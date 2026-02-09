Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

La ruta, que actualmente opera con cuatro vuelos semanales, pasará a tener seis vuelos en julio y contará con una frecuencia diaria desde septiembre

El gobierno de Santa Fe anunció la ampliación de los vuelos comerciales entre el Aeropuerto Internacional de Rosario (ROS) y el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en San Pablo (Brasil) . Esa ruta, que fue retomada el pasado 30 de diciembre y actualmente opera a través de Latam Airlines con cuatro vuelos semanales, pasará a tener seis vuelos semanales a partir de julio próximo (de viernes a miércoles) y una frecuencia diaria desde septiembre.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , afirmó que “estamos transformando la conectividad de Rosario para consolidarla como el gran hub logístico del Centro y Litoral” , y agregó que “hoy conectamos de forma más eficiente al centro del país con el mundo, potenciando no solo el turismo, sino también el empleo y la exportación de nuestra producción local. Más vuelos significan más desarrollo y una Rosario plenamente integrada a los mercados globales”.

Asimismo, el funcionario hizo hincapié en la importancia de las obras de modernización realizadas en el aeropuerto durante 2025, que comprendieron la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, y la ampliación de la terminal flexible, que suma más de 10.500 metros cuadrados, dos mangas, escaleras mecánicas y un sector internacional renovado.

También se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery y se instaló un sistema de balizamiento LED de última generación que permite a la terminal tramitar la Categoría III (un aeropuerto con esta categoría implica que se pueden realizar aterrizajes y despegues seguros aun con condiciones de visibilidad casi nula).

Todas estas tareas -que comenzaron el 20 de septiembre y se extendieron hasta fines de diciembre- demandaron una inversión de 150 millones de dólares, obras que fueron financiadas íntegramente con recursos provinciales.

Enero récord en el aeropuerto

Tras la reapertura del aeropuerto, el primer mes de funcionamiento comenzó con un registro récord: más de 71 mil pasajeros utilizaron la terminal provincial para conectarse con más 12 destinos nacionales e internacionales.

En ese sentido, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, recordó que “actualmente, el ROS está operando más de 70 frecuencias semanales a esos 12 destinos, con cuatro compañías aéreas -Gol, Latam, Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines- que realizan más de 50 operaciones semanales hacia destinos internacionales como Río de Janeiro, Maceió, Cabo Frío, Florianópolis, San Pablo, Panamá y Lima, y tiene también cinco destinos nacionales: Aeroparque, Ezeiza, Iguazú, Bariloche y Mar del Plata- con 20 frecuencias”.

Alvarado remarcó que “muchos de estos destinos funcionan como hubs de conexión, permitiendo a los pasajeros continuar viaje hacia otros puntos de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica e incluso Europa, ampliando de manera significativa las oportunidades de conectividad internacional desde Rosario”, concluyó.