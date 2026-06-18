El padre de Gaspi habló sobre la muerte del youtuber: "Fue un atentado"

Ricardo Prim rompió el silencio tras la muerte del argentino en el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro.

Mientras avanza la investigación sobre el choque de dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, que provocó la muerte de cinco personas, entre ellas el youtuber argentino Gaspi, su padre rompió el silencio. Ricardo Prim habló por primera vez con la prensa y además de recordar a su hijo, sembró dudas sobre la hipótesis de un accidente.

Este lunes, la Policía Civil de Río de Janeiro brindó nuevos datos sobre el accidente en el que también murieron otras cuatro personas, entre ellas el productor argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree. Los primeros datos brindados por la fuerza de seguridad carioca indican que los helicópteros chocaron en el aire y que ambos se dirigían a Angra dos Reis , según información publicada por el diario O Globo.

Por lo pronto, los cuerpos de los fallecidos se encuentran en el Instituto Médico Legal de Río de Janeiro , donde son examinados antes de ser entregados a sus familiares para, luego, repatriarlos a sus países de origen en los casos correspondientes .

En este contexto, el padre de Gaspi habló con la prensa desde su librería en Puerto Madryn y aseguró que no cree que se haya tratado de un accidente.

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Qué dijo el papá de Gaspi

En diálogo con Nelson Castro, Ricardo Prim, padre de Gaspi, habló por primera vez tras la muerte del youtuber y dejó una frase que llamó la atención en medio de la investigación. Al ser consultado sobre las circunstancias del choque de los helicópteros, aseguró: “Estoy convencido de que fue un atentado”, aunque evitó profundizar en los motivos de esa afirmación y explicó que no podía brindar más detalles.

Durante la entrevista también recordó a su hijo. “Mi hijo era una persona hermosa. Un chico humano, inteligente y creativo. Vivía en Buenos Aires y cada vez que nos encontrábamos nos divertíamos mucho”, expresó.

Además, describió el profundo dolor que atraviesa la familia por la pérdida. “Es un dolor que nunca sentí. Nunca pensé que me iba a pasar. Fue todo muy injusto. Se dio en el mejor momento de su carrera”, lamentó.

Por último, se mostró conmovido por las muestras de afecto que recibió desde que se conoció la noticia. “Yo no tomaba dimensión de lo que él generaba en la gente. Era mi nene. Vienen a la librería a entregarme fotos, flores. Es una tristeza infinita. Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi”, concluyó.

Quién era Gaspi

Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, era un youtuber e influencer reconocido en la escena digital argentina.

Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, Gaspi alcanzó la fama cuando apenas tenía 17 años. Con un micrófono en mano y su característico saludo “Bueeeeeenas”, comenzó a recorrer las calles porteñas para interactuar con desconocidos, protagonizando situaciones incómodas e insólitas que rápidamente se volvían virales.

Con un estilo irreverente y provocador, logró reunir millones de visualizaciones en YouTube y construir una comunidad de seguidores que lo convirtió en una referencia del humor de internet. Sus contenidos generaron tanto admiración como controversias, y varios de sus videos llegaron a ser retirados por la plataforma debido a su tono transgresor.

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En 2022 fue reconocido como “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards, un premio que consolidó su lugar entre los creadores de contenido más influyentes del país.

El regreso de Gaspi

Tras atravesar un período de alejamiento de las redes, Gaspi regresó en 2025 con nuevos proyectos y una marcada transformación personal. Fue ahí cuando publicó “La vuelta de Gaspi”, un video introspectivo en el que mostró una faceta desconocida para muchos de sus seguidores. El material acumuló millones de reproducciones y marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Ese mismo año participó en La Velada del Año, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos, donde ganó una renovada popularidad entre el público hispanohablante.

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Hace pocas semanas se había sumado al equipo de Blender con la serie on demand "Gaspi visita tu hogar". Su participación había sido comunicada en redes por el propio influencer: "Los extrañé gente… Este domingo vuelvo a lo que me hace feliz y me da mucha alegría compartirles este nuevo capítulo de mi vida. Cuento con su apoyo".

En el ciclo, con el humor ácido que lo caracterizaba, el youtuber visitaba las casas de personajes llamativos para entrevistarlos. La serie llegó a estrenar sólo dos episodios.

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, murió este domingo en Río de Janeiro a los 23 años.