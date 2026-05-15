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El once probable de Central para la "final" con River y el jugador clave que recupera Almirón

El entrenador Canalla utilizaría a un ex Boca en lugar de Alejo Veliz para reforzar el mediocampo ante los Millonarios

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

15 de mayo 2026 · 21:07hs
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Jorge Almirón

Celina Mutti Lovera / La Capital

Jorge Almirón, el director técnico de Central.

Central tendrá una parada bravísima este sábado, a las 19.30, ante River en el estadio Monumental, por las semifinales del torneo Apertura. Todo indica que habría un cambio sustancial en el equipo inicial de Jorge Almirón para ir en busca del ansiado boleto a la final del certamen.

El triunfazo tan sufrido como merecido ante Racing el pasado miércoles en el Gigante de Arroyito, donde el Canalla dio vuelta la desventaja con los goles de Gastón Ávila y Enzo Copetti en un partido que se resolvió en el tiempo extra, dejó más que conforme al director técnico, que tocaría el equipo lo menos posible para enfrentar al conjunto que dirige el Chacho Coudet.

Si bien habrá que esperar hasta una hora antes del inicio del partido para conocer el plan de Almirón, y siempre puede haber sorpresas, más con el trajín que viene teniendo el plantel, todo indica que en principio ingresaría Guillermo "Pol" Fernández por uno de los centrodelanteros, siendo Enzo Copetti el que seguiría en el once y Alejo Veliz el que esperaría su momento entre los relevos.

>> Leer más: La frase intimidatoria del presidente de River antes de enfrentar a Central en el Monumental

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Un volante más en Central

Ante Racing ambos nueves fueron de la partida, pero esta vez el partido será de visitante y River es un equipo que juega a partir de la tenencia de sus numerosos volantes, siendo una zona que entonces querrá reforzar Almirón.

Para esta posición tiene a Pol Fernández, un mediocampista de buen manejo que incluso entró muy bien ante la Academia de Avellaneda. Copetti hoy parece estar un escalón por encima de Veliz en el rendimiento, pero lo terminará de definir el DT.

La buena noticia para el Canalla es que vuelven a estar entre los concentrados, tanto Jaminton Campaz como Julián Fernández, dos jugadores muy desequilibrantes de tres cuartos en adelante. En principio, ambos comenzarían entre los relevos de un partido que puede durar 90 o 120 minutos, según prospere la igualdad.

>> Leer más: Central-Racing: detrás de las acusaciones y las palabras altisonantes, solo cuentan los hechos

En el resto, no habría variantes respecto de los once que iniciaron el electrizante cotejo ante Racing en el Gigante.

Apuesta todo al Apertura

Central apuesta todo para este cotejo con el Millonario, más allá de que el martes tendrá que asegurar su pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores, recibiendo a Universidad Central de Venezuela, en la penúltima fecha del Grupo H.

En el mundo auriazul entienden que están a dos partidos de un nuevo título y allí deben poner toda la carne al asador. La Libertadores es el otro gran objetivo, pero allí hay cierto margen para terminar de lograr el pase de ronda en un torneo que terminará luego de la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Por ello, el futuro es hoy y no hay otro objetivo que intentar superar a River. Todo lo demás ahora está en segundo plano.

Los probables titulares Canallas

De esta manera, el probable once que pararía Jorge Almirón para la semifinal ante River será el siguiente: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández o Alejo Veliz y Ángel Di María; Enzo Copetti.

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Coudet, hoy técnico de River, se topará en semifinales con el Central en el jugó y dirigió.

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Ya Veliz le pegó con el taco. Parece habilitado pero según el VAR no. Era el empate en un momento necesario para Central.

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