Las referencias latinas de Bad Bunny en el Super Bowl: invitados, escenas simbólicas y banderas

Desde escenas barriales hasta figuras reales de la comunidad, Bad Bunny transformó el show de medio tiempo en una celebración de la cultura latinaoamericana

9 de febrero 2026 · 11:49hs
Bad Bunny llevó sus raíces puertoriqueñas al Super Bowl

Bad Bunny llevó sus raíces puertoriqueñas al Super Bowl

Este domingo, una vez más, Bad Bunny hizo historia: se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl y convirtió uno de los escenarios más vistos del mundo en un espacio atravesado por la identidad latina. Luego de ganar el premio mayor en los Grammy 2026, el artista puertorriqueño encabezó uno de los espectáculos más importantes de la televisión estadounidense desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Allí, además de compartir escenario con Lady Gaga y Ricky Martin, el cantante desplegó múltiples referencias a la cultura latina y llevó consigo a una serie de invitados latinos que formaron parte central del show.

Cabe remarcar que la participación del artista se dio en un contexto especial en Estados Unidos, marcado por la situación de la comunidad inmigrante. Si bien durante el show de medio tiempo Bad Bunny no habló de manera directa sobre el accionar del ICE, semanas atrás había expresado públicamente su apoyo a los inmigrantes durante la ceremonia de los premios Grammy.

En ese marco, al ritmo de sus principales hits y con una puesta en escena cargada de símbolos culturales, las redes sociales estallaron en comentarios de apoyo y celebración latina. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó en contra del espectáculo y, a través de sus redes sociales, calificó el medio tiempo como “absolutamente terrible” y “una cachetada en la cara de nuestro país”.

Ambientado como un recorrido por el campo y la vida cotidiana, el show incluyó la presencia de trabajadores y guiños a las históricas granjas de azúcar y frutas de Puerto Rico, en alusión al legado de los trabajadores agrícolas. Desde mujeres haciéndose las uñas y un barbero cortando el pelo, hasta un niño durmiendo sobre dos sillas y la recreación de un casamiento, la puesta en escena estuvo cargada de referencias simbólicas a la cultura latina y contó con la participación de invitados especiales a lo largo del espectáculo.

Los artistas que pasaron por “La casita”

Entre los distintos elementos que remiten a la identidad puertorriqueña, uno de los más destacados de la presentación en el Super Bowl fue "La Casita". Se trata de un elemento que forma parte de la escenografía de todos sus shows y remite a la réplica de una vivienda rural típica de Puerto Rico.

Ahora bien, en el show de medio tiempo, "La Casita" funcionó como el escenario por el que pasaron distintas figuras, en su mayoría latinas, que acompañaron al puertoriqueño en breves cameos durante el espectáculo, entre ellas el actor chileno Pedro Pascal, la cantante puertoriqueña Young Miko, la cantante colombiana Karol G, Cardi B y la actriz estadounidense Jessica Alba.

Referencias a la cultura latina

En su recorrido por el campo del Super Bowl y al ritmo de sus canciones, Bad Bunny llevó la vida latina al escenario más visto del mundo. A lo largo del show, el artista fue construyendo una sucesión de escenas con las que gran parte de la comunidad latina puede sentirse identificada.

Entre esas postales se destacó un puesto de compra y venta de plata y oro, donde el vendedor le entregó a Bad Bunny un anillo de casamiento. También se pudo ver a un niño durmiendo entre dos sillas, una imagen clásica de fiestas familiares y reuniones que se extienden hasta la madrugada.

En otro momento del show, apareció representada una familia latina mirando la televisión desde su casa. Mientras observaban el discurso del artista en los premios Grammy, Bad Bunny le entregó al niño de la familia su histórico galardón. El detalle no pasó desapercibido: el niño vestía de manera muy similar a una conocida foto de Benito cuando era pequeño.

Los invitados ocultos en el show

Más allá de las celebridades, Bad Bunny eligió poblar el escenario del Super Bowl con personas vinculadas a la vida cotidiana de la comunidad latina. Figuras reales, reconocibles para quienes crecieron en América Latina o construyeron su vida en Estados Unidos.

Entre los invitados que formaron parte del espectáculo se destacó la presencia de "Toñita", una figura emblemática de la comunidad latina en Nueva York. En uno de los momentos del show, Bad Bunny compartió un shot con ella sobre el escenario. Se trata de la legendaria dueña del "Caribbean Social Club", un histórico club de barrio ubicado en Brooklyn que desde hace décadas funciona como punto de encuentro para la comunidad latina en la ciudad.

También formaron parte del espectáculo dos boxeadores con raices latinas. Xander Zayas y Melvin Vegas, que aparecieron como parte de la puesta en escena.

En otra de las escenas, el show incorporó referencias a la cultura mexicana con la participación de Víctor Villa, dueño de "Villa’s Tacos" en Los Ángeles. El taquero apareció preparando comida en un típico puesto de tacos.

Un cierre cargado de simbolismo

Como cierre del show, Bad Bunny nombró uno a uno a los países de América mientras sostenía una pelota de béisbol con la inscripción “Juntos somos América”. Detrás suyo, lo acompañó un grupo de personas que llevaban las banderas de los distintos países del continente.

Antes de lanzar la pelota y dar por finalizado el show, el artista mencionó a los siguientes países: Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, Antigua, Anguila, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

