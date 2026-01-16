La Capital | Ovación | Central

El primer rival de Central en el torneo Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

Llevaba 15 años en Europa, quedó libre en un club italiano y regresó a un equipo con el que tiene una fuerte identificación

16 de enero 2026 · 14:35hs
Franco Vázquez vuelve de Italia para jugar en Belgrano

Franco Vázquez vuelve de Italia para jugar en Belgrano, el primer rival de Central en el torneo Apertura 2026.

A una semana y algunas horas de su debut en el torneo Apertura, Central sigue trabajando en Arroyo Seco con vistas al partido ante Belgrano, en el Gigante. El cotejo entre canallas y piratas se jugará el sábado 24 de enero a las 22.

En lo que va del mercado de pases de verano, Central sumó tres refuerzos: Jeremías Ledesma, Gastón Ávila y Vicente Pizarro. El arquero y el zaguero central vuelven al club después de un tiempo, mientras que el volante chileno jugará por primera vez en el fútbol argentino.

En estos días, el tema destacado en Central fue el ofrecimiento del City Football Group al Tottenham para llevarse a Alejo Veliz al Esporte Clube Bahía de Brasil. El delantero está a préstamo en el Canalla y todavía no se sabe si se quedará hasta junio o se marchará antes.

Leer más: El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

Belgrano trabaja en Córdoba

El rival de Central en el debut, en tanto, también trabaja contrareloj para llegar al partido en el Gigante de Arroyito. Viene de vencer por 2 a 0 a Defensa y Justicia en un amistoso y afrontará los últimos días de la pretemporada en Córdoba.

Hasta ahora el equipo que conduce Ricardo Zielinski había sumado tres refuerzos: Alcides Benítez (lateral derecho), Adrián Sánchez (volante central) y Emiliano Rigoni, uno de los bombazos más destacados del actual mercado de pases.

Leer más: Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Primero fue Rigoni y ahora hay otra bomba

Pero ahora el Pirata dio otra sorpresa al repatriar a Franco Vázquez, un mediocampista de 26 años que se fue hace 15 años a Europa y jugó en clubes de Italia y España. En 2015 jugó incluso dos partidos para la selección italiana, aunque más tarde, en 2018, también lo hizo para la selección argentina.

Se trata de un volante ofensivo que suele jugar como enganche y que tiene una fuerte identificación con Belgrano, razón por la cual su regreso es una noticia muy celebrada a estas horas en el mundo pirata.

El Mudo Vázquez se formó en el club Barrio Parque de Córdoba. De allí pasó a Belgrano, donde jugó hasta fines de 2009. Su trayectoria en Europa incluye pasos por Palermo, Rayo Vallecano, Sevilla, Parma y Cremonese.

A lo largo de su carrera, lleva jugados 575 partidos, en los que marcó 106 goles y dio 66 asistencias. El 31 de diciembre quedó libre en Cremonese y firmó un contrato con Belgrano hasta fines de 2026.

Noticias relacionadas
Ángel Di María no completó el último amistoso de Central, contra Almirante Brown.

Central se acerca al último amistoso y evalúan a Ángel Di Maria y Gastón Ávila

Rodrigo Villagra, en la época en que jugaba en Central. Luego pasó por Talleres, River y CSKA. Ahora jugará en Inter de Porto Alegre.

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Uvita Fernández hizo los dos goles de Belgrano ante Defensa y Justicia. El Pirata debutará en el Apertura ante Central en el Gigante.

El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso

Chimy Ávila celebra uno de sus dos goles ante el Elche, por la Copa del Rey. El rosarino dio vuelta el resultado. 

Mientras todos hablan de su pase a Boca, el canalla Chimy Ávila la rompió en España y el Betis pudo ganar

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Lo último

Básquet: Náutico perdió en la Liga Femenina en Córdoba, pero este viernes tiene revancha

Básquet: Náutico perdió en la Liga Femenina en Córdoba, pero este viernes tiene revancha

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

¿Moda o salud? Para qué sirven las tiras nasales virales en redes sociales

¿Moda o salud? Para qué sirven las tiras nasales virales en redes sociales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance: cuándo estará lista

La obra de Piñero avanza a paso firme. Pullaro recorrió el predio de la cárcel y afirmó que permitirá aislar a los presos más violentos

La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance: cuándo estará lista
Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
POLICIALES

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Región

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
Salud

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Ovación
El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia
OVACIÓN

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

Roger Federer expresó su fanatismo por Lionel Messi: Espero que tenga el final que quiere para su carrera

Roger Federer expresó su fanatismo por Lionel Messi: "Espero que tenga el final que quiere para su carrera"

Cóccaro y Cabrera resaltaron la pasión y la exigencia de jugar en Newells y palpitaron el clásico

Cóccaro y Cabrera resaltaron "la pasión y la exigencia de jugar en Newell's" y palpitaron el clásico

Policiales
La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance: cuándo estará lista
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance: cuándo estará lista

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

La Ciudad
Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves
LA CIUDAD

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos
Ovación

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

Por Guillermo Ferretti
Ovación

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral
Politica

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin
POLICIALES

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país
Economía

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero
La Ciudad

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos de maltratos
La Región

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos de maltratos

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán
La Región

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán

Avance de la IA entre los chicos: dos de cada tres la usan en la escuela
Información General

Avance de la IA entre los chicos: dos de cada tres la usan en la escuela

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada
Información General

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica
Economía

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica