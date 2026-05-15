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El contratista de Manuel Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia

Matías Tabar se presentó espontáneamente para ampliar su declaración con documentación vinculada a refacciones en una propiedad del jefe de Gabinete

15 de mayo 2026 · 20:25hs
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El contratista de Adorni ratificó pagos en efectivo por parte del funcionario.

Foto: Archivo / La Capital.

El contratista de Adorni ratificó pagos en efectivo por parte del funcionario.

El contratista Matías Tabar se presentó este viernes de modo espontáneo ante la Justicia para ampliar su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese marco, el empresario aportó nueva documentación y detalles sobre las obras realizadas en una propiedad del funcionario, en un intento por reforzar su testimonio previo.

Tabar entregó facturas, remitos y capturas de pantalla de conversaciones, todos elementos vinculados a las tareas de refacción ejecutadas en una vivienda ubicada en el country Indio Cua.

Además, ratificó el monto total de la obra —estimado en 245 mil dólares— y aseguró que los pagos se realizaron en la divisa estadounidense y en efectivo.

El contratista

La presentación del contratista se produjo en el marco de una investigación que busca determinar si existió un crecimiento patrimonial incompatible por parte de Adorni.

En ese contexto, la nueva documentación aportada por Tabar apunta a justificar los gastos asociados a la obra y explicar el origen y circuito de los pagos.

De acuerdo con su testimonio, el contratista actuó como intermediario entre el funcionario y otros actores vinculados a la ejecución de los trabajos.

>> Leer más: Ratificaron nuevos gastos y alquileres de Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

En ese sentido, precisó que el presupuesto inicial de su intervención fue de 94 mil dólares, cifra que correspondía a una primera etapa de la obra y que fue abonada mediante un adelanto en efectivo.

“El presupuesto es de 94 mil dólares. Eso me lo pagó con un adelanto. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria terminó en los 245 mil dólares”, explicó Tabar en referencia al monto final declarado.

Adorni, bajo la lupa

Uno de los puntos clave de la investigación gira en torno a la modalidad de pago. Tabar confirmó que recibió dinero en efectivo y en moneda extranjera, aunque sostuvo que se trataba de una práctica habitual en el sector de la construcción en el contexto económico de los últimos años.

“Está declarado que fue en dólares billete porque el contexto de hace dos años era bastante distinto al de ahora. Es el único modo en que el constructor trata de resguardar”, afirmó.

La fiscalía avanzará en los próximos días con un requerimiento formal de justificación de bienes dirigido al jefe de Gabinete, en el marco de la investigación judicial en curso por presunto enriquecimiento ilícito.

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