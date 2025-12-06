Netflix: la atrapante miniserie australiana que se puede maratonear el fin de semana

Entre fenómenos espirituales y tensiones psicológicas, la producción de misterio se metió entre lo más visto de la plataforma

El fin de semana es el momento ideal para elegir una producción en la cual sumergirse por completo. En Netflix , los usuarios aprovecharon los estrenos del mes para conocer historias nuevas y se dejaron atrapar por una miniserie australiana llena de suspenso.

“El juego de Gracie Darling” es una de las series más destacadas entre las últimas incorporaciones. A poco de su estreno, la producción de 6 capítulos consiguió meterse entre lo más visto y es entendible el porqué.

La premisa de esta obra es atrapante desde el primer momento: una desaparición que reactiva los fantasmas de otra antigua desaparición. Tal como adelanta la sinopsis: “Décadas después de que su mejor amiga desaparece en medio de una sesión espiritista, una psicóloga se ve obligada a enfrentar su pasado cuando ocurre lo mismo con otra chica”.

Se puede pensar en “El juego de Gracie Darling” como una verdadera conjunción de distintos géneros. El componente dramático es esencial pero no se trata de un drama, ya que su suspenso y tensión convierten la serie en un thriller . Por momentos, además, la historia llega a causar terror pero lo fundamental en todo momento es su aura de misterio .

La historia aborda la incertidumbre en torno a los fenómenos sobrenaturales, la conexión entre el mundo espiritual y la realidad, la culpa y los traumas del pasado, la unión de los vivos a partir de la muerte. Sin dudas, se trata de una producción a la cual vale darle una oportunidad.

>>Leer más: Netflix: un thriller tenso y suspensivo en menos de dos horas

De qué se trata “El juego de Gracie Darling”

La historia tiene lugar en un pueblo pequeño de Nueva Gales del Sur y la sigue a Joni Gray, una psicóloga aún atormentada por la desaparición de su mejor amiga, Gracie Darling, durante una sesión de espiritismo cuando tenían 14 años. Veintisiete años después, el pueblo se vuelve a sacudir cuando otra adolecente desaparece.

Lo más inquietante es que, en el pueblo, los adolescentes empiezan a jugar a "El juego de Gracie Darling", una versión siniestra de aquel ritual que había hecho desaparecer a Gracie en medio de eventos inexplicables.

Joni regresa a su hogar natal para enfrentarse con su pasado y con la fuerza desaparecedora. El pueblo, que parece tranquilo, lleva oculto secretos y temores que no tardan en salir a flote.

Lo curioso de “El juego de Gracie Darling” es la forma en que está narrada. Para entablar un puente entre el pasado y el presente, la historia se cuenta en dos líneas temporales que, si bien se encuentran diferenciadas, se están cruzando constantemente.

>>Leer más: "La que le gana al tiempo": se estrenó el documental de Lali Espósito en Netflix

Trailer de “El juego de Gracie Darling”