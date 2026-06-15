Muerte del youtuber Gaspi: la Policía de Río de Janeiro brindó nuevos datos sobre el accidente

El argentino viajaba junto al productor Lucas Vignale y al cantante estadounidense Oliver Tree en uno de los dos helicópteros que se estrellaron en el aire

Los resultados de las pericias del accidente de helicópteros en el que murió Gaspi pueden tardar hasta 30 días.

La muerte del youtuber Gaspi conmocionó al país este domingo, tanto por su edad (tenía 23 años) como por lo trágico del acontecimiento, que se dio tras el choque de dos helicópteros. Este lunes, la Policía Civil de Río de Janeiro brindó nuevos datos sobre el accidente en el que también murieron otras cuatro personas, entre ellas el productor argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

Los primeros datos brindados por la fuerza de seguridad carioca indican que los helicópteros chocaron en el aire y que ambos se dirigían a Angra dos Reis , según información publicada por el diario O Globo.

Por su parte, el comisario Alan, de la Policía Civil de Río de Janeiro, adelantó cómo estaban compuestos los pasajes de cada aeronave: "En una aeronave estaban el piloto y cuatro pasajeros y en la otra estaba solo el piloto; ahora aguardaremos los resultados de la pericia del Cenipa (Centro de Investigaciones y Prevención de Accidentes Aéreos, organismo de la Fuerza Aérea Brasileña)". Se estima que las pericias a desarrollar por ese cuerpo de investigaciones pueden demorarse hasta un mes.

Por lo pronto, los cuerpos de los fallecidos se encuentran en el Instituto Médico Legal de Río de Janeiro, donde son examinados antes de ser entregados a sus familiares para, luego, repatriarlos a sus países de origen en los casos correspondientes.

Choque entre helicópteros

El accidente ocurrió este domingo por la mañana en Río de Janeiro, minutos antes de las 9, en el barrio de Recreio dos Bandeirantes.

Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió, destruyendo una veintena de automóviles. La otra aeronave se precipitó a unos 100 metros de distancia. Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del siniestro.

gaspi muerte helicopteros Foto: AP

Todos los pasajeros a bordo de ambas aeronaves murieron. Además de Gaspi, fueron identificados los pilotos Alexandre Souza y Charles Marisillac, el cantante estadounidense Oliver Tree, el productor musical brasileño Lucas Britos Chaves, conocido como Lucas Frota, y el director argentino de videoclips Lucas Vignale.

Quién era Gaspi

Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, era un youtuber e influencer reconocido en la escena digital argentina.

Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, Gaspi alcanzó la fama cuando apenas tenía 17 años. Con un micrófono en mano y su característico saludo “Bueeeeeenas”, comenzó a recorrer las calles porteñas para interactuar con desconocidos, protagonizando situaciones incómodas e insólitas que rápidamente se volvían virales.

Gaspi.png Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, murió este domingo en Río de Janeiro a los 23 años.

Con un estilo irreverente y provocador, logró reunir millones de visualizaciones en YouTube y construir una comunidad de seguidores que lo convirtió en una referencia del humor de internet. Sus contenidos generaron tanto admiración como controversias, y varios de sus videos llegaron a ser retirados por la plataforma debido a su tono transgresor.

>> Leer más: Tragedia en Río de Janeiro: murió el youtuber argentino Gaspi en un choque entre helicópteros

En 2022 fue reconocido como “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards, un premio que consolidó su lugar entre los creadores de contenido más influyentes del país.

El regreso de Gaspi

Tras atravesar un período de alejamiento de las redes, regresó en 2025 con nuevos proyectos y una marcada transformación personal. Fue ahí cuando publicó “La vuelta de Gaspi”, un video introspectivo en el que mostró una faceta desconocida para muchos de sus seguidores. El material acumuló millones de reproducciones y marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Ese mismo año participó en La Velada del Año, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos, donde ganó una renovada popularidad entre el público hispanohablante.

>> Leer más: Quién era Gaspi, el youtuber que murió en el choque entre dos helicópteros en Brasil

Hace pocas semanas se había sumado al equipo de Blender con la serie on demand "Gaspi visita tu hogar". Su participación había sido comunicada en redes por el propio influencer: "Los extrañé gente… Este domingo vuelvo a lo que me hace feliz y me da mucha alegría compartirles este nuevo capítulo de mi vida. Cuento con su apoyo".

En el ciclo, con el humor ácido que lo caracterizaba, el youtuber visitaba las casas de personajes llamativos para entrevistarlos. La serie llegó a estrenar sólo dos episodios.