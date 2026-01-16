La otra carta del ataque de Newell's: qué pasará con el Colo Ramírez

El delantero uruguayo regresó a Rosario tras su paso por Sport Recife, pero deberá resolver un papelerío con los brasileños para sellar su vuelta a la Lepra

El frente de ataque de Newell's afronta una renovación completa para este 2026 , después de un año en el que hubo escasez de goles y que lo tuvo entre los equipos con menor cantidad de anotaciones de la temporada. Además de la llegada de Michael Hoyos y Matías Cóccaro , la dupla Orsi-Gómez contará con el regreso del Colo Ramírez .

El delantero uruguayo entrena a la par del equipo desde hace algunos días y sellará su regreso oficial al parque Independencia, tras sus pasos por Everton de Chile y Sport Recife de Brasil a préstamo .

Ramírez llegó a la Lepra a comienzos del 2024 con una fuerte apuesta económica y, luego de un gran inicio en el primer semestre, la segunda mitad del año lo tuvo como protagonista de conflictos fuera de la cancha y con una extensa sequía de gol, por lo que buscó un nuevo rumbo para el inicio del 2025.

No obstante, ni Everton ni Sport Recife le otorgaron la posibilidad de afianzarse y recuperar la confianza , por lo que surgió la posibilidad de tomarse “revancha” con Newell' s ante la llegada de la nueva comisión directiva encabezada por Ignacio Boero.

Qué pasa con el Colo Ramírez en Newell's

Si bien ya está en Rosario y afronta la temporada con el plantel leproso, Ramírez debe resolver los papeles con el equipo brasileño, que mantiene una deuda con él, ya que tenía contrato hasta mediados de 2026, cuando finalizaba su préstamo.

El uruguayo tiene vínculo vigente con Newell's hasta diciembre de 2027, por lo que la Lepra continúa siendo dueño de su ficha y no deberá negociar con ningún otro equipo para repatriarlo. Esto se debe a que Sport Recife tiene una deuda con el delantero y además deberá recortar sus gastos tras descender del Brasileirao a la Serie B.

La deuda del conjunto brasileño con el jugador deberá ser resuelta en las próximas horas para que la Lepra pueda confirmar oficialmente su regreso al parque Independencia, como una de las alternativas para la delantera rojinegra.