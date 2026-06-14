Quién era Gaspi, el youtuber que murió en el choque entre dos helicópteros en Brasil

El joven de 23 años era reconocido por su humor ácido e irreverente. Fue una de las seis víctimas fatales tras el impacto de dos helicópteros en Río de Janeiro

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, murió este domingo en Río de Janeiro a los 23 años.

Gaspar Prim Díaz , conocido popularmente como Gaspi, era un youtuber e influencer reconocido en la escena digital argentina. Este domingo falleció junto a otras cinco personas en Río de Janeiro en un choque aéreo.

Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, Gaspi alcanzó la fama cuando apenas tenía 17 años. Con un micrófono en mano y su característico saludo “Bueeeeeenas”, comenzó a recorrer las calles porteñas para interactuar con desconocidos , protagonizando situaciones incómodas e insólitas que rápidamente se volvían virales.

Con un estilo irreverente y provocador, logró reunir millones de visualizaciones en YouTube y construir una comunidad de seguidores que lo convirtió en una referencia del humor de internet. Lo cierto es que sus contenidos generaron tanto admiración como controversias, y varios de sus videos llegaron a ser retirados por la plataforma debido a su tono transgresor.

En 2022 fue reconocido como “ Youtuber del Año ” en los Coscu Army Awards, un premio que consolidó su lugar entre los creadores de contenido más influyentes del país.

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El regreso de Gaspi

Tras atravesar un período de alejamiento de las redes, regresó en 2025 con nuevos proyectos y una marcada transformación personal. Fue ahí cuando publicó “La vuelta de Gaspi”, un video más introspectivo en el que mostró una faceta desconocida para muchos de sus seguidores. El material acumuló millones de reproducciones y marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Ese mismo año participó en La Velada del Año, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos, donde ganó una renovada popularidad entre el público hispanohablante.

Hace pocas semanas se había sumado al equipo de Blender con la serie on demand "Gaspi visita tu hogar". Su participación había sido comunicada en redes por el propio influencer: "Los extrañé gente… Este domingo vuelvo a lo que me hace feliz y me da mucha alegría compartirles este nuevo capítulo de mi vida. Cuento con su apoyo".

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En el ciclo, con el humor ácido que lo caracterizaba, el youtuber visitaba las casas de personajes llamativos para entrevistarlos. La serie llegó a estrenar sólo dos episodios.

Choque entre dos helicópteros

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana en Río de Janeiro minutos antes de las 9 de la mañana en barrio de Recreio dos Bandeirantes. Ambas aeronaves colisionaron en pleno vuelo por causas que aún son investigadas.

Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió, destruyendo una veintena de automóviles. La otra aeronave se precipitó a unos 100 metros de distancia. Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del siniestro.

Todos los pasajeros a bordo de ambas aeronaves murieron. Además de Gaspi, fueron identificados los pilotos Alexandre Souza y Charles Marisillac, el cantante estadounidense Oliver Tree, el productor musical brasilero Lucas Britos Chaves y el director argentino de videoclips Lucas Vignale.