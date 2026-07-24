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Antes del estreno de la nueva de Spider-Man, Tom Holland elogió a Messi: "Es muy inspirador"

El actor británico recordó la promoción que protagonizó junto al capitán argentino y habló sobre su admiración por él

24 de julio 2026 · 10:53hs
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Tom Holland expresó su admiración por Lionel Messi

Tom Holland expresó su admiración por Lionel Messi

El próximo miércoles se estrena en todos los cines de Rosario la nueva película protagonizada por Tom Holland, “Spider-Man: Un Nuevo Día”. A pocos días del esperado estreno, el actor británico volvió a referirse al rosarino Lionel Messi y habló sobre la participación del capitán de la selección argentina en uno de los adelantos oficiales del filme.

Cabe recordar que Messi protagonizó una de las promociones de la película. En el video, se puede ver al actor, que interpreta al Hombre Araña desde hace una década, encontrándose con el futbolista en un local de la ciudad de Nueva York. “Sos Messi”, le dice Holland. El capitán argentino responde simplemente: “Sí”. Luego, cuando Peter Parker le pregunta qué hace en Nueva York, Messi muestra su teléfono celular y responde: “Spider-Man”, exhibiendo el Spidey-Tracker, un mapa interactivo oficial para seguir el tour de prensa mundial y las apariciones del superhéroe en distintas ciudades.

“¿Estás buscando a Spider-Man?”, le pregunta Holland. “Sí”, responde nuevamente Messi. En ese momento, Peter Parker sale de escena y regresa transformado en Spider-Man. Acto seguido, el rosarino y el superhéroe sobrevuelan juntos los edificios de Nueva York en una secuencia realizada mediante efectos visuales (CGI).

En aquel momento, el propio Tom Holland compartió el spot en sus redes sociales oficiales junto a la frase: “Promo con el GOAT”.

Ahora, en una entrevista, el actor británico volvió a recordar aquella colaboración y se refirió con admiración a la participación del futbolista rosarino.

>> Leer más:Messi protagoniza un adelanto de "Spider-Man" junto a Tom Holland

Qué dijo Tom Holland sobre Messi

En diálogo con Dami Nakache, Holland elogió a Lionel Messi y habló sobre su participación en el spot de "Spider-Man: Un nuevo día".

“Verte con Messi fue uno de los mejores momentos para Argentina y creo que también fue importante para vos, porque te escuché decir que él fue tu superhéroe mientras crecías. ¿Qué significó para vos grabar ese momento?”, le preguntó el periodista.

Siento una inmensa gratitud porque él no suele hacer esas cosas”, respondió el actor británico. “Que él saliera de su zona de confort y entrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante, sino que también nos dio mucha confianza en que la película que estábamos haciendo era algo que estaba llegando a todo el mundo”.

Luego, Holland volvió a deshacerse en elogios hacia el rosarino: “Llegamos incluso al GOAT, Messi”.

Por último, explicó por qué el capitán argentino siempre fue una fuente de inspiración para él. “Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero superó eso y se convirtió en el mejor jugador de la historia, a pesar de algunas de sus desventajas. Siempre me pareció alguien muy inspirador”, concluyó.

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: adelanto de la nueva de Spider-Man, animación y reposición de un éxito de terror

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