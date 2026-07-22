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La Sala Lavardén revivirá la música del célebre violinista rosarino Antonio Agri

El concierto para celebrar su legado se realizará de la mano de La Orquesta de Tango del Guastavino y de Pablo Agri, violinista e hijo del histórico músico

22 de julio 2026 · 17:13hs
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La Orquesta de Tango del Guastavino.

La Orquesta de Tango del Guastavino.

La Orquesta de Tango del Guastavino y el violinista Pablo Agri rendirán homenaje este jueves a Antonio Agri, uno de los grandes referentes del tango argentino nacido en Rosario. El concierto será a las 20.30 en la Sala Lavardén, con entrada libre y gratuita.

Antonio Agri fue una figura clave en la historia del tango y uno de los intérpretes más destacados de la obra de Ástor Piazzolla. Fue, sin duda, un referente del violín tanguero y una pieza fundamental de la renovación que impulsó el compositor marplatense.

Para celebrar su legado, la Orquesta de Tango del Guastavino compartirá escenario con Pablo Agri, reconocido violinista e hijo del homenajeado. El músico interpretará un repertorio que recupera los arreglos, el sonido y el lirismo que distinguieron a su padre y que lo llevaron a los principales escenarios del mundo.

El concierto será con entrada libre y gratuita. Los tickets podrán retirarse de manera presencial en la boletería de la Sala Lavardén, hasta agotar la capacidad de la sala.

El violinista Pablo Agri.

El violinista Pablo Agri.

Quién fue Antonio Agri

Antonio Agri nació en Rosario en 1932, en el seno de una familia de inmigrantes italianos profundamente vinculada a la música. En la década de 1950 comenzó a desarrollar una intensa carrera profesional.

Integró diversas orquestas típicas hasta que, en 1963, recibió la convocatoria que marcaría definitivamente su trayectoria: Ástor Piazzolla lo invitó a sumarse al célebre Quinteto Nuevo Tango.

Durante más de una década fue una de las piezas esenciales del conjunto que revolucionó el género. Obras como Adiós Nonino, Libertango o Las cuatro estaciones porteñas encontraron en Agri un intérprete de enorme sensibilidad.

Aunque su nombre quedó estrechamente ligado a Piazzolla, su carrera trascendió esa etapa. Compartió escenarios con figuras de la talla de Roberto Goyeneche, Horacio Salgán, Leopoldo Federico y Néstor Marconi. También desarrolló una destacada actividad como solista y formó sus propios conjuntos, siempre con el objetivo de difundir un repertorio que combinaba tradición e innovación.

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La Orquesta de Tango del Guastavino

La Orquesta de Tango del Guastavino es un proyecto pedagógico iniciado en 2019 perteneciente al Instituto Superior del Profesorado de Música N° 5932 “Carlos Guastavino” de la ciudad de Rosario. Su objetivo es estudiar en profundidad la música ciudadana a través de los estilos más representativos de la época dorada del género: Aníbal Troilo, Horacio Salgán, Juan D’Arienzo, Alfredo Gobbi, Osvaldo Pugliese y Carlos Di Sarli, entre otros.

El ingreso al organismo es mediante audición, con una duración de dos años por camada. Actualmente, la orquesta cuenta con 20 integrantes: cuatro bandoneones, nueve violines, un violoncello, tres pianistas, un contrabajo y dos cantantes.

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