Rosario recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes

Con una inversión provincial superior a los $14.000 millones, la obra combina la restauración de la casona histórica con un nuevo edificio

El gobierno de Santa Fe se encuentra en la etapa final de la reconstrucción integral de la Escuela Secundaria “Juramento de la Bandera” , una obra emblemática para el sur de Rosario que combina la recuperación del patrimonio histórico con la construcción de un edificio escolar moderno, diseñado para mejorar las condiciones de enseñanza y ampliar la matrícula educativa.

Con una inversión provincial superior a los 14.000 millones de pesos , la intervención alcanza un 95 % de avance y será presentada oficialmente a la comunidad a través de una jornada de puertas abiertas antes del inicio del ciclo lectivo, según confirmó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

El proyecto, impulsado por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, abarca la manzana delimitada por las avenidas San Martín y Arijón, y las calles Mitre y Centenario. La obra fue priorizada por el histórico déficit de aulas del establecimiento y por el avanzado estado de deterioro del inmueble original.

La intervención implicó la demolición de gran parte de las construcciones existentes, con la preservación de la casona histórica, que está siendo restaurada de manera integral. Ese edificio patrimonial alojará la conducción escolar y la biblioteca, y se encuentra en su tramo final de refacción.

En las últimas semanas se completaron tareas clave, como la colocación de aberturas de aluminio y vidrios, la instalación de pisos interiores, el refuerzo estructural de galerías, la ejecución de cielorrasos suspendidos y la aplicación de la primera mano de pintura en el área de biblioteca. Además, se trabaja en la fachada con un revestimiento especial que busca restituir una imagen cercana a la original.

En paralelo, ya se encuentra finalizado el nuevo volumen escolar, resuelto con una estructura contemporánea de vigas y columnas metálicas a la vista, y una cubierta de paneles metálicos conformados. El edificio se desarrolla en planta baja y primer piso, y cuenta con 14 aulas comunes, diseñadas para ser flexibles y agrupables de a dos, y 11 aulas tallerdestinadas a actividades prácticas y técnicas.

Capacidad para 600 estudiantes

El nuevo complejo fue concebido para una matrícula de 600 estudiantes de nivel secundario. En términos de superficie, la obra suma 2.485 metros cuadrados cubiertos, 2.047 semicubiertos y 3.157 metros cuadrados de espacios abiertos, organizados en dos niveles y patios educativos que articulan las distintas áreas del establecimiento.

Desde el Ministerio de Obras Públicas destacaron que se trata de una de las intervenciones educativas más relevantes en materia de infraestructura escolar en Rosario, tanto por su escala como por el impacto urbano y social que tendrá en la zona.

Más obras educativas en el departamento Rosario

La reconstrucción de la Escuela “Juramento de la Bandera” forma parte de una política provincial más amplia de inversión en infraestructura educativa. En el departamento Rosario ya fueron finalizadas e inauguradas las escuelas de Zavalla, Pueblo Esther y la Escuela “Miguel Lifschitz” en el barrio Nuevo Alberdi.

Además, se encuentran en ejecución los jardines de infantes de General Lagos y Soldini, la puesta en valor del Hogar Escuela “Juan Domingo Perón” en Granadero Baigorria, y está próxima a iniciarse la construcción de la Escuela de Enfermería y el Centro de Simulación Clínica en la ciudad de Rosario.

Desde el gobierno provincial remarcan que estas obras buscan no solo ampliar la oferta educativa, sino también mejorar la calidad de los espacios escolares y garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender en todo el territorio.