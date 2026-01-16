La Capital | Ovación | Messi

Roger Federer expresó su fanatismo por Lionel Messi: "Espero que tenga el final que quiere para su carrera"

El extenista suizo habló acerca de su relación con el delantero argentino, su influencia en el deporte y su apoyo para el próximo Mundial 2026

16 de enero 2026 · 14:04hs
Roger Federer volvió a escena en el Abierto de Australia y aprovechó su presencia en Melbourne para expresar una vez más su admiración por Lionel Messi. El exnúmero uno del tenis afirmó que alentará al capitán argentino en el Mundial 2026 y deseó que tenga el cierre de carrera que espera.

A los 44 años, Roger Federer regresó al Rod Laver Arena para participar de una exhibición donde enfrentó al noruego Casper Ruud, y recibió una ovación del público en la previa del primer Grand Slam del año.

En ese contexto, el extenista dialogó con ESPN y se refirió al astro argentino: "Solo lo vi una vez y conocí a sus padres en Tigre, cuando jugué contra Juan Martín del Potro. No conozco mucho a Leo como persona para ser sincero, pero soy un gran fan de él". Además, agregó: "Cómo dominó y cambió el juego es algo increíble".

Roger Federer se deshizo de elogios hacia Lionel Messi

Federer destacó la importancia de la consagración argentina en Qatar 2022 y consideró que ese logro marcó un antes y un después en la carrera del capitán albiceleste. "Estoy contento porque ya ganó la Copa del Mundo y no va a tener esa presión en la próxima, aunque siempre es una gran presión jugar un Mundial. Lo voy a seguir", aseguró.

El suizo también adelantó que evalúa viajar a Estados Unidos, México y Canadá para presenciar el torneo, ya que Suiza participará de la competencia. En ese marco, dejó un mensaje directo para el capitán argentino: "Espero que tenga el final que quiere para su carrera".

No se trata del primer reconocimiento público de Federer hacia el astro argentino. En 2023, el extenista escribió una carta publicada por la revista "Time", donde elogió la obtención del Mundial y el impacto global del festejo argentino. "La victoria de Argentina fue magnífica. Millones de fanáticos salieron a las calles de Buenos Aires y el mundo entero fue testigo", expresó en aquel entonces.

El reconocimiento también llegó desde el lado del delantero rosarino. Cuando el tenista anunció su retiro en 2022, Messi le dedicó un mensaje en redes sociales y lo definió como “un genio único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista".

El cruce de elogios consolidó el respeto entre dos figuras que trascendieron sus disciplinas y marcaron una época en el deporte mundial, con un impacto que va más allá de las canchas y los estadios.

