El primer rival de Central en el torneo Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

Llevaba 15 años en Europa, quedó libre en un club italiano y regresó a un equipo con el que tiene una fuerte identificación

Franco Vázquez vuelve de Italia para jugar en Belgrano, el primer rival de Central en el torneo Apertura 2026.

A una semana y algunas horas de su debut en el torneo Apertura, Central sigue trabajando en Arroyo Seco con vistas al partido ante Belgrano, en el Gigante. El cotejo entre canallas y piratas se jugará el sábado 24 de enero a las 22.

En lo que va del mercado de pases de verano, Central sumó tres refuerzos: Jeremías Ledesma, Gastón Ávila y Vicente Pizarro. El arquero y el zaguero central vuelven al club después de un tiempo, mientras que el volante chileno jugará por primera vez en el fútbol argentino.

En estos días, el tema destacado en Central fue el ofrecimiento del City Football Group al Tottenham para llevarse a Alejo Veliz al Esporte Clube Bahía de Brasil. El delantero está a préstamo en el Canalla y todavía no se sabe si se quedará hasta junio o se marchará antes.

Leer más: El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

Belgrano trabaja en Córdoba

El rival de Central en el debut, en tanto, también trabaja contrareloj para llegar al partido en el Gigante de Arroyito. Viene de vencer por 2 a 0 a Defensa y Justicia en un amistoso y afrontará los últimos días de la pretemporada en Córdoba.

Hasta ahora el equipo que conduce Ricardo Zielinski había sumado tres refuerzos: Alcides Benítez (lateral derecho), Adrián Sánchez (volante central) y Emiliano Rigoni, uno de los bombazos más destacados del actual mercado de pases.

Leer más: Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Primero fue Rigoni y ahora hay otra bomba

Pero ahora el Pirata dio otra sorpresa al repatriar a Franco Vázquez, un mediocampista de 26 años que se fue hace 15 años a Europa y jugó en clubes de Italia y España. En 2015 jugó incluso dos partidos para la selección italiana, aunque más tarde, en 2018, también lo hizo para la selección argentina.

Se trata de un volante ofensivo que suele jugar como enganche y que tiene una fuerte identificación con Belgrano, razón por la cual su regreso es una noticia muy celebrada a estas horas en el mundo pirata.

El Mudo Vázquez se formó en el club Barrio Parque de Córdoba. De allí pasó a Belgrano, donde jugó hasta fines de 2009. Su trayectoria en Europa incluye pasos por Palermo, Rayo Vallecano, Sevilla, Parma y Cremonese.

A lo largo de su carrera, lleva jugados 575 partidos, en los que marcó 106 goles y dio 66 asistencias. El 31 de diciembre quedó libre en Cremonese y firmó un contrato con Belgrano hasta fines de 2026.