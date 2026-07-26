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El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Tras una cuidadosa restauración, fue verificado para acceder al registro provincial de vehículos patrimoniales

Luis Emilio Blanco

Por Luis Emilio Blanco

26 de julio 2026 · 06:25hs
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El Ford Thunderbird modelo 1959 es una de las joyas más representativas de la segunda generación de este icónico auto estadounidense.

El Ford Thunderbird modelo 1959 es una de las joyas más representativas de la segunda generación de este icónico auto estadounidense.

Pocos automóviles pueden acreditar una historia tan ligada a Rosario como la del Ford Thunderbird modelo 1959 que perteneció al ex intendente Luis Cándido Carballo. Más de seis décadas después de haber sido incorporado para uso oficial de la Municipalidad, el auto conserva documentación que certifica su origen, fue restaurado respetando sus características de fábrica y acaba de superar la verificación necesaria para acceder a la patente histórica que otorga la provincia de Santa Fe.

La noticia trasciende el interés de coleccionistas y aficionados a los autos clásicos. Se trata de una unidad estrechamente vinculada a una etapa de la vida institucional rosarina y cuya trayectoria puede reconstruirse gracias a documentos que sobrevivieron al paso del tiempo.

El vehículo permanece en Rosario y fue sometido recientemente al proceso de evaluación técnica e histórica exigido por la nueva normativa provincial. La verificación estuvo a cargo de Maximiliano Nesis, uno de los especialistas habilitados en Santa Fe para realizar este tipo de procedimientos, junto con integrantes de la comisión que analiza cada expediente.

Lo que distingue a este Thunderbird no es solamente su antigüedad o su estado de conservación. Su principal valor radica en la documentación que demuestra su utilización oficial durante la gestión de Carballo al frente de la Municipalidad de Rosario, entre 1958 y 1962.

Entre los papeles resguardados figura un certificado emitido por la Administración de Aduanas de la Capital en septiembre de 1961. El documento acredita el ingreso al país de un Ford Thunderbird modelo 1959 equipado con motor V8 de 225 caballos de fuerza y especifica que el automóvil había sido importado por la Municipalidad de Rosario para uso exclusivo del servicio público municipal.

Esa constancia permite establecer con precisión el origen del vehículo y su vinculación directa con una de las administraciones más recordadas del radicalismo rosarino. Carballo gobernó la ciudad entre 1958 y 1962, un período asociado a importantes transformaciones urbanas y administrativas que acompañaron el crecimiento de Rosario durante esos años.

El Thunderbird llegó precisamente en ese contexto. A fines de la década de 1950 era uno de los modelos más representativos de la industria automotriz estadounidense. Lanzado por Ford en 1955, se había convertido en un símbolo de prestigio y modernidad gracias a su diseño, equipamiento y prestaciones.

La propia historia del automóvil había sido rescatada por La Capital en una publicación del suplemento Automóviles del 4 de julio de 2002. En aquella oportunidad, se destacaba que la coupé utilizada por Carballo constituía una pieza singular dentro del parque automotor rosarino y conservaba gran parte de sus componentes originales.

Diseño del auto

Con casi 5,30 metros de largo, motorización V8, abundantes detalles cromados y las características aletas traseras que marcaron una época, el modelo reflejaba el estilo de diseño que dominó la industria norteamericana de finales de los años cincuenta. Conocido popularmente como el “Pájaro de Trueno”, el Thunderbird fue uno de los automóviles más emblemáticos de su generación.

El actual propietario, Juan Carlos Álvarez, mantiene el vehículo desde hace años y encaró una restauración orientada a preservar su autenticidad. El objetivo fue conservar la mayor cantidad posible de elementos originales y respetar la configuración con la que salió de fábrica. “Soy propietario de un pedazo de la historia de Rosario”, señaló al referirse al automóvil.

Para Nesis, integrante del Rosario Auto Sport y uno de los verificadores autorizados, la historia documentada de esta unidad la convierte en un caso excepcional.

“Sabíamos de la existencia de este auto. También conocemos otros ejemplares únicos conservados en Rosario. Pero éste tiene una carga simbólica importante porque perteneció a un intendente de la ciudad y conserva una historia perfectamente documentada”, explicó.

Según detalló, cada evaluación implica mucho más que una revisión mecánica. El trabajo incluye corroborar la originalidad de las piezas y reunir documentación, fotografías y antecedentes que permitan acreditar la identidad histórica de cada vehículo.

Una mirada similar aporta Luciano Caturelli, coordinador de la mesa provincial que reúne a instituciones vinculadas al automovilismo histórico: “Bucear y encontrar estos autos forma parte de nuestra tarea. Recorremos ciudades y pueblos, reconstruimos historias junto a los propietarios e intentamos aportar a la preservación del patrimonio santafesino. En este caso hablamos de un vehículo que perteneció a una personalidad política trascendente para Rosario”.

La verificación del Thunderbird se enmarca en la puesta en marcha del nuevo sistema provincial de matrículas históricas. La iniciativa permite registrar vehículos clásicos y de colección mediante un procedimiento digital que incluye una evaluación técnica e histórica a cargo de especialistas.

Cada solicitud es analizada por una comisión integrada por representantes de clubes y entidades reconocidas, con el objetivo de garantizar que las unidades reúnan las condiciones necesarias para ser consideradas históricas.

“Nos interesa que el procedimiento sea riguroso y transparente. No tenemos apuro por la cantidad. Lo importante es que cada vehículo conserve autenticidad, documentación y valor patrimonial”, señaló Édison Tato, integrante del Rosario Auto Sport Club.

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En ese contexto, el Thunderbird de Carballo representa mucho más que un automóvil restaurado. Es una pieza vinculada a la historia política e institucional de Rosario que logró atravesar más de sesenta años conservando su identidad.

La futura incorporación al registro provincial permitirá reconocer formalmente ese valor y facilitar su participación en exposiciones y actividades destinadas a difundir el patrimonio histórico. Mientras tanto, el viejo Thunderbird que alguna vez trasladó a un intendente por las calles rosarinas, sigue siendo un testimonio tangible de una época que todavía permanece viva sobre cuatro ruedas.

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