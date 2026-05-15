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El historial de Almirón ante River: la racha negativa que intentará cortar con Central

El Canalla visitará al Millonario por las semifinales del Torneo Apertura y su DT vivirá un partido especial, con antecedentes de todos los colores

15 de mayo 2026 · 19:13hs
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Jorge Almirón buscará cortar su racha negativa ante River.

Marcelo Bustamante / La Capital

Jorge Almirón buscará cortar su racha negativa ante River.

Rosario Central buscará su pasaje a la final del Torneo Apertura este sábado ante River en el Monumental, en un duelo clave para la definición del campeonato. Por eso, el entrenador Jorge Almirón tendrá un partido especial ante un equipo al que ya supo enfrentar varias veces en partidos decisivos.

El DT Canalla tiene un largo registro de 12 enfrentamientos ante el Millonario, aunque las estadísticas no lo favorecen, entre sus pasos por Godoy Cruz, Independiente, Lanús, Boca y Colo Colo, así como también uno de sus primeros partidos en Arroyito en este torneo.

Entre todos sus partidos ante el conjunto de Núñez, Almirón sufrió siete derrotas, empató en dos oportunidades y logró apenas tres victorias, la última vez con un triunfo épico con el Granate en la Copa Libertadores 2017. Además, sus equipos anotaron 13 goles, contra los 18 que recibió de River.

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Almirón logró poner a Central en semifinales en su primer torneo en Arroyito.

Almirón logró poner a Central en semifinales en su primer torneo en Arroyito.

Los primeros antecedentes de Almirón contra River

El actual entrenador de Central tuvo su primer enfrentamiento ante River como DT al mando de Godoy Cruz, en febrero de 2014, cuando remontó un encuentro que arrancó adverso. El Millonario empezó arriba por un gol de Fernando Cavenaghi, pero sus dirigidos se llevaron la victoria por 2-1 con los tantos de Leandro Grimi y Julio Rodríguez. Ese mismo año, en septiembre, fue vapuleado por 4-1 como entrenador de Independiente.

Tres años más tarde, en febrero de 2017, Lanús goleó 3-0 a River en la Supercopa Argentina 2016 con Almirón en el banco, gracias a los goles de Lautaro Acosta, Nicolás Pasquini y José Sand en el estadio Único de La Plata. Apenas un mes más tarde, el equipo de Gallardo lo superó por 3-1 como visitante.

>> Leer más: Central y una semifinal contra un viejo conocido: cuántas veces enfrentó Coudet al Canalla

Ese mismo año, volvieron a cruzarse en las semifinales de la Copa Libertadores. Luego del 1-0 del Millonario en la ida, el equipo de Marcelo Gallardo comenzó con el 2-0 en su favor en La Fortaleza, pero el Granate lo dio vuelta 4-2 con cuatro goles en 25 minutos (dos de Sand, uno de Acosta y otro de Alejandro Silva) y se quedó con una histórica serie que le dio el pasaje a la final continental, donde cayó ante Gremio.

Embed - Lanus 4 // River 2 (Global 4-3)

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La racha negativa ante el Millonario

Más allá de las polémicas arbitrales de aquella serie de Libertadores, ese partido de vuelta con Lanús fue la última victoria de Almirón ante River. En 2022, dirigiendo también al Granate, cayó 2-1.

Su siguiente duelo ante el Millonario fue nada más ni nada menos que con Boca en el superclásico, pero el registro fue completamente negativo: derrota 1-0 como visitante y otra caída 2-0 en la Bombonera.

Embed - ¡EL MILLONARIO DE DEMICHELIS, DUEÑO DEL SUPERCLÁSICO EN LA BOMBONERA! | Boca 0-2 River | RESUMEN

Posteriormente, Almirón volvió a cruzarse con River en la Copa Libertadores 2024 siendo DT de Colo Colo. Aquella serie de cuartos de final tuvo un primer empate por 1-1 en Santiago, pero la vuelta fue victoria 1-0 del conjunto de Núñez y eliminación del equipo chileno. Finalmente, en su tercer partido en Central, igualó 0-0 en Arroyito por la tercera fecha de este Torneo Apertura.

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