de Rosario reportan caídas en sus ventas
Economía

Siete de cada diez comercios de Rosario reportan caídas en sus ventas

Desde el lunes habrá un examen más estricto para sacar la licencia de motos
La Ciudad

Desde el lunes habrá un examen más estricto para sacar la licencia de motos

Kicillof encabezó un acto en medio de la tensión con La Cámpora
Política

Kicillof encabezó un acto en medio de la tensión con La Cámpora

En Mendoza, Adorni inauguró el primer proyecto realizado bajo el Rigi
Política

En Mendoza, Adorni inauguró el primer proyecto realizado bajo el Rigi

Sub 14 de tenis: Argentina fue categórica en varones y volvió al triunfo en mujeres

Por Pablo Mihal
Ovación

Sub 14 de tenis: Argentina fue categórica en varones y volvió al triunfo en mujeres

Ataque incendiario y trapo con mensaje mafioso en una escuela de Villa G. Gálvez
POLICIALES

Ataque incendiario y trapo con mensaje mafioso en una escuela de Villa G. Gálvez

A un mes de las elecciones, Perú todavía no conoce a los candidatos del balotaje
El Mundo

A un mes de las elecciones, Perú todavía no conoce a los candidatos del balotaje

Piden que el perro Lolo no vuelva con su presunto abusador
La Ciudad

Piden que el perro Lolo no vuelva con su presunto abusador

La inflación fue de 2,6 % en abril y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación fue de 2,6 % en abril y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Intendentes reclamaron desde Rosario la restitución de fondos nacionales
Política

Intendentes reclamaron desde Rosario la restitución de fondos nacionales

Quién es Manuel Quintar, el diputado que fue al Congreso en un Tesla Cybertruck
Política

Quién es Manuel Quintar, el diputado que fue al Congreso en un Tesla Cybertruck