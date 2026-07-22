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Del Politécnico a Uzbekistán: un alumno rosarino ganó el bronce en las Olimpíadas de Química

Valentino Formaggini, de 18 años, quedó entre los mejores resultados de la competencia desarrollada en Uzbekistán. Todos los argentinos lograron medallas

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

22 de julio 2026 · 15:44hs
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Del Politécnico a Uzbekistán: un alumno rosarino ganó el bronce en las Olimpíadas de Química

Valentino Formaggini, estudiante del Politécnico, logró la medalla de bronce en las Olimpíadas de Química de Uzbekistán 2026. Junto al grupo de argentinos que compitieron, lograron posicionar a Argentina como el mejor país sudamericano y superar a otros países como Italia o Francia. "El examen era interminable", sostuvo Valentino en diálogo con La Capital.

Las Olimpíadas de Química en Uzbekistán suponían un doble desafío para los argentinos. El primero competir ante potencias como Rusia y China. El segundo un viaje desde Buenos Aires, con dos escalas y la estadía en el país asiático. Aunque los exámenes, teóricos y prácticos, eran individuales Formaggini y los tres argentinos que completaron el equipo argentino se alzaron con la medalla de bronce. En el caso del alumno del Instituto Politécnico Superior "General San Martín" alcanzó una puntuación promedio de 39 sobre 100. Para entender la dificultad de la evaluación, los países que lograron la medalla de oro rondaron los 60 puntos de promedio.

Formaggini hizo hincapié que el examen tuvo mayor dificultad por la mirada o base de la química para los organizadores. "Ya sabíamos que en países exsoviéticos o de oriente proponen ejercicios muy distintos, con más matemática. Ejercicios que no sirven para lo cotidiano. Tienen otra forma de ver la química. Cuando las olimpíadas son en Europa son más similares a los de Argentina", analizó el rosarino.

Además de las dos jornadas de evaluaciones, los 400 participantes de las olimpíadas pudieron recorrer mediante un guía museos de Uzbekistán, zoológico, acuario y distintos puntos de interés turístico. "Teníamos una acreditación que decía que éramos de Argentina y la gente inmediatamente te habla de Messi, nos pedía fotos, nos decía "andá pa' allá, bobo". No saben nada de español, pero aprendieron esa frase y nos hablaban de Messi", describió Valentino aún sorprendido.

Un examen más que difícil

Valentino Formaggini compartió el equipo argentino con Lucas Montini de Súnchales en la provincia de Santa Fe y con Lautaro Sevilla Rodríguez y Yuri Cabezaz Guilis, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estuvieron acompañados por docentes de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Sebastián Zangoni y Oriana Beraldi. Alrededor del 30% de los participantes logran llevarse una distinción, entre ellos Valentino y sus compañeros de equipo.

Con el diario del lunes, Formaggini lamentó "los puntos fáciles" perdidos en el examen de laboratorio. Los nervios ganaron y no pudo resolverlos. De todas formas, lo pudo remontar en el teórico, pero la bronca le quedó entre los dientes.

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En el balance, Valentino destacó que superó los tiempos del examen del laboratorio: "Pensé que no iba a llegar y sinceramente fue muy parecido a lo que hicimos en Buenos Aires. Era más largo, pero muy similar con el cual practicamos". Mientras que aún se ve sorprendido por el nivel de la evaluación teórica. "Era muy rebuscado. Hubo problemas que pudimos completar y otros que ningún participante pudo, a lo sumo quienes sacaron oro", remarcó el estudiante del Politécnico.

Su paso por las Olimpíadas de Uzbekistán le dejó un trato muy agradable de los organizadores y el equipo. "Siempre intentaban que relajes. Te puede ir mal en un examen y ellos intentaban que no te comas la cabeza, que no jueguen los nervios. Hubo gente más entrenada que nosotros que perdió por la presión. Hasta mí me puede pasar, si me das el examen en mi casa seguro lo resuelvo entero, peor en el lugar es otra cosa", explicó Formaggini.

El esfuerzo argentino

Los argentinos que llevaron la bandera celeste y blanca a las Olimpíadas de Química en Uzbekistán lograron sumar preseas al medallero nacional, que cuenta con unas 50 a lo largo de la historia.

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Según pudo evidenciar Valentino, una de las claves a la hora de competir es la conformación del grupo y el tiempo de entrenamiento. "Italia formó el equipo un mes antes y le fue mal, pero hay países con un año de entrenamiento", explicó.

Para llegar a pelear por puestos más altos en el ranking final, el estudiante del Politécnico apuntó la necesidad de sumar recursos para la formación: "Hay países que, si sus participantes sacan medallas, los chicos reciben premio y los docentes también. Acá ni siquiera nos pagaban el viaje o la inscripción".

A Formaggini le queda un año más para competir en las olimpíadas, aunque aún no puede afirmar que continuará el camino olímpico. Por delante tiene finalizar los estudios secundarios y luego dar el salto a la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario.

Camino a las olimpíadas en Uzbekistán

Formaggini reconoció que fueron sus amigos quienes lo incentivaron a anotarse en las olimpíadas colegiales. Examen a examen, aprovechó la facilidad para la química y alcanzó la medalla de oro en los nacionales. Pero él guarda especiales palabras para un actor que está detrás de escena.

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La verdad es que el profesor, Ezequiel Luciano, es un genio. Le escribí todo el verano y me respondía. Le mandé un 24 de diciembre y me respondió. Frena su actividad para contestarme. El esfuerzo más que mío es de él”, aseguró el joven de 18 años y sumó a la docente Aylén Ávila como otra de las responsables para su formación y prácticas. Reuniones en medio de un calor agobiante, videollamadas a toda hora y una charla constante con sus docentes, entre los que también se encontraban Camila de la Horra y Rocío Allassia, fue parte de la formación de Valentino.

La Capital dialogó con Ezequiel Luciano que se quitó responsabilidad en el logro de Valentino y se deshizo en elogios hacia el estudiante: "Dice eso porque es muy humilde, pero participó en el nivel Dos Bis, un nivel muy particular, y sacó medalla de oro. Toda su performance en el certamen nacional fue impecable, resolvió problemas que muchos no pudieron. Yo veía a alguien que tenía ganas de aprender, a mi me encanta la química y sólo trataba de acompañar al máximo".

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