La dura autocrítica de Dibu Martínez sobre el Mundial 2022 y su ilusión con la selección argentina

Dibu Martínez hizo una fuerte autocrítica sobre sus actuaciones con la selección argentina durante Qatar 2022 y habló sobre las posibilidades que tendrá el equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. “No hice mi mejor Mundial” , aseguró el arquero.

El guardameta de Aston Villa dejó ver sus sensaciones en la previa a la cita mundialista que tendrá lugar a partir de junio del año próximo en Norteamérica, por lo que analizó a los rivales del grupo J y se refirió a los objetivos que tendrá tanto él como la Albiceleste en el torneo.

“ Este año Ecuador va a pelear, Brasil va a competir y nosotros también . Más en las canchas de los Estados Unidos. Algún africano puede ser revelación”, afirmó Dibu al ser consultado por los candidatos a pelear por el título máximo, durante una entrevista con DSports desde Inglaterra.

Por otro lado, agregó: “La gente sabe que nosotros vamos a competir y lo vamos a dar al máximo. No tenemos esa presión de llegar a la final del Mundial, pero para mí sí sería un dolor no llegar hasta el último partido . Lo vamos a lograr, yo me voy a preparar mejor que en Qatar, tengo la experiencia que no quiero sufrir como sufrí allá ”.

Dibu2.jpg La histórica atajada de Dibu Martínez frente a Kolo Muani sobre el cierre del alargue en la final de Qatar.

Una fuerte autocrítica de Dibu Martínez

Si bien Martínez fue elegido como el mejor arquero del Mundial 2022, él mismo decidió hacer una dura autocrítica de sus actuaciones durante el torneo, en el que señaló que tuvo “errores técnicos en los partidos”, durante “los 90 minutos” y añadió: “Algunos goles los podía haber sacado, me llegaron dos con Holanda que pude hacer algo más, con el segundo de Mbappé, también. El penal que también me entra puedo hacer un poco más”.

“Yo en el arco no me sentí que estuve al 100% como, por ejemplo, hago en mi club o lo atajo normalmente la Selección. Y me metieron ocho goles, quiero reducirlo a cinco o cuatro, máximo, y ahí tenemos la chance de ganarlo de vuelta”, remarcó el referente del arco argentino.

En tanto, indicó que junto a su entrenador de arqueros suelen ser “fríos a la hora de analizar” sus actuaciones y confesó que ambos coincidieron en que “no hizo su mejor Mundial”.

Los rivales de la selección argentina

Al analizar el grupo J que integrará el equipo de Scaloni, Dibu dio a entender que respetarán a todos los rivales, ya que en Qatar 2022 se llevaron un duro golpe frente a Arabia Saudita. “La verdad, quería un grupo para pasar, que puedas competir y que no haya sorpresas”, sentenció.

“Nosotros perdimos con Arabia Saudita, que supuestamente era el más fácil de grupo, y nos terminaron ganando y nosotros atacando, no pudiendo meterla, y nos costó. Ahora decís: ‘Bueno, ¿cuál es el más fácil del grupo?’ No lo sabés porque al final te puede ganar el más fácil”, sostuvo, y continuó: “Nosotros lo bueno es que tenemos la experiencia de perder el primer partido del mundial y estar a 20, 30 minutos contra México de quedar afuera”.

Por eso, Martínez valoró “la experiencia” que sumaron de cara al 2026, donde la llave del cruce de 16avos de final tendrán grandes chances de enfrentar a España o Uruguay, aunque aclaró que “puede haber una sorpresa en ese grupo, la verdad, no se sabe”.

“Son equipos que están acostumbrados a jugar con calor. No nos olvidemos que en Estados Unidos va a hacer muchísimo calor. Capaz que los europeos no están acostumbrados, pero los africanos y los sudamericanos un poco más sí. Las canchas son un poco más secas, así que la verdad que va a haber muchas sorpresas”, subrayó Dibu sobre Jordania y Argelia, rivales del grupo.

Otra final a la vuelta de la esquina

A su vez, Martínez fue consultado sobre la posibilidad de disputar la Finalísima ante España en la próxima fecha Fifa de marzo, en el duelo que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, el cual todavía no está confirmado.

Dibu Martinez penales.png Dibu fue una de las figuras en la consagración de la selección argentina en la Copa América 2024.

“A mí me encantaría. Primero porque España es uno de los rivales a vencer en el Mundial, tiene una de las mejores selecciones del mundo. Otra, que es un test para nosotros a dos meses de un Mundial, como un buen entrenamiento para el Mundial. Es un título. A nosotros, el ganarle a Italia nos dio un envión para Qatar muy importante, así que esperemos hacerlo igual con España”, resaltó el arquero argentino.

Para finalizar su análisis, Dibu concluyó: “También entiendo la parte de decir: ‘Bueno, estás muy cerca del Mundial, los entrenadores capaz que no quieren jugarla, porque los otros equipos te analizan...’ Yo entiendo esa parte, que se tendría que haber jugado antes. Pero al final a nosotros nos gusta jugar, competir y ganar títulos, así que ojalá que se dé”.