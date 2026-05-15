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El tiempo en Rosario: fin de semana gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

Lluvias aisladas y lloviznas dominarán tanto el sábado como el domingo, situación que dará paso a un marcado descenso en las temperaturas de los días siguientes

15 de mayo 2026 · 22:49hs
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La inestabilidad dominará el tiempo durante el fin de semana en Rosario.

Celina Mutti Lovera / La Capital

La inestabilidad dominará el tiempo durante el fin de semana en Rosario.

Luego de varias jornadas con temperaturas agradables, la llegada de un nuevo frente frío a Rosario es inminente. El tiempo de este sábado será gris e inestable, lo que dará paso a un marcado descenso en las temperaturas de los días venideros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado que estará nublado durante la mañana y que experimentará una leve inestabilidad hacia la tarde y la noche.

Durante la tarde, el pronóstico marca el desarrollo de lluvias aisladas, que pasarán a ser lloviznas durante la noche. Las temperaturas de la jornada oscilarán entre los 8 y los 19 grados.

Domingo inestable y frío

Hacia el domingo, las condiciones cambiarán considerablemente. La probabilidad de lloviznas se mantendrá durante la madrugada y la mañana, mientras que el cielo estará mayormente nublado el resto de la jornada. La ausencia de sol hará que la mínima esté en torno a los 10º pero que la máxima no pase de los 14º.

Se espera que vientos del sur disipen la inestabilidad que reinará el cielo rosarino durante el fin de semana, algo que trareá consigo un nuevo frente frío. El SMN anticipa lunes y martes con mínimas de 5 grados, aunque las máximas estarán en 16 y 20 grados, respectivamente.

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