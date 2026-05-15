El karate argentino tendrá nuevamente a Tomás y Daniel Rossetto en un Mundial

Los representantes rosarinos del Sindicato de Obras Sanitarias, Tomás y Daniel Rossetto, estarán en el Mundial de Eslovenia

Tomás y Daniel Rossetto, marca registrada en el karate rosarino, siempre representante además al Sindicato de Obras Sanitarias. Ahora van al Mundial de Eslovenia.

Tomás y Daniel Rossetto son marca registrada. No solo del karate rosarino, sino del argentino y del mundo. También porque siempre tienen atrás el apoyo del Sindicato de Obras Sanitarias del que son afiliados. Y ahora se confirmó que emprenderán otra ilusión en el Mundial de Eslovenia de octubre.

El IKU World Championship 2026 se celebrará del 22 al 25 de octubre de 2026 en la ciudad eslovena de Koper, más precisamente en el Arena Bonifika y reunirá a los mejores exponentes del karate amateur del mundo. Organizado por la International Karate Union (IKU), habrá representantes de 26 países de Europa y por Sudamérica participan, además de Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y Chile .

Los muy buenos resultados de los Rossetto, padre e hijo, en todo el 2025, hicieron posible esta gran oportunidad. De hecho quedaron entre los cuatro mejores del país por competencias nacionales e internacionales.

Los logros que los llevaron a Eslovenia

Presentes en campeonatos panamericanos y sudamericanos en el norte de Brasil, en las ciudades de Fortaleza y Natal, el mayor de los Rossetto, Daniel, no se privó de destacar, como siempre, "a nuestro sindicato de Obras Sanitarias conducido por Silvio Barrionuevo. Sin el apoyo recibido, sería muy difícil de poder cumplir con nuestros objetivos deportivos”, recordó el trabajador sanitarista de Aguas Santafesinas.

El deportista local afirmó además que por ganar el Mundial en la ciudad de Ferrara (Italia) en el año 2024, “se abrieron las puerta para clasificar al Mundial de Eslovenia”.

Los competidores pertenecen a la Federación UAK de karate, dónde “está el mejor nivel internacional del alto rendimiento y eso demuestra donde está uno”, indicó Daniel Rosetto.

En Rosario, ambos entrenan en el club Libertad de zona oeste. Tomás Rosetto está en la categoría senior juveniles mayores y Daniel en la categoría Open libre de pesos.