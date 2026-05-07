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¿Otro "Waka Waka"?: Shakira hará otra vez la canción oficial del mundial

La artista colombiana confirmó en redes sociales que estará por tercera vez a cargo del tema de la Copa del Mundo: ya se puede escuchar "Dai Dai"

7 de mayo 2026 · 14:07hs
Shakira anunció Dai Dai

Shakira anunció "Dai Dai", la canción del Mundial 2026, que se podrá escuchar de manera completa a partir del 14 de mayo

Shakira será nuevamente la voz de la canción oficial del Mundial. A través de sus redes sociales, la artista colombiana confirmó la noticia con un breve video adelanto. El tema de la Copa del Mundo 2026, a disputarse entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá, se llama "Dai Dai" y podrá escucharse de manera completa el próximo 14 de mayo.

Se trata de la tercera vez que Shakira pone música a la competencia tras el recordado "Waka Waka' (Esto es África)" de Sudáfrica 2010, y el "La La La" de Brasil 2014.

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En el vídeo, grabado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, la colombiana aparece vestida con camiseta amarilla. Se pueden ver también las pelotas oficiales de cada uno de los mundiales para los que cantó. Después, ejecuta una coreografía con un grupo de bailarines mientras entona algunas estrofas del tema.

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