Tenis: Argentina no consiguió el objetivo e irá por el último escalón del podio

En la rama masculina de tenis perdió con Colombia, se quedó afuera de la final y además del Mundial, mientras que la femenina también disputará el 3º puesto

Juan Ignacio Assi perdió el primer partido de la jornada y después todo se hizo cuesta arriba para el seleccionado argentino de tenis.

La jornada del viernes no fue una más para el tenis . La rama masculina del seleccionado argentino se jugaba la clasificación al Mundial de Prostejov, en República Checa, o sea había mucho más que la clasificación a la final al Sudamericano Sub 14 . Pero para llegar al certamen ecuménico primero tenía que ganarle a Colombia, cosa que no ocurrió e hizo que el sueño terminara de forma abrupta.

El tropezón llegó en el momento menos oportuno, el conjunto cafetero se impuso por un contundente 3-0 y ahora, el equipo capitaneado por Gonzalo Presson peleará por el tercer puesto con Paraguay. En la rama femenina, las chicas argentinas tuvieron jornada libre y este sábado enfrentarán a Venezuela por el último lugar en el podio.

El ganador del cruce entre Argentina y Colombia en la Zona B definía uno de los pasajes a Europa y por eso el clima fue tenso, de muchos nervios, de errores no forzados y de gritos lleno de deshago ante un buen punto.

Argentina lo intentó

El jugador de la Federación Santafesina de Tenis (FST) Juan Ignacio Assi fue el primero en saltar a la cancha y tras un partido intenso, cayó ante Mathias González Osorio 6/4, 2/6 y 6/2. Con el resultado adverso, la presión recayó en el también representante de la FST, el roldanense Manuel Paniagua Alexenicer, quien poco pudo hacer ante Mathias Llanos Astudillo quien finalmente se impuso por 6/4 y 7/6, dejando ya sin chances al equipo argentino de ilusionarse con la remontada.

Con la serie definida se jugó el dobles, más que nada para cumplir con el fixture, ya que la historia estaba sentenciada. La dupla nacional integrada por Juan Ignacio Assi y Facundo Rubén Leiva Chapero intentó darle un cierre decoroso pero también cayeron derrotados por 6/4, 4/6 y 10/7 ante González Osorio y Llanos Astudillo.

El día final de la fase clasificatoria se jugó en el impecable escenario del Jockey Club. Dieron fe de ello en el lugar Gastón Brum, Director Ejecutivo de la Asoación Argentina de Tenis (AAT), y Diego Sebben, sub secretario de Deportes de la Municipalidad de Rosario.

Rama Masculina

Brasil 3, Venezuela 0: Davih Lichtnow derrotó a César David Madrid Rangel 6/3 y 6/4, y Vítor Marques Moraes a Antonie Yamin 6/0 y 6/1. En dobles, se impuso la dupla brasileña integrada por Davih Lichtnow/Vítor Marques Moraes por 6/2 y 6/2 a José Ricardo Álvarez Him/Antonie Yamin.

Perú 0, Chile 3: Emiliano Chesta Contreras venció a Fabrizio Alessandro Giles Ore 7/6 y 6/4 y Facundo Henríquez Contreras a Alessandro Zavalaga Ucumana 6/4 y 6/2. En dobles, se impusieron los chilenos Baltazar Figueroa/Facundo Henríquez Contreras por 6/1 y 6/4.

Paraguay 3, Uruguay 0: Nicolás Andrés Medina Vázquez le ganó a Matías Lambert Marchetti 6/3 y 6/3 y Santino López Delfino a Conrado López 6/1 y 6/0. En dobles, se impusieron los paraguayos Santino López Delfino/Nicolás Andrés Medina Vázquez por 3/6, 7/6 y 10/4.

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Rama femenina

Chile 2, Paraguay 1: Fernanda Eugenia Peirano Ardiles (CHI) cayó ante Guadalupe Monserrat Ramírez Carreras 6/2 y 6/0, mientras que Agustina Avendaño (CHI) derrotó a Jimena Jiménez Ramírez 6/3 y 6/2. En dobles, se impusieron las chilenas Agustina Avendaño/Fernanda Eugenia Peirano Ardiles 6/2, 2/6 y 10/3.

Uruguay 0, Bolivia 3: Jade Yuhany Rocha Rojas superó a Martina Inthamoussu López 6/4 y 6/0 e Inés Bustillos a Catalina Di Lauro Arias 6/3 y 6/1. En dobles, ganaron las bolivianas Bustillos y Rocha Rojas por 6/0 y 6/4.

Colombia 3, Ecuador 0: Pamela Duque Salazar derrotó a Mia Arias Reinoso 7/5 y 6/1, y Manuella Medina Castro a Suliban Davalos Trujillo 2/6, 6/4 y 6/0. En dobles, Medina Castro y Camila Soto Salamanca se impusieron por 7/6, 6/7 y 10/4.

Brasil 2, Perú 1: Gabriela Rezende De Carvalho (BRA) le ganó a Emilia Ugarte 6/0 y 6/4 y Eduarda Gomes (BRA) a Nicole Maripaz Miranda Rios 6/1 y 6/0. En dobles, las peruanas Ana Camila Mannucci y Nicoles Mirapaz Miranda Ríos se cobraron revancha y se impusieron 2/6, 6/4 y 10/6.

Este sábado, en la rama masculina, Brasil y Colombia, primeros de cada zona, se medirán por el título; los segundos Argentina y Paraguay por el 3º puesto; los terceros, Venezuela y Chile por el 5º; los cuartos, Bolivia y Perú por el 7º; y los quintos, Uruguay y Ecuador por el 9º.

En la rama femenina, Brasil y Colombia también se enfrentarán por el título; Venezuela y Argentina lo harán por el 3º puesto; Perú y Ecuador, por el 5º; Bolivia y Chile por el 7º; y Uruguay y Paraguay por el 9º lugar.

En ambas finales, habrá ball kids que serán jugadores de la FST. Ellos son Pedro Abatte, Nicolás Dlugovitzcky, Julia Vignatti, Josefina Vásquez, Lucía Prats, Simón Alonso, Clara Cariello, Amadeo Ruiz Brandazza, Gregorio Mesanza, Bautista Redon, Santiago Redon, Simón Cifre, Emilia Maulion, Valentín Risso, Guadalupe Jurado, Bianca Spirandelli y Gino Barzetti.