Preocupación por la denuncia de abuso sexual a una perra: "La ley es demasiado frágil"

El veterinario Carlos Cossia reclamó mayores sanciones en casos de maltrato tras haber atendido a Negra, el animal agredido en barrio Godoy

9 de febrero 2026 · 11:55hs
La perra recibió el alta hospitalaria el último sábado.

La perra recibió el alta hospitalaria el último sábado.

La zona oeste rosarina se convirtió la semana anterior en el escenario de una denuncia inusitada de abuso sexual a una perra comunitaria. El encargado de atenderla consideró este lunes que las penas actuales por maltrato animal son insuficientes: "La ley es demasiado frágil para tanta aberración".

La historia de Negra despertó la indignación de Carlos Cossia a partir del diagnóstico de las lesiones vaginales y la difusión de los videos del presunto agresor en el barrio Godoy. "Creo que la justicia va a tener que cambiar las normas", opinó a través de LT8.

Entre otras cuestiones preocupantes, el exconcejal rosarino indicó que la perra es geronte y tiene un comportamiento "buenísimo" a pesar de la situación que atravesó. A continuación, concluyó: "Sinceramente, no tiene perdón que un joven haga este abuso de un animal".

¿Cómo está la perra Negra tras la denuncia de abuso sexual?

Negra fue atendida el último jueves en el Hospital Animal Dr. Cossia. Dos días después le dieron el alta y la trasladaron a la base de la Brigada de Rescate Animal de la Policía de Santa Fe. Fuentes oficiales confirmaron que distintas personas se ofrecieron para brindarle un hogar de tránsito o adoptarla, aunque la decisión final en este sentido depende de la Justicia.

El veterinario encargado de asistir al animal detalló que la vaginoscopía y el resto de los exámenes permitieron comprobar en un ciento por ciento que el animal fue lastimado en la zona genital. "No puedo decirle si fue con un miembro humano o si fue con un elemento contundente", aclaró.

En el centro de salud tomaron distintas muestras para profundizar la investigación sobre el daño a la perra. Además de la búsqueda de espermatozoides, encargaron un cultivo para determinar la presencia de la bacteria Gardnerella vaginalis.

"El animal vino muy nervioso, muy asustado", recordó Cossia en cuanto a la primera intervención por la denuncia de abuso sexual en Irurtia al 7900. Después, Negra tuvo una buena evolución y quedó en manos de personal especializado de las fuerzas de seguridad provinciales.

Penas más duras para casos de maltrato animal

De acuerdo a la ley nacional 14.346, una persona imputada por maltrato animal puede ser condenada a un año de prisión como máximo y también es posible que reciba multas económicas. El veterinario que atendió a Negra consideró que la normativa es inadecuada.

"Nuestro código no habla de abuso sexual sino de maltrato animal. Si le pegaba con un palo, era lo mismo. No hay diferencia entre una cosa y la otra", señaló el exconcejal en cuanto al caso que abordó la semana anterior.

Cossia lleva 53 años de carrera profesional y sintió "repugnancia humana" cuando se enteró de lo ocurrido. Incluso recordó que ya había tenido una experiencia similar con una mujer que le pidió ayuda para atender a una perra chica. Al respecto, precisó: "Su hijo, un chico de aproximadamente 10 ó 12 años, había hecho lo mismo y fue una cosa que quedó entre el veterinario y la familia porque no correspondía que hiciera una denuncia".

El médico fue contundente cuando lo consultaron sobre la necesidad de endurecer las penas por maltrato animal. "A mí no me queda ninguna duda. Espero que la ley Conan se pueda legislar porque tiene mayores sanciones", acotó. Así como pidió condenas más enérgicas, lanzó una advertencia en cuanto al joven filmado con Negra: "No creo que esta persona pueda hacer una diferencia entre un niño y un animal, los dos son totalmente indefensos".

